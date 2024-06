The Acolyte: il cliffhanger dell’episodio 4 è davvero buono, in realtà!

L’episodio di questa settimana della nuova serie di Star Wars The Acolyte si è concluso con il botto: dopo alcune settimane in cui ha mosso i fili dall’ombra, il misterioso cattivo dello show ha finalmente fatto sentire la sua presenza.

La figura mascherata, che sembra essere un Signore dei Sith, affronta direttamente i protagonisti, lanciando un attacco devastante che suggerisce a Osha (Amandla Stenberg) e ai suoi compagni Jedi di lottare per la vita prima che l’episodio si concluda con i titoli di coda.

Alcuni spettatori hanno criticato l’episodio perché inconcludente e si sono lamentati di dover aspettare la prossima settimana per vedere il combattimento che sicuramente ne conseguirà, ma piuttosto che essere un’accusa alla qualità dello show, questo dimostra come i cambiamenti nel modo di consumare la televisione abbiano alterato i gusti degli spettatori.

La sequenza di The Acolyte è un cliffhanger tradizionale, quello che la televisione seriale usa da decenni per far sì che il pubblico desideri ardentemente vedere l’episodio successivo di una determinata serie.

Coloro che si oppongono a questo fenomeno si sono probabilmente abituati al modello di binge-release utilizzato da alcuni servizi di streaming, in cui intere stagioni televisive vengono rese disponibili per la visione nello stesso giorno, consentendo agli spettatori di seguire la storia al proprio ritmo e di ottenere la risoluzione di cliffhanger come questo senza il tradizionale periodo di attesa di una settimana (o più).

Come finisce l’episodio 4 di ‘The Acolyte’?

Nella stagione 1, episodio 4, “Giorno”, Osha si unisce a una missione guidata dal suo ex Maestro Jedi, Sol (Lee Jung-jae) per catturare la sua sorella gemella allontanata, Mae (Stenberg), che ha ucciso Jedi legati al loro passato.

Il gruppo prevede che Mae colpirà il Maestro Jedi Kelnacca (Joonas Suotamo), che vive in isolamento sul pianeta Khofar. Durante un’escursione nei boschi di Khofar con il suo contatto malavitoso Qimir (Manny Jacinto), Mae inizia a dubitare che la prova che i Sith le hanno imposto, ovvero uccidere uno dei suoi obiettivi Jedi senza usare un’arma, sia possibile. Alla fine, cambia idea e decide di consegnarsi ai Jedi, ma quando trova Kelnacca già morto, sa che verrà incolpata.

I Jedi arrivano e invitano Mae a consegnarsi, ma prima che possano vedere il corpo del loro compagno, notano il Sith mascherato che fluttua furtivamente nella radura dove si trovano. Jecki Lon (Dafne Keen), l’attuale Padawan di Sol, è visibilmente spaventata e chiede informazioni sulla sua identità, sottolineando la mancanza di esperienza dei Jedi dell’era dell’Alta Repubblica nel combattere i Sith.

La figura mascherata accende la sua spada laser rossa e si trova faccia a faccia con Osha prima di usare la Forza per spingerla telecineticamente da parte. I Jedi accendono le proprie spade ma, mentre si preparano alla battaglia, il Signore dei Sith mascherato scatena un potente attacco telecinetico prima della conclusione dell’episodio.

I cliffhanger sono una parte normale della TV

Sebbene sia del tutto comprensibile che gli spettatori che hanno investito in The Acolyte vogliano vedere come si svolgerà la battaglia il prima possibile, a quanto pare è necessario ricordare ad alcuni che il semplice fatto che una serie (o un film, un romanzo o qualsiasi altro media) presenti un cliffhanger non è di per sé un’indicazione della sua qualità (o della sua mancanza). I cliffhanger sono un espediente narrativo comune e sono particolarmente adatti alla televisione seriale, in cui le trame continuano per più episodi o addirittura per più stagioni.

