X-Men: anche Elle Fanning in lizza per il ruolo di Jean Grey?

Mentre il mondo è invaso dalle ultime novità su Superman, in questo momento finalmente al cinema, continuano a diffondersi rumors sul film degli X-Men. Ora che l’attesissimo reboot dei Marvel Studios ha assegnato un regista a Jake Schreier (Thunderbolts*), i casting dovrebbero iniziare molto presto (se non lo hanno già fatto), e ora abbiamo un altro nome da aggiungere alla lista degli attori menzionati in relazione al ruolo chiave di Jean Grey.

Nella puntata di The Hot Mic di questa settimana, Jeff Sneider ha accennato alla possibilità che Elle Fanning sia in lizza per interpretare la potente mutante, precedentemente interpretata in live-action da Famke Janssen nei film originali della 20th Century Fox e da Sophie Turner in X-Men: Apocalisse e Dark Phoenix.

Tra i progetti più recenti di Fanning figurano A Complete Unknown, All The Bright Places e The Great di Hulu, per il quale è stata candidata come Migliore Attrice in una Serie Televisiva Musicale o Commedia ai Golden Globes del 2021. Prossimamente, avrà un doppio ruolo in Predator: Badlands.

Durante una recente apparizione al Mediterrane Film Festival di Malta, a Schreier è stato chiesto come avrebbe affrontato il reboot e cosa avrebbe fatto di diverso rispetto ai film precedenti dell’ormai defunta era dei 20th Century Studios.

“Anche se fossi confermato per quel film, non credo che mi sarebbe permesso rispondere a questa domanda”, ha risposto Schreier. “Direi che si parte sempre dai personaggi, dal lavorare con grandi autori e collaboratori, e certamente dal pensare a come fare qualcosa di diverso in ogni progetto che si intraprende. Questo è tutto quello che posso dire.”

Sembra abbastanza ovvio che Schreier finirà dietro la macchina da presa, e probabilmente ne avremo un annuncio ufficiale al SDCC questo mese. Schreier ha dimostrato di saper raccontare una storia con un gruppo di personaggi disadattati (Thunderbolts* potrebbe aver avuto un esito deludente al botteghino, ma è stato ben accolto da fan e critica), ma sembra comunque essere una scelta piuttosto controversa per questo progetto.

Si dice che personaggi come Harris Dickinson, Margaret Qualley e Julia Butters siano nel mirino dello studio (si dice che fossero in lizza per interpretare Ciclope, Rogue e Kitty Pryde, ma non sappiamo se sia ancora così), insieme alla star di Alien: Romulus, David Jonsson, e Trinity Bliss, che potrebbero essere in lizza per interpretare Jubilee. Altri nomi che sono emersi tra i rumor includono Hunter Schafer (Mystica), Ayo Edebiri (Tempesta) e Javier Bardem (Mr. Sinister).

Ecco cosa ha detto Kevin Feige sul suo “piano decennale” per la Saga dei Mutanti in una recente intervista. “Penso che vedrete che questo continuerà nei nostri prossimi film, con alcuni attori degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci porta davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men. Di nuovo, [è] uno di quei sogni che si avverano. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men.”

Michael Lesslie, sceneggiatore di Macbeth (2015), Hunger Games: La ballata degli uccelli canori e dei serpenti (2023) e Assassin’s Creed (2016), ha scritto la sceneggiatura, ma non ci sorprenderemmo se un altro sceneggiatore (o due) venisse coinvolto per darle un’altra occhiata prima che il film entri in produzione.