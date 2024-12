The Boys: le foto dal set della stagione 5 rivelano come Patriota punirà gli umani anti-Supe

Le foto scattate dal set della quinta stagione di The Boys mostrano quanto Patriota (Antony Starr) sia disposto a fare per sedare la resistenza dei manifestanti anti-superstiti. L’oscura serie di supereroi di Prime Video immagina un mondo in cui la professione degli eroi potenziati è dominata da corporazioni corrotte e da individui pericolosi e narcisisti assetati di potere. La quinta e ultima stagione di The Boys vedrà Patriota ottenere finalmente il controllo del mondo, mentre il gruppo titolare viene diviso e imprigionato.

Mentre le riprese della quinta stagione continuano, nuovi post di True_Cabinet_9733 sul subreddit di The Boys mostrano come i piani ipotizzati prendano vita. Le foto ritraggono campi di internamento in costruzione in un bosco, con autobus di marca, baracche individuali e marchi terribilmente familiari. Soprannominata “Freedom Camp 47”, l’installazione è ricoperta da uno schema di colori rosso, bianco e blu che evoca la bandiera americana e il costume di Patriota. Inoltre, all’interno delle recinzioni erano presenti gru e altre attrezzature di grandi dimensioni, il che potrebbe far pensare a riprese di scena o a potenziali stunt condotti sul posto.

Powered by

Cosa significano i “campi di libertà” della quinta stagione di The Boys per il cast dello show

Nella quarta stagione, Hughie (Jack Quaid), Kimiko (Karen Fukuhara) e Starlight (Erin Moriarty) hanno interrogato Tek Knight (Derek Wilson) e hanno appreso che quest’ultimo ha destinato una selezione delle sue prigioni a essere utilizzate da Patriota come potenziali campi di internamento per imprigionare i dissidenti in seguito al suo colpo di stato. Tuttavia, come si vede dalle foto del set, è chiaro che i piani di Patriota si stanno espandendo oltre il semplice riutilizzo della prigione del defunto Tek Knight. Questo potrebbe significare che gli arresti si sono estesi oltre la sua potenziale lista di obiettivi, o che sta incontrando più resistenza del previsto.

Inoltre, con il gruppo sotto la custodia di Vought, a parte il potente Billy Butcher (Karl Urban) e Starlight, è probabile che il pubblico vedrà le condizioni delle strutture in prima persona. Lo showrunner Eric Kripke ha già dichiarato che, con la quinta stagione che conclude la serie, nessun membro del cast di The Boys è al sicuro. Per questo motivo, la serie di Prime Video potrebbe aprire la sua ultima stagione con i personaggi in custodia che affrontano un’orribile prova.