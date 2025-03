The Last Of Us – Stagione 2: le nuove varianti ricevono un’allusione spaventosa dallo showrunner

Mentre The Last of Us si prepara per l’uscita della seconda stagione, il suo creatore e co-showrunner hanno rivelato nuovi entusiasmanti dettagli sugli infetti della serie, che sono esseri umani che hanno ceduto al Cordyceps, un fungo virale. La prima stagione dell’adattamento del videogioco presentava principalmente i Clickers, una variante cieca degli infetti che comunicano attraverso clic e gracchiate. I protagonisti di The Last of Us, Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal), hanno incontrato gli infetti, ma una critica alla prima stagione di The Last of Us è stata che non sono stati visti abbastanza.

In un’intervista con Empire, lo showrunner Craig Mazin e il creatore Neil Druckmann parlano del futuro delle terrificanti creature simili a zombie. I due suggeriscono che gli spettatori si troveranno di fronte a una versione mai vista prima degli infetti nella seconda stagione di The Last of Us. Questa nuova variante è chiamata Stalker ed è più intelligente dei Clickers precedentemente introdotti.

Mazin: Tutto quello che posso dire è che per chi vuole vedere di più gli infetti… Allacciate le cinture!

Druckmann: Vedrete un’evoluzione diversa di questa infezione. Sono riusciti a mantenere attive alcune parti del cervello, quindi sono più intelligenti. Si coordinano, si nascondono e fanno cose che non abbiamo mai visto fare a nessun altro infetto in questa serie.

Cosa significa questo per l’ultima stagione 2

La stagione 2 di The Last of Us presenterà gli infetti in una fase diversa del loro ciclo di vita. Mentre i Clicker sono in una fase avanzata di deperimento a causa del fungo Cordyceps, i nuovi infetti sono ancora abbastanza giovani da conservare parte delle loro capacità cerebrali. Come ha spiegato Druckmann, questi Stalker sono più intelligenti e furtivi dei Clicker, il che li rende una minaccia più potente per i sopravvissuti in The Last of Us. Includendo una forza più intelligente contro l’umanità, The Last of Us, con i suoi nuovi nemici, contribuirà a distinguere la serie dalle altre serie di genere zombie.

La seconda stagione di The Last of Us è stata criticata per aver scelto un attore non particolarmente muscoloso per interpretare Abby, ma questa controversia è in realtà un segnale promettente.

Ellie e Joel sono pronti a una lotta intensa contro i nuovi infetti. Anche se gli Stalker non hanno la superforza di un Clicker, la loro intelligenza li renderà una seria minaccia nella seconda stagione. Come nel videogioco The Last of Us, gli Stalker cacciano con cura la loro preda, ma hanno comunque la velocità dei Runner, che sono nella prima fase dell’infezione. Come ha detto Druckmann, gli Stalker saranno diversi da qualsiasi infetto che il pubblico abbia visto finora nella serie.