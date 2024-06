The Acolyte: La Seguace, Amandla Stenberg conferma un’indiscrezione della trama relativo al suo personaggio – SPOILER

Mancano ormai pochi giorni alla première di due episodi di The Acolyte: La Seguace e, tra le voci insistenti e i trailer che forse rivelano un po’ troppo, sembra che Lucasfilm abbia dato il via libera al cast per discutere di un certo punto della trama relativo al personaggio di Amandla Stenberg.

Se preferite sapere il meno possibile, ecco il vostro avviso di spoiler.

Precedenti rapporti hanno affermato che la Stenberg interpreterà un doppio ruolo di due gemelli, uno dei quali compie l’assassinio dei Jedi e incastra l’altro per gli omicidi.

Durante un’intervista con The Electric Playground, Amandla Stenberg ha confermato che interpreterà effettivamente due gemelle di nome Mae e Osha, rivelando anche alcuni nuovi dettagli su entrambe le sorelle.

“Nello show interpreto due gemelle. Si chiamano Osha e Mae e sono più o meno orientate verso lati diversi della forza. Anche se questo è oggetto di dibattito e speriamo che ce ne sia uno, una volta che tutti avranno visto lo show. Mae è in cerca di vendetta, è sul sentiero di guerra. Qualcosa che è accaduto durante la loro infanzia ha separato queste due gemelle e ora Mae è in cerca di vendetta. Osha, che è un meccanico e che faceva parte dell’ordine Jedi, ma se n’è andata come padawan, è accusata della vendetta che sta avvenendo e deve difendersi, scoprendo anche che la sua sorella gemella è ancora viva”.

Abbiamo sentito che anche Manny Jacinto interpreterà due gemelli, ma non è ancora stato confermato.

Il cast di Star Wars: The Acolyte: La Seguace?

The Acolyte: La Seguace è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte: La Seguace

The Acolyte: La Seguace è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

The Acolyte: La Seguace è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.