The Bear – stagione 3: trailer della terza stagione con Jeremy Allen White

Hulu ha diffuso il trailer ufficiale di The Bear – stagione 3, l’attesa terza stagione dell’acclamata serie tv con protagonista Jeremy Allen White. Il contributo arriva dopo il primo teaser diffuso all’inizio di questo mese.

The Bear di FX e Hulu è diventato uno degli show più popolari della televisione e ora sta finalmente per fare qualcosa che non ha mai fatto prima: andare in onda su FX. Secondo Variety, la serie, acclamata dalla critica, su un ristorante di Chicago in crisi, trasmetterà la sua prima stagione sulla rete via cavo negli USA con una maratona speciale che inizierà il 2 giugno. Questo avverrà meno di un mese prima della messa in onda dell’attesissima stagione 3 dello show.

Tutti gli episodi di The Bear – stagione 3 saranno disponibili in streaming il 27 giugno solo su Hulu (in Italia su Star di Disney+). La serie The Bear di FX, acclamata dalla critica, parla di cibo, famiglia e della follia della routine. Nel mondo della ristorazione è una battaglia persa ogni giorno, e mentre Carmy si spinge più in là che mai e pretende l’eccellenza dai suoi collaboratori, questi fanno del loro meglio per eguagliare la sua intensità. La ricerca dell’eccellenza culinaria li spinge a nuovi livelli e mette a dura prova i legami che tengono unito il ristorante.

Chi è coinvolto in The Bear?

The Bear è prodotto da Christopher Storer, Joanna Calo, Hiro Murai, Nate Matteson e Josh Senior. La commedia drammatica è interpretata da Jeremy Allen White, Edebiri, Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson e Matty Matheson. La seconda stagione ha inoltre introdotto nuovi personaggi interpretati da una schiera di ospiti all-star, tra cui Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Will Poulter, Olivia Colman, John Mulaney, Molly Gordon e Bob Odenkirk.

“L’ultima stagione ha seguito Carmen ‘Carmy’ Berzatto, Sydney Adamu e Richard ‘Richie’ Jerimovich mentre lavoravano per trasformare il loro lugubre locale di panini in un posto di livello superiore“, si legge nella logline. “Mentre riducono il ristorante all’osso, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione, ognuno costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro“.