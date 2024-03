Il primo trailer di The Acolyte: La Seguace non ha rivelato molto, anche se è chiaro che una nuova minaccia Sith sta per emergere dall’oscurità. La nuova serie televisiva di Star Wars si svolge durante l’era dell’Alta Repubblica ed è ambientata circa 100-150 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma. Questo dovrebbe escludere che Sheev Palpatine sia il cattivo misterioso che brandisce la spada laser rossa mostrata nel trailer, ma al momento non è noto chi quel Sith possa essere, anche se si vocifera del leggendario Darth Plagueis.

Mentre si attende di conoscere l’identità di questo personaggio, i fan più attenti credono di aver individuato un importante collegamento con la trilogia prequel attraverso la presenza di un celebre Jedi. Stando ad una breve e non chiara immagine presente nel trailer, infatti, Plo Koon potrebbe apparire nella serie. Personaggio chiave di supporto ne La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, guadagnandosi poi una schiera di fan devoti grazie al suo ruolo nella serie animata The Clone Wars, questi è nel tempo divenuto uno dei Jedi più amati di sempre.

A conferma di ciò sarebbe proprio la presenza nel trailer di un Jedi che assomiglia in modo impressionante a Plo Koo. A livello temporale la cosa non è da escludere. Si pensa che Plo Koon abbia all’incirca 385 anni quando muore in La vendetta dei Sith. Durante gli eventi di The Acolyte: La Seguace avrebbe dunque all’incirca tra i 185 e i 235 anni. D’altronde, anche alcune parole della showrunner Leslye Headland sembrerebbero confermare la cosa. “C’erano alcune cose che volevo davvero fare. C’è anche un po’ di lore di Star Wars Legends che ho deciso di inserire perché pensavo fosse così bello e nessuno mi ha detto che non potevo“. Di seguito, ecco l’immagine individuata dai fan:

Is this Plo Koon in the trailer for The Acolyte?!? pic.twitter.com/5AhsfjM7J0 — Star Wars Holocron (@sw_holocron) March 19, 2024

The Acolyte: La Seguace: la trama e il cast della serie

The Acolyte: La Seguace è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

La sinossi ufficiale recita: “Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Stenberg). Mentre emergono altri indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è ciò che sembra“. La serie è ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica della linea temporale di Star Wars, ovvero prima degli eventi dei film di Star Wars.

Leslye Headland è la creatrice della serie The Acolyte: La Seguace, basata su Star Wars di George Lucas, e ne è produttrice esecutiva insieme a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef. Charmaine DeGraté e Kor Adana sono i produttori esecutivi. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim e Rob Bredow sono i produttori.

Headland ha diretto anche i primi episodi (episodi 101 e 102). I registi Kogonada (episodi 103 e 107), Alex Garcia Lopez (episodi 104 e 105) e Hanelle Culpepper (episodi 106 e 108) completano la regia della serie. Il pluripremiato compositore Michael Abels, noto per il suo lavoro in Scappa – Get Out e Us, ha firmato la colonna sonora di The Acolyte: La Seguace.