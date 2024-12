Black Panther 3: Denzel Washington si è scusato con Ryan Coogler per le rivelazioni sul film

Sebbene sia da un po’ di tempo che si vocifera che i Marvel Studios stiano sviluppando un Black Panther 3, il progetto non è ancora stato annunciato ufficialmente. Tuttavia, il mese scorso abbiamo avuto una conferma piuttosto concreta che il threequel è in lavorazione, quando il leggendario Denzel Washington ha rivelato di avere un ruolo nel film. Durante un’intervista con il Today Show, la star de Il Gladiatore II – ora nominato anche ai Golden Globe – ha infatti detto che il regista Ryan Coogler sta scrivendo un ruolo appositamente per lui, anche se non ha rivelato ulteriori dettagli.

La notizia è stata ampiamente diffusa e Washington si è chiaramente reso conto di aver rivelato qualcosa di importante un po’ troppo prematuramente. “Ryan è un genio“, ha detto Washington durante un’apparizione al Variety’s Awards Circuit Podcast. “L’ho chiamato e mi sono scusato per aver parlato del film, e proprio lì seduta con lui c’era la sua bellissima moglie. È ancora Ryan, umile e pieno di idee. Qualsiasi cosa scriva, la leggerò“. Ci sono state molte speculazioni su chi Washington potrebbe interpretare nel film, ma c’è la possibilità che Coogler abbia creato un personaggio nuovo di zecca che non è stato introdotto in precedenza nei fumetti.

Cosa sappiamo di Black Panther 3?

Black Panther: Wakanda Forever è stato un giusto tributo a T’Challa e al compianto Chadwick Boseman, oltre a stabilire che Shuri (Letitia Wright) è la nuova Pantera e a introdurre un’intera civiltà acquatica. La scena post-credits ha visto anche il debutto del figlio di T’Challa, che quasi certamente un giorno assumerà il ruolo di re e protettore del Wakanda. Quindi, è giusto dire che il film ha messo a punto un bel po’ di cose che potrebbero essere esplorate in un prossimo film.

Nel corso di un’intervista rilasciata al New York Times nel 2022, Coogler ha ammesso che sarebbe felice di rimanere in questo franchise “finché la gente mi vorrà“. “Mi sento fortunato ad avere l’opportunità di lavorare a questi film, fratello. Quando mi hanno chiesto di fare il primo, è stato come un treno in corsa. Ringrazio Dio ogni giorno di essere riuscito a salirci sopra e a conoscere queste persone, questi attori e a incontrare Chadwick durante alcuni degli ultimi anni della sua vita.

“Lo farò finché la gente mi vorrà. Ma penso che sia una cosa più grande di me o di Joe. Tra il primo e il secondo film abbiamo guadagnato 2 miliardi di dollari al botteghino, che è la cosa più importante per le aziende. Quindi spero che continui, amico. Spero che la gente continui a fare film sul Wakanda anche quando noi non ci saremo più“, ha dichiarato Coogler.