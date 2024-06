The Acolyte: il teaser vede il maestro in azione

Disney+ ha distribuito un teaser per il quinto episodio di The Acolyte, in cui sembra che potremmo avere altri flashback. L’episodio della scorsa settimana si è concluso con il misterioso “Maestro” che ha fatto sentire la sua presenza attaccando il gruppo di Jedi che era andato a Khofar nel tentativo di impedire a Mae di assassinare Kelnacca.

All’insaputa dei nostri eroi, Mae aveva già deciso di arrendersi allo Jedi Wookiee una volta scoperto che sua sorella gemella, Osha, era ancora viva, ma scopre che il suo capo del Lato Oscuro aveva già compiuto l’atto. Il Maestro scatena una potente esplosione di Forza.

Sembra che questo episodio riprenderà immediatamente dopo quel cliffhanger, ma sembra che avremo anche più flashback, poiché vediamo Kelnacca attaccare quello che sembra essere un altro Jedi con la sua spada laser. Forse il Wookiee stava cercando di impedire ciò che accadde alla congrega di Brendock? Ecco lo spot!

The Acolyte: La Seguace è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.