Quando i servizi di streaming come Netflix hanno reso popolare il modello di binge, che prevede la pubblicazione di intere stagioni in una sola volta, si è ipotizzato che le tradizionali uscite settimanali sarebbero finite, o almeno sarebbero diventate significativamente meno popolari, ma ciò non si è avverato. Ad oggi, anche molte delle più prestigiose e popolari serie via cavo e in streaming continuano a rilasciare episodi settimanali e a utilizzare cliffhanger per mantenere gli spettatori coinvolti nelle loro storie.

Tuttavia, le reazioni a certi progetti, come The Acolyte, dimostrano che alcuni spettatori si sono talmente abituati al modello binge che si oppongono alle uscite tradizionali. Questo è particolarmente strano perché, anche tra gli show che vengono rilasciati in binge, i maggiori cliffhanger e finali aperti tendono a essere negli episodi finali di una data stagione, lasciando spesso gli spettatori senza una soluzione per anni fino all’uscita del lotto successivo di episodi, indipendentemente dal fatto che abbiano guardato la stagione in corso in rapida successione o più gradualmente.

Detto questo, si possono muovere molte critiche legittime a L’Accolito – Episodio 4 e al suo cliffhanger. Si potrebbe giustificare il motivo per cui gli spettatori non ritengono efficace la porzione di sequenza introduttiva dei Sith che abbiamo visto, o anche criticare la sequenza nel suo complesso, anche se quest’ultima può essere fatta in modo convincente solo dopo aver visto la conclusione della scena che presumibilmente avverrà all’inizio dell’episodio della prossima settimana.

Inoltre, ci sono ragioni comprensibili per criticare altre parti dell’episodio. Come molti episodi di Disney+ Star Wars, “Day” è piuttosto breve per un dramma televisivo in live-action, con una durata di soli 34 minuti compresi i titoli di coda. E fino al cliffhanger non succede molto di significativo. Ci sono alcune belle scene di dialogo, in cui diversi personaggi vengono sviluppati in modo interessante (anche se il cambiamento di cuore di Mae è probabilmente affrettato) e il cast, in particolare Jung-jae, continua a fare un ottimo lavoro.

Tuttavia, i rispettivi viaggi di Mae e dei Jedi attraverso la foresta sono abbastanza privi di eventi (nonostante gli avvertimenti di Qimir sulla pericolosità di Khofar); l’unica sfida esterna degna di nota si presenta quando quest’ultimo gruppo viene attaccato da una creatura simile a un insetto, ma anche questa viene gestita con relativa facilità da Sol.

Sembra probabile che alcune delle critiche per il cliffhanger siano in realtà una frustrazione mal riposta nei confronti del resto dell’episodio per non aver fatto progredire la storia in modo più significativo, o anche nei confronti della serie nel suo complesso per il suo ritmo.

Anche la decisione di includere filmati dei Sith e porzioni significative di questa sequenza nel materiale promozionale de The Acolyte potrebbe aver contribuito all’impazienza dello spettatore, suggerendo che questa battaglia potrebbe svolgersi prima della metà della stagione, anche se anche questa critica sembra un po’ più dura del necessario, dal momento che non è una novità che i trailer e le pubblicità di serie e film siano ingannevoli riguardo a ciò che avviene effettivamente nel progetto e quando.

In definitiva, né L’Accolito in generale né “Day” nello specifico sono al di sopra di ogni rimprovero, e spetta a ogni spettatore decidere cosa pensare del cliffhanger dei Sith (anche se, ancora una volta, non dovrebbe prendere una posizione decisa finché non sarà risolto). Ma l’indignazione contro la serie per il semplice fatto di avere un cliffhanger è bizzarra e non necessaria. Peggio ancora, è probabile che, almeno in alcuni casi, si tratti dell’ultima scusa poco velata che gli spettatori bigotti stanno usando per cercare di peggiorare la reputazione della serie, semplicemente perché non gradiscono che un progetto di Star Wars sia guidato da un cast così eterogeneo.

I nuovi episodi di The Acolyte vengono trasmessi in anteprima il martedì alle 9 PM ET su Disney+.