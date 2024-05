Personaggi Disney: tutti i personaggi più celebri della Disney

Da quando è stata fondata, nel 1923, la Walt Disney Company è nel tempo diventata un vero e proprio impero economico, principalmente attivo nell’ambito della produzione audiovisiva. Punta di diamante sono naturalmente i suoi prodotti animati, che tra lungometraggi, cortometraggi e serie sono ormai tanto diffusi quanto parte dell’immaginario collettivo. Oltre a queste opere ormai celeberrime, particolarmente amati sono anche i personaggi Disney, creature di ogni tipo che nel corso del tempo si sono ritagliate un posto di tutto rispetto nel cuore degli spettatori, grandi o piccoli che siano.

Proprio sui personaggi si fonda molto del successo della Disney, che trova nella loro caratterizzazione un vero e proprio marchio di fabbrica. Tutti conoscono almeno un personaggio della Disney, la sua storia, il suo modo di parlare e sue battute celebri. Questa famiglia diventa ogni anno più numerosa, con sempre nuovi personaggi che aspirano ad acquisire lo status che oggi possono vantare icone come Topolino, Paperino e Pippo. Questi sono senza dubbio i tre personaggi a cui si pensa per primi quando si parla di creature Disney, ma ci sarebbero innumerevoli altri nomi da poter citare.

Proprio perché si è soliti parlare spesso sempre degli stessi personaggi, ecco di seguito un utile guida per scoprirne di nuovi, con alcune indicazioni sulla loro personalità e le opere principali in cui compaiono. Non si citeranno tutti i personaggi ad oggi realizzati dalla Disney, in quanto sono talmente tanti che è difficile tenerne il conto, ma non mancheranno qui i più celebri, i più amati e i più memorabili da un punto di vista della caratterizzazione. Conoscerne quanti più possibile, può tornare utile in molte più situazioni di quanto si potrebbe immaginare.

Personaggi Disney

Personaggi Disney femminili

Biancaneve: tra le più celebri principesse della Disney, Biancaneve è la protagonista del classico Disney Biancaneve e i sette nani. Come noto, il personaggio si distingue per una pelle molto pallida, le labbra rosse e carnose e i capelli corvini. La sua personalità si può invece definire come ingenua, sentimentale, sognatrice, generosa e gentile, ma sa anche diventare rigida e brusca come una madre quando occorre. Il personaggio sarà portato al cinema nell’annunciato live action Biancaneve che uscirà nel 2025 e sarà interpretato da Rachel Zegler.

Alice: Alice è la protagonista del classico Disney del 1951 Alice nel Paese delle Meraviglie. È una ragazza che sfrutta la sua surreale immaginazione per sfuggire alla vita pratica e mondana. La curiosità di Alice e la brama di qualcosa di nuovo la portano in un regno misterioso conosciuto come Paese delle meraviglie. Mentre attraversa lo stravagante mondo, Alice si ritrova ad apprezzare la normalità che una volta ha respinto. Il personaggio è basato sull’omonima protagonista del celebre romanzo Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Il personaggio è apparso in una versione live action in Alice in Wonderland del 2010 interpretata da Mia

Ariel: La principessa Ariel è la protagonista principale del classico Disney La sirenetta e dei media relativi. Si tratta di un personaggio particolarmente intraprendente, che non ha paura di abbandonare il suo mondo per andare all’avventura in un contesto che le è completamente nuovo. Proprio questo suo coraggio la porterà ad essere premiata con l’amore. Il suo essere una sirena, inoltre, la distingue dagli altri personaggi femminili della Disney, rendendola unica in tutto e per tutto. Ariel ha debuttato in live action nel 2023 al cinema nel film La Sirenetta interpretata da Halle Bailey.

Aurora: Conosciuta soprattutto come l’eroina del classico animato del 1959 La Bella Addormentata, basato su “La Belle au Bois Dormant” di Charles Perrault, è l’unica figlia del re Stefan e della regina Leah. Anche se il suo vestito cambia da blu a rosa a causa di un disaccordo tra due delle sue tutrici, Merryweather e Flora, è più comunemente vista indossare il rosa. Quando era piccola, la fata Malefica le ha fatto la maledizione di morire prima del tramonto del suo 16° compleanno, pungendosi il dito sul fuso di un arcolaio.

