Golden Globes 2025: le più grandi sorprese della serata

Fernanda Torres stupisce tutti (lei per prima)

La più grande sorpresa della serata è stata senza dubbio la vittoria di Fernanda Torres per Io sono ancora qui, in cui interpreta una donna che deve sopportare la scomparsa del marito durante la dittatura militare brasiliana (tratto da una storia vera). Il lavoro profondamente toccante e sobrio di Torres nel film si distingue dalle performance delle altre candidate, tutte impegnate in ruoli che le hanno invece spinte a superare dei limiti, basti pensare alle parti di Angelina Jolie e Nicole Kidman per le rispettive candidature (Maria e Babygirl). La gara per l’assegnazione dell’Oscar alla migliore attrice di quest’anno è un campo incredibilmente affollato e la vittoria di Torres ai Golden Globes sembra mescolare ancora di più le carte.

La categoria Musical o Commedia sorprende con le vittorie di Demi Moore e Sebastian Stan

Con una delle vittorie e gratificanti della serata, Demi Moore ha battuto le presunte favorite Cynthia Erivo e Mikey Madison per il suo ruolo nel body horror The Substance. Nel suo commovente discorso, Moore ha detto che durante la sua carriera pluri-decennale, questa è la prima volta che vince qualcosa per una sua interpretazione, e ha continuato dicendo che un produttore le aveva detto all’inizio della sua carriera che era un'”attrice da popcorn”, cosa che le aveva sempre fatto pensare di essere limitata nelle sue scelte. Ma quel produttore si sbagliava di grosso, come sa chiunque abbia visto la straordinaria interpretazione di Moore nel film scritto e diretto da Coralie Fargeat. Come accennato, la categoria per la migliore attrice è estremamente competitiva quest’anno, ma Moore potrebbe aver pronunciato il tipo di discorso che le garantirebbe una nomination all’Oscar.

Subito dopo la vittoria di Moore, Sebastian Stan è stato invitato sul palco per accettare il suo globo d’oro per l’interpretazione in A Different Man, in cui interpreta un attore nevrotico con la deturpante condizione di neurofibromatosi che si sottopone a una procedura sperimentale che lo cura così profondamente che finisce per assomigliare al Soldato d’Inverno. La maggior parte degli esperti vedeva Stan come outsider in questa categoria, con Jesse Eisenberg come principale contendente per la sua toccante interpretazione in A Real Pain, che ha anche diretto.

In una delle categorie più aperte in una stagione di premi straordinariamente incerta, Emilia Perez ha finito per portare a casa