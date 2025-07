Murderbot – Stagione 2: data di uscita, trama e tutto quello che sappiamo

Dopo il successo dei romanzi Murderbot di Martha Wells, Alexander Skarsgård ha dato vita al personaggio tormentato nella nuova serie Apple TV+, di cui è ora disponibile l’episodio finale.

È stato un viaggio movimentato per Murderbot. Nei primi episodi ha conquistato il libero arbitrio, solo per usarlo per guardare soap opera, prima di essere reclutato da una squadra di benefattori chiamata PreservationAux. Da quel momento, la sua missione è stata quella di proteggere la sua squadra, evitando il più possibile le emozioni umane.

Fortunatamente, dopo il finale della prima stagione, Murderbot è stato rinnovato per la seconda stagione, confermando che vedremo SecUnit tornare in azione. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Speculazioni sulla data di uscita della seconda stagione di Murderbot

Non c’è ancora una data di uscita confermata per la seconda stagione di Murderbot. A occhio e croce, non ci aspettiamo che arrivi prima della fine del 2026, ma terremo aggiornata questa pagina con ulteriori dettagli non appena saranno disponibili.

Murderbot è stato rinnovato per la seconda stagione subito dopo l’uscita del finale della prima stagione. I fratelli Weitz, showrunner di Murderbot, hanno dichiarato: “Siamo molto grati per la risposta che Murderbot ha ricevuto e siamo lieti di poter tornare nel mondo di Martha Wells per lavorare con Alexander, Apple, CBS Studios e il resto del team”.

Alexander Skarsgård e David Dastmalchian sono i protagonisti di Murderbot. Apple TV+ Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, ha aggiunto: “Chris, Paul, Alexander e tutto il team di Murderbot hanno realizzato un adattamento brillante, originale, avvincente, spiritoso e vivace che ha catturato l’immaginazione del pubblico di tutto il mondo.

“Non vediamo l’ora di svelare cosa riserva il futuro a Murderbot e, naturalmente, a Sanctuary Moon nella seconda stagione”.

Quale potrebbe essere la trama della seconda stagione di Murderbot?

Ci aspettiamo che la trama della seconda stagione di Murderbot segua gli eventi del secondo romanzo di Wells della serie Murderbot, Artificial Condition .

SecUnit cerca di scoprire di più sulle circostanze che l’hanno portata a ribellarsi e, con l’aiuto di ART, un’intelligenza artificiale, tenta di fingersi un essere umano potenziato per passare inosservata a RaviHyral, la stazione dove è avvenuto l’incidente.

Chi potrebbe recitare nella seconda stagione di Murderbot?

Naturalmente, ci aspettiamo che Alexander Skarsgård torni nei panni di Murderbot. Ci aspettiamo anche nuovi membri del cast, tra cui attori che interpreteranno ART, oltre ai nuovi personaggi Tapan e Tlacey.

Sebbene PresAux non abbia un ruolo importante in Artificial Condition, potremmo potenzialmente aspettarci brevi apparizioni dei seguenti personaggi:

Noma Dumezweni nel ruolo di Mensah

David Dastmalchian nel ruolo di Gurathin

Sabrina Wu nel ruolo di Pin-Lee

Akshay Khanna nel ruolo di Ratthi

Tattiawna Jones nel ruolo di Arada

Tamara Podemski nel ruolo di Bharadwaj

C’è un trailer della seconda stagione di Murderbot?

Non ancora! Guarda il trailer della prima stagione qui sotto.