Anna: La principessa Anna di Arendelle è la protagonista del film di animazione Disney del 2013 Frozen – Il regno di ghiaccio e del suo sequel. Sorella minore di Elsa, la regina della neve, Anna intraprende senza timore un viaggio pericoloso per salvare il suo regno da un inverno eterno e per risolvere il legame tra sé e sua sorella. Tra i più recenti personaggi femminili della Disney, Anna si è imposta come una delle più note e amate dal grande pubblico.

Belle: La principessa Belle è la protagonista principale della saga de La bella e la bestia. Belle è una ragazza molto intelligente grazie al suo amore per i libri, con un vocabolario ampio, un’immaginazione attiva e una mente aperta. È molto sicura e schietta nelle sue opinioni e raramente le piace sentirsi dire cosa fare. Con il tempo, è stata raffigurata sempre più come una delle principesse Disney più emancipate tra tutte, capace di affrontare da sola grandi pericoli e situazioni emotivamente forti. Belle al cinema è stata interpretata da Emma Watson nel live-action de La bella e la Bestia

Cenerentola: altra celebre principessa Disney, Cenerentola è la protagonista dell’omonimo classico Disney è dei suoi sequel. Oggi è considerata l’emblema di quei personaggi che da una situazione di svantaggio riescono ad elevarsi dando prova delle proprie capacità e del proprio valore. Cenerentola, come noto, è una personalità estremamente indipendente e gentile, specialmente con i suoi amici animali.

Duchessa: Duchessa è la protagonista femminile del film d’animazione del 1970, Gli Aristogatti. Lei è la madre dei piccoli Minou, Bizet e Matisse, nonché l’interesse amoroso di Romeo. Inizialmente appare come una gatta talmente abituata all’agio da non sembrare predisposta per una vita più da randagia. Quando gli eventi cambieranno, però, Duchessa dimostrerà di possedere quegli istinti primordiali che le permettono di sopravvivere anche per strada e, sopratutto di prendersi cura dei suoi cuccioli.

Esmeralda: è la co-protagonista del film d’animazione della Disney del 1996, Il gobbo di Notre Dame. È una giovane donna rom citata in modo dispregiativo con l’insulto “zingara” da molti personaggi. Esmeralda, però, è ricca di umanitaria e di desiderio di rendere giustizia agli oppressi. Tali caratteristiche la rendono una dei personaggi femminili della Disney più affascinanti e apprezzati di sempre.

Jasmine: La principessa Jasmine è una dei protagonisti del classico Disney Aladdin e dei media relativi. È la principessa di Agrabah e la moglie di Aladdin. Anche lei inizialmente concepita come mero oggetto amoroso e damigella in pericolo, in seguito ha avuto sempre più spazio all’interno dell’universo animato della Disney. Il recente film in live action Aladdin, infine, le ha conferito un’indipendenza e un coraggio che l’hanno resa molto più interessante e complessa psicologicamente.

Pocahontas: La versione Disney di Pocahontas è basata sulla vita reale della “principessa” nativa americana della tribù Powhatan (nome che portava anche il padre, il capo). Il suo vero nome era Matoaka, poiché Pocahontas era il suo soprannome e significava “giocosa”. È uno spirito libero, che le deriva dalla madre defunta. Pocahontas vuole scegliere la propria strada e non vuole sposare il marito scelto dal padre, Kocoum. Una volta arrivati i coloni inglesi, insegna a un uomo di nome John Smith.

Mulan: Fa Mulan (o semplicemente Mulan) è un’eroina coraggiosa che si finge un soldato maschio per combattere per l’esercito imperiale cinese al fine di proteggere il padre malato che sarebbe dovuto partire se lei non fosse andata al suo posto. Mulan finge di essere il figlio di suo padre, Ping, rischiando la morte e il disonore se viene scoperta. Unendosi a una truppa di reclute in difficoltà guidata dal capitano Li Shang (o semplicemente Shang), “Ping” è la forza trainante del cambiamento drammatico della truppa in soldati rispettabili. “Ping è ammirato da tutti fino a quando non viene ferito durante la battaglia e necessita di cure mediche, il che porta alla scoperta del suo segreto.

Tiana: Ispirata alla principessa del romanzo “La principessa ranocchia” di E.D Baker, a sua volta ispirato alla fiaba “Il principe ranocchio” dei fratelli Grimm, Tiana è l’eroina del film d’animazione del 2009 “La principessa e il ranocchio” ed è la prima principessa afroamericana. Sogna di aprire un ristorante tutto suo grazie al duro lavoro. Baciando il principe Naveen sotto forma di ranocchio, viene trasformata in una rana perché l’ha baciato per ottenere un guadagno materiale, non per amore, e la magia può essere spezzata solo da una principessa, quindi sono costretti a intraprendere un viaggio per trovare un modo per annullare la magia.

