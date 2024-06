Namor, nuove indiscrezioni su un possibile futuro per il personaggio nel MCU

Una complicata questione della gestione dei diritti di sfruttamento del personaggio ha impedito per molti anni ai Marvel Studios di introdurre Namor nell’universo cinematografico Marvel, ma l’antieroe sottomarino ha finalmente fatto il suo debutto in Black Panther: Wakanda Forever.

L’attore di Narcos Tenoch Huerta ha interpretato il personaggio, inizialmente nemico di Shuri (Letitia Wright), ma poi insperato alleato contro una minaccia esterna. L’anno scorso, Huerta è stato colpito dalle accuse di violenza sessuale da parte della sassofonista María Elena Ríos, che ha accusato l’attore di essere un “predatore sessuale” in una serie di tweet. La storia è stata ripresa e ampiamente diffusa online, e Huerta ha successivamente rilasciato una dichiarazione negando categoricamente le affermazioni di Rios e definendole “false e completamente infondate”.

“Circa un anno fa sono uscito con Elena per diversi mesi”, ha scritto Huerta. “È stato sempre del tutto consensuale, come innumerevoli altri possono attestare. E per tutto il tempo è stata una relazione amorevole, calorosa e di reciproco sostegno. Dopo la fine, però, Elena ha cominciato a travisare le nostre interazioni sia in privato che di fronte a gruppi di amici comuni”.

“Di conseguenza, alcuni mesi fa, ho incaricato un team legale di avviare le azioni appropriate per proteggere la mia reputazione e confutare queste accuse irresponsabili e false che possono causare grandi pregiudizi e danni”, ha continuato. “Anche se non sono affatto perfetto, so che queste accuse sono semplicemente false. E anche se lavorerò sempre per migliorarmi, devo contestare le affermazioni che sono allo stesso tempo false e offensive”.

Huerta ha poi abbandonato il suo progetto successivo, un film Netflix intitolato Fiesta en la Madriguera, poco dopo per “continuare il processo di ripristino della mia reputazione”, e da allora non abbiamo più avuto sue notizie.

Ora, Daniel Richtman riferisce che un progetto solista di Namor (non siamo sicuri se si tratti di un film o di una serie Disney+) è in lavorazione ai Marvel Studios. Non si parla di Huerta, ma c’è la possibilità che venga sostituito nel ruolo a seguito di queste accuse?

Jonathan Majors è stato licenziato dal ruolo di Kang, ma ciò è avvenuto dopo che l’attore è stato dichiarato colpevole di aggressione e, per quanto ne sappiamo, Tenoch Huerta non è mai stato nemmeno formalmente accusato. In ogni caso, se il report di Richtman è accurato, il progetto è probabilmente nelle primissime fasi di sviluppo.

Alla luce del fatto che è stato anche confermato che Namor è un mutante nel MCU, il personaggio avrebbe altri momenti e situazioni in cui potrebbe comparire dal momento che i Mutanti e gli X-Men in particolare sono il prossimo grande obbiettivo del Marvel Studios. Inoltre, la sua relazione con Sue Storm nei fumetti potrebbe renderlo un personaggio che plausibilmente avrebbe ragione di apparire anche in The Fantastic Four (al netto delle problematiche legate alla posizione del film sulla time line MCU).

Black Panther: Wakanda Forever, la trama

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta Mejía nel ruolo di Namor, sovrano di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli. Black Panther: Wakanda Forever, diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, è ora disponibile al cinema.