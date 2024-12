Prison Break: arriva un importante aggiornamento sul reboot

Il reboot di Prison Break ha ricevuto un importante aggiornamento da Hulu. La possibilità di riportare in vita il popolare dramma poliziesco ha preso slancio nel novembre 2023, quando è stato annunciato che lo streamer stava guardando al co-creatore di Mayans M.C. Elgin James per far rivivere Prison Break. Da allora il progetto ha ricevuto aggiornamenti sporadici, mentre la serie originale ha ottenuto una maggiore visibilità grazie alla sua disponibilità su Netflix.

Deadline conferma che il reboot di Prison Break ha ottenuto un ordine per un pilot da Hulu. Il progetto, che proviene dalla 20th Television, sarebbe una nuova storia che si svolge nello stesso universo generale. Sebbene i dettagli della trama non siano stati resi noti, il reboot non dovrebbe coinvolgere i personaggi centrali di Michael Scofield (Wentworth Miller) e Lincoln Burrows (Dominic Purcell). James è tra i produttori esecutivi, attraverso la sua casa di produzione Sierra Drive, insieme al creatore della serie originale Paul Scheuring. Dawn Olmstead, Marty Adelstein e Neal Moritz sono anche produttori esecutivi.

Cosa significa l’ordine del pilota per il reboot di Prison Break

L’ordine di un pilota significa che Hulu si impegna a vedere una versione del nuovo Prison Break. Se lo streamer apprezzerà l’episodio pilota, potrà scegliere di trasformare il reboot in serie. Hulu potrebbe anche lavorare con l’episodio pilota e apportare delle modifiche prima di accettarlo e portarlo avanti. È anche possibile che i dirigenti di Hulu decidano di rinunciare al reboot se il progetto finito non funziona per un motivo o per l’altro.

L’ordine di un pilot è più comune per la televisione broadcast che per lo streaming. Suits: L.A. è un esempio recente, poiché l’ordine del pilot è stato annunciato per la prima volta nel febbraio di quest’anno. Il legal drama è stato scelto come serie mesi dopo e gli è stata assegnata una data di uscita sulla NBC, mentre le riprese sono attualmente in corso. Ma l’ordine di un pilot è solo il primo passo, e ne mancano molti altri. Tra questi, il casting per il nuovo Prison Break, che secondo Deadline non è ancora iniziato.

Il reboot avviene mentre la serie originale ha conosciuto una rinascita su Netflix. Secondo Nielsen, Prison Break è stato lo show più trasmesso negli Stati Uniti nell’agosto 2024. Questo picco di popolarità potrebbe essere un ulteriore incentivo per le persone coinvolte ad assicurarsi che il reboot sia collegato e arrivi alla fase successiva del processo. In ogni caso, questo aggiornamento probabilmente significa che ci sarà più chiarezza sulla storia, sul nuovo cast e sulla possibilità che gli attori originali di Prison Break tornino in ruoli di ospiti.