Elsa: Laregina Elsa di Arendelle è la co-protagonista del classico Disney Frozen – Il regno di ghiaccio e del suo sequel. Sorella di Anna, Elsa ha la capacità di generare e manipolare il ghiaccio e la neve. Per mettere al sicuro il suo popolo da questi suoi poteri, decide di ritirarsi a vita privata. Il suo destino non è però quello di stare isolata, bensì di imparare a controllare questi poteri per usarli al meglio. Nel 2026 arriverà il terzo capitolo della saga di Frozen.

Rapunzel: L’eroina del film d’animazione Tangled è basata sul personaggio tedesco della fiaba dei Fratelli Grimm “Raperonzolo”. I suoi lunghi capelli, che si dice misurino 21 metri, non solo hanno poteri magici di guarigione, ma possono anche essere usati come arma. Grazie a un fiore d’oro magico, Madre Gothel la rapisce da piccola per usare il suo potere e mantenersi giovane. 18 anni dopo, Rapunzel scappa dalla sua torre con un ladro, Flynn Rider, e intraprende il suo viaggio per trovare le lanterne volanti che si librano nel cielo ogni anno nel giorno del suo compleanno.

Fata Smemorina: tra i più simpatici personaggi della saga di Cenerentola e della Disney in generale, vi è la Fata Smemorina. Pur se pasticciona, è lei a permettere a Cenerentola di dotarsi del necessario per recarsi al ballo al castello. Proprio per il suo comportamento e l’ormai iconico design, è diventata una delle aiutanti dei protagonisti più apprezzate dell’universo Disney.

Lady Cocca: nel film animato Robin Hood del 1973, Lady Cocca è una gallina, dama di compagnia di Lady Marian. È spiritosa e all’occorrenza forte e nel film non manca di oscurare in più occasioni tutti gli altri personaggi grazie alla sua grandissima presenza scenica. Il personaggio è infatti protagonista di momenti iconici, per lo più comici. Ancora oggi è tra i protagonisti più amati di quel film.

Lilli: Lilli è la cagnolina protagonista femminile del classico Disney Lilli e il vagabondo. Come Duchessa, anche lei è un animale che cresce nell’agio e che verrà però travolta dall’amore per il randagio Biagio. Quella di Lilli è una storia tanto semplice quanto emotivamente forte, che dimostra una volta di più la capacità della Disney di conferire estrema vitalità e umanità anche a personaggi non umani.

Minnie: membro della Banda Disney, Minnie vanta delle origini che risalgono al 1928. Debuttarono insieme a Topolino ne L’aereo impazzito, ma qui la sua relazione con il celebre personaggio Disney era ancora acerba e ben lontana dal solido rapporto che li rende tanto famosi. Inizialmente ricopre il classico ruolo della “damigella in pericolo” e, più in generale, quello della co-protagonista. Con il passare del tempo, però, Minnie otterrà episodi totalmente dedicati a lei e il suo successo la porterà ad apparire come personaggio fisso in numerosi media sull’universo di Topolino.

Paperina: insieme a Minnie, è l’altra principale protagonista femminile della Banda Disney. Anche lei è stata inizialmente concepita come contraltare femminile a Paperino, divenendo dunque l’oggetto amoroso di lui. Con il tempo, proprio come Minnie, si è però resa più indipendente, guadagnando un proprio seguito di ammiratori. Ancora oggi è tra le più conosciute e apprezzate dell’universo animato della Disney.

Raya: Raya è la protagonista del film d’animazione Disney del 2021 Raya e l’ultimo drago. Figlia del capo Benja, è la principessa della Terra del Cuore di Kumandra. In gioventù, Raya è stata nominata custode della Gemma del Drago. Quando la Gemma si rompe, una piaga nota come Druun si scatena sul mondo, trasformando gran parte dell’umanità in pietra, compreso Benja. Per salvare suo padre, Raya intraprende una missione per recuperare i pezzi della Gemma e usarne il potere per sconfiggere definitivamente il Druun.

Merida: Merida è la figlia sedicenne della regina Elinor, che governa il regno insieme al marito, il re Fergus. Le aspettative e le richieste della regina Elinor nei confronti della figlia fanno sì che Merida veda Elinor fredda, insensibile e distante, causando attriti tra le due. Nonostante il desiderio di Elinor di vedere Merida come una vera e propria signora reale, Merida è una ragazza impetuosa con capelli rossi selvaggi e indisciplinati e un desiderio appassionato di prendere il controllo del proprio destino. Debutta nel film Ribelle – The Brave.

