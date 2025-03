MonsterVerse: trapelati i dettagli sulla trama del sequel di Godzilla x Kong

Il franchise MonsterVerse ha finora incassato oltre 2,5 miliardi di dollari al botteghino mondiale dal lancio con Godzilla di Gareth Edwards nel 2014. Jordan Vogt-Roberts ha preso in carico Kong: Skull Island prima che Michael Dougherty espandesse il Monsterverse con Godzilla II – King of the Monsters.

Abbiamo finalmente ottenuto un crossover completo in Godzilla vs Kong di Adam Wingard. Il regista è tornato per Godzilla X Kong: Il nuovo impero ma non tornerà per il capitolo successivo; il film sarà invece diretto dal regista di I Am Mother Grant Sputore.

Il MonsterVerse è sempre stato oggetto di fughe di notizie e l’ultima, condivisa da High on Cinema (tramite SFFGazette.com), afferma di spiegare praticamente l’intera trama del sequel di Godzilla x Kong e nuovo capitolo del MonsterVerse.

Quali sono le rivelazioni più importanti? Beh, Godzilla sembra destinato a intraprendere una svolta malvagia (di nuovo), avremo Titani “zombie” e, come previsto, più Mothra dopo la sua sorprendente apparizione in The New Empire. Forse la cosa più emozionante è la menzione di una battaglia al Colosseo che vedrà Godzilla scontrarsi con Titani meccanizzati.

Ecco alcuni punti della trama che sono stati svelati:

Godzilla diventa l’antagonista? – Il colpo di scena principale questa volta è che Godzilla stesso è destinato a diventare l’antagonista. La sua rabbia è alimentata dall’interferenza dell’umanità nell’ordine naturale, che porta a una guerra su vasta scala tra Titani ed esercito.

Il cameo di Shimo e l’ascesa dei Titani “Zombie” – Il Titano Shimo farà una breve apparizione ma sarà sottomesso da armi anti-Titano avanzate. Inoltre, i Titani rianimati meccanizzati (tra cui gli Skull Crawlers) saranno usati come armi contro Kong e Godzilla, aumentando ulteriormente le tensioni.

La lotta di Kong – Mentre Godzilla pende verso la guerra, Kong è in conflitto. Inizialmente condivide la rabbia di Godzilla ma lotta se continuare a coesistere con l’umanità o rifiutarla del tutto. Si dice che uno dei momenti più salienti del film sia una grande lotta tra Kong e l’esercito in una città.

Battaglia al Colosseo – Godzilla, che riposa nel Colosseo romano, viene attaccato dall’esercito e dai suoi Titani meccanizzati, dando vita a una battaglia esplosiva che devasta la città.

Il ritorno di Mothra – Mothra fa un ritorno drammatico, scontrandosi brevemente sia con Godzilla che con Kong. A differenza di loro, si rifiuta di abbandonare l’umanità e svolge un ruolo fondamentale nel convincerli che le persone meritano ancora di essere protette.

Il culmine e il finale speranzoso – Entro la fine del film, l’umanità inizia a prendere provvedimenti per ripristinare l’equilibrio della Terra, riconoscendo la necessità di coesistere con i Titani piuttosto che controllarli, un ritorno all’antica armonia che un tempo esisteva.

Il futuro del MonsterVerse

È stato precedentemente confermato che Godzilla x Kong 2 vedrà “diversi nuovi personaggi umani insieme agli amati e iconici Titani Godzilla e Kong mentre affrontano una minaccia catastrofica che porrà fine al mondo”.

Lo sceneggiatore di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Dave Callaham ha scritto la sceneggiatura e Kaitlyn Dever (The Last of Us) e Dan Stevens (Il nuovo impero) sono trai primi membri del cast confermati. Il prossimo film di Godzilla x Kong è attualmente programmato per uscire nelle sale il 26 marzo 2027.