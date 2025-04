Jason Momoa tornerà nel ruolo di Duncan Idaho in Dune 3

Durante un’apparizione a “TODAY”, Jason Momoa ha confermato che il suo personaggio di “Dune” tornerà per il prossimo terzo capitolo (ad oggi noto solo come Dune 3) dell’epico franchise fantascientifico di Denis Villeneuve con Timothee Chalamet e Zendaya. “Sto facendo un ritorno”, ha detto a Craig Melvin durante la trasmissione di lunedì mattina. “L’avete sentito per primi, proprio qui con voi, baby”.

Momoa è apparso per la prima volta come maestro di spada e mentore del Paul Artreides di Chalamet in “Dune” del 2021, ma Duncan Idaho si sacrifica verso la fine del film per permettere a Paul e a sua madre Jessica di fuggire dai soldati Sardaukar.

Nella serie di libri in sei parti di Frank Herbert, però, Duncan alla fine ritorna sotto forma di clone. Melvin ha dunque chiesto a Momoa se la ricomparsa di Duncan seguirà l’esempio, e Momoa ha risposto: “Beh, non so se mi metterò nei guai o meno, ma è la stessa cosa di ‘Game of Thrones’, capite cosa intendo?” ha detto. “Se non avete letto i libri, non è colpa mia, giusto? Sì, ci sarà… tornerò“.

I prossimi progetti di Jason Momoa

Dopo Aquaman e Il Regno Perduto, Jason Momoa sta per tornare sul grande schermo con il film Minecraft, mentre è attualmente impegnato nelle riprese del film del DCU Supergirl: Woman of Tomorrow, dove assumerà il ruolo di Lobo, da lui tanto desiderato. L’attore sarà poi tra i protagonisti della miniserie Chief of War. Come ora noto, riprenderà dunque anche il ruolo di Duncan Idaho in Dune 3.

Cosa sappiamo di Dune 3

Nell’aprile del 2024 la Legendary ha confermato che lo sviluppo di “Dune 3” era in corso dopo il successo di “Dune – Parte due“, che all’inizio dell’anno ha incassato 711 milioni di dollari in tutto il mondo. Villeneuve ha dichiarato l’anno scorso che il terzo film, basato su “Dune: Messiah“, non sarà il completamento di una trilogia. “Innanzitutto, è importante che la gente capisca che per me si trattava davvero di un dittico”, ha detto Villeneuve a proposito dei primi due film di “Dune”.

“Si trattava in realtà di una coppia di film che rappresentavano l’adattamento del primo libro. Quello è stato fatto ed è finito. Se farò un terzo film, che è in fase di scrittura, non sarà una trilogia. È strano dirlo, ma se ci torno è per fare qualcosa di diverso e con una propria identità“.