Moana: Figlia del capo villaggio di Motunui, Moana è stata scelta dall’Oceano per ripristinare il Cuore di Te Fiti e salvare la sua isola da un’oscurità che uccide la vita. A causa di un’antica legge sostenuta da suo padre, il capo Tui, a Moana è vietato andare oltre la barriera corallina. Alla fine trova il coraggio di farlo, con l’aiuto di un potente semidio di nome Maui e la guida della nonna Tala. Ripristinando il cuore perduto di Te Fiti, il mondo viene liberato dalle tenebre, consentendo al popolo di Moana di viaggiare liberamente per i mari. Debutta nel film Moana, da noi noto con il nome di Oceania. Nel 2024 uscirà il sequel Moana 2. È in produzione l’adattamento live action che arriverà al cinema del 2026 dal titolo Oceania.

Altri personaggi femminili non considerate principesse:

Personaggi Disney maschili

Aladdin: è il protagonista principale dell’omonimo classico Disney e dei media relativi. È un ex “topo di strada” di Agrabah che è sposato con la sua principessa, Jasmine. Aladdin è basato sul protagonista della fiaba Aladino e la lampada meravigliosa della raccolta delle Mille e una notte. Nel corso del primo film egli si afferma come una personalità estremamente intelligente ma calata in un contesto difficile. Grazie alla sua furbizia e al suo buon cuore riuscirà però a far emergere il proprio valore. Nel 2019 Disney ha prodotto la versione live action di Aladdin, che ha riscosso un enorme successo al box office mondiale.

Bambi: è il tenero cerbiatto protagonista dell’omonimo classico Disney. Segnato dal trauma di aver perso sua madre, Bambi si trova a dover imparare a crescere da solo con il padre, il quale lo istruisce affinché diventi il principe della foresta. Nel corso del film, dunque, Bambi si trova a dover crescere in fretta, superando pericoli e ostacoli anche grazie all’aiuto dei suoi numerosi amici.

Basil: Basil di Baker Street è un detective basato sul personaggio fittizio Sherlock Holmes e il protagonista principale di Basil l’investigatopo. Il suo obiettivo principale è quello di portare il Professor Rattigan dietro le sbarre e salvare il padre di Olivia Flaversham, impedendo allo stesso tempo un assassinio reale. Estremamente intelligente e astuto, egli sarà chiamato a risolvere casi particolarmente complessi, giungendo infine a portare la giustizia ove necessario. Nel 2017 Disney ha prodotto la versione live-action de La bella e la Bestia.

Bestia: la Bestia, il cui vero nome è principe Adam, è il protagonista maschile della trilogia de La bella e la bestia. Si tratta di un personaggio che, per via del suo egocentrismo e della sua avidità, viene trasformato nella bestia che tutti conosciamo. Sarà solo l’incontro con Belle a fargli capire cosa davvero sia l’amore e quanto possa essere importante sacrificarsi per quanti si amano. Così facendo, egli avrà modo di tornare alla sua forma originale.

Dumbo:è il tenero elefantino protagonista dell’omonimo Classico Disney. Si tratta di uno dei personaggi più teneri e amati dell’universo animato Disney, merito di quelle sue grandi orecchie e dei suoi splendenti occhi azzurri. Dumbo ha la personalità di un bambino, dolce, tenero, adorabile, giocherellone, innocente e divertente. Ama stare con sua madre e odia la solitudine. Nel film di cui è protagonista egli non parla, ma riesce ugualmente a comunicare benissimo il suo stato d’animo e a trasmettere forti emozioni. Nel 2019 Tim Burton ha portato al cinema il personaggio nel live action Dumbo.

Ercole: è il protagonista del film d’animazione Disney del 1997 con lo stesso nome. Figlio di Zeus ed Era, Ercole fu strappato via dalla sua casa sul Monte Olimpo e trasformato in mortale dal malvagio zio Ade, sebbene mantenne la sua forza divina. Per capire di più di sé stesso, Ercole intraprenderà poi un viaggio che lo porterà a comprendere meglio i propri poteri e l’amore, sentimento che gli permetterà di raggiungere la miglior versione di sé stesso.

