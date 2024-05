The Penguin: Mark Strong sarà presente nella serie, ma chi interpreterà?

Inizialmente si era prestata molta attenzione alle voci secondo cui Mark Strong sarebbe stato scritturato per un ruolo misterioso nella serie The Penguin, ma ora il suo allenatore ha confermato la presenza dell’attore nello spin-off televisivo di The Batman. A Giacomo Farci è infatti stato chiesto se è vero che ha lavorato alla serie e la sua risposta è stata: “Sì, ho allenato Mark per questo progetto”. Alla domanda se potesse rivelare chi interpreterà l’attore già comparso come in un progetto DC come villain di Shazam!, Farci ha risposto: “Non posso rispondere a questa domanda, ma sono sicuro che lo scoprirete”.

Inutile dire che non dovrebbe riprendere il ruolo del Dottor Sivana, un cattivo la cui storia si è conclusa con una nota largamente insoddisfacente grazie a un cliffhanger irrisolto sia nel primo film che nel seguito Shazam! La Furia degli Dei. La teoria attualmente più diffusa in rete è che Strong interpreterà il cattivo Hugo Strange, un personaggio che potrebbe facilmente essere usato per preparare il terreno per The Batman – Parte 2. Dopotutto, ci aspettiamo di trascorrere un bel po’ di tempo nel manicomio di Arkham, con Joker e l’Enigmista che complotteranno insieme qualcosa di diabolico.

Inoltre, non è da scartare la possibilità che Strong interpreti uno dei tanti boss del crimine che si sono messi in testa di fare di Gotham City la propria città dopo la morte di Carmine Falcone. Con The Penguin attesa per questo autunno, non resta dunque che attendere ancora un po’ per poter far luce anche su questo nuovo mistero legato alla serie con protagonista Colin Farrell nel ruolo del celebre antagonista di Batman.

Cosa aspettarsi da The Penguin?

Ambientato nel mondo di The Batman del 2022, The Penguin si concentrerà sul passato di Oswald Cobblepot e mostrerà la sua ascesa al potere nel ventre squallido di Gotham piuttosto che rappresentarlo come un boss affermato. Il personaggio ha una ricca storia di apparizioni dal vivo, poiché Danny DeVito ha interpretato il famoso Pinguino in Batman Returns mentre Robin Lord Taylor lo ha interpretato in Gotham.

La serie sarà basata sui personaggi DC creati da Bob Kane e Bill Finger. È stata scritta da Lauren LeFranc, che è anche la showrunner. I primi due episodi saranno diretti da Craig Zobel. Insieme a Colin Farrell recitano nella serie Cristin Milioti (Made for Love) nel ruolo della figlia di Carmine, Sofia Falcone; Michael Zegen (The Marvelous Mrs. Maisel) nel ruolo del figlio di Carmine, Alberto Falcone; e Clancy Brown (John Wick: Capitolo 4) nei panni di Salvatore Maroni, gangster di Gotham. A loro si uniscono Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Carmen Ejogo, François Chau e David H. Holmes.

Si dice anche che Robert Pattinson potrebbe apparire nei panni di Bruce Wayne/Batman in The Penguin. I produttori esecutivi sono Dylan Clark e Matt Reeves di The Batman, Farrell, LeFranc, Daniel Pipski, Adam Kassanand e Rafi Crohn. È un progetto congiunto tra 6th e Idaho, DC Entertainment, Dylan Clark Productions e Warner Bros. Television.