Paperino: è un personaggio animato creato da Walt Disney. È un’anatra bianca e antropomorfa che ha debuttato nel 1934 con La gallinella saggia. Normalmente raffigurato con una camicia da marinaio, un cappellino e un cravatta di archi rossi o neri – ma senza i pantaloni – viene presentato come un migliore amico di Topolino, che a volte invidia. Molto spesso, però, viene indicato come il preferito di grandi e piccoli, molto più di Topolino. Il merito è del suo carattere tanto irascibile quanto buffo, il che lo rende un vero e proprio beniamino di grandi e piccoli.

Peter Pan: è il protagonista maschile del classico Disney Le avventure di Peter Pan. Il suo personaggio è basato sull’omonimo protagonista del romanzo di J. M. Barrie Peter e Wendy. Leader dei Bambini Sperduti sull’Isola che non c’è, egli ha l’obiettivo di non crescere mai, rimanere sempre ragazzo e vivere continuamente nel suo idillio adolescenziale. Peter, tuttavia, deve anche confrontarsi con diversi pericoli, incarnati in particolare dall’acerrimo nemico Capitan Uncino. Nel 2023 è stato protagonista del nuovo film Live-action, Peter Pan e Wendy.

Pippo: ideato nel 1932 come spalla di Topolino, Pippo si è poi affermato come una forza della natura unica, divenendo subito uno tra i personaggi Disney più amati di sempre. È un cane antropomorfo, alto, dinoccolato, vestito in maniera abbastanza stramba. Si contradddistingue inoltre come una personalità goffa, sbadata, smemorata, disordinata e dotata di una disarmante irrazionalità, quindi rappresenta la controparte ideale del razionale ed efficiente Topolino.

Quasimodo: è il protagonista del film d’animazione Disney del 1996, Il gobbo di Notre Dame. Nato deforme, con la schiena curva tra le altre anomalie, a causa del suo aspetto orribile, egli viene condannato a suona le campane della torre più alta della cattedrale di Notre Dame. Da lì, Quasimodo ha sviluppato il desiderio di sperimentare il mondo esterno e vivere una vita normale tra la gente di Parigi. Grazie ad Esmeralda, egli realizzerà questo suo desiderio, scontrandosi però con non pochi pericoli.

Robin Hood: è una volpe antropomorfa nonché il principale protagonista del film Disney del 1973 con lo stesso nome. Anche se Robin Hood viene spesso mostrato come un fuorilegge che sceglie di rubare ai ricchi per aiutare i poveri in questa versione animata, viene mostrato principalmente attaccando il Principe Giovanni e i suoi agenti che hanno impoverito Nottingham con tasse elevate. È noto per la sua maestria nel tiro con l’arco e per il suo talento nel camuffarsi.

Romeo: è il gatto rosso protagonista maschile del film d’animazione Disney del 1970 Gli Aristogatti. Egli si presenta come un gatto agitato e disinvolto che assapora la sua vita di libertà all’aperto senza regole e senza responsabilità. Tutto questo cambia quando incontra Duchessa per la prima volta. Inoltre, di fronte a un’avversità, Romeo sarà davvero all’altezza dell’occasione per proteggere quelli che si prende cura e ama.

Simba: è il leone protagonista del classico Disney Il re leone e dei suoi sequel. Strappato alla sua quotidianità e all’amato padre Mufasa, Simba si trova a dover crescere sapendo che a lui spetterebbe di diventare il nuovo re. Richiamato al dover dopo anni di spensieratezza in compagnia dei celebri Timon e Pumba, egli andrà incontro al proprio destino, ricordando chi è realmente e chi è chiamato a diventare.

Tarzan: è il principale protagonista del 37° lungometraggio d’animazione Disney con lo stesso nome Tarzan. È basato sul leggendario eroe Tarzan che è cresciuto da gorilla nelle terre selvagge dell’Africa e ha dovuto proteggere la sua famiglia dal malvagio bracconiere Clayton mentre veniva a conoscenza del suo passato. Tarzan è un uomo estremamente coraggioso, premuroso, leale, onorevole, misterioso e avventuroso, che si preoccupa profondamente della sua famiglia e dei suoi amici ed è disposto a rischiare la vita per salvarli.

Topolino: conosciuto negli Stati Uniti e in molti altri paesi come Mickey Mouse, Topolino è il primo grande personaggio ideato da Walt Disney. Ideato nel 1928, egli è oggi l’icona dell’intera azienda e il suo debutto cinematografico risale 18 novembre 1928 con il cortometraggio Steamboat Willie, che riscosse un successo notevole grazie anche alla presenza di trovate visive e sonore perfettamente fuse tra loro. Di buon cuore, Topolino è il prototipo del personaggio buono dell’universo animato della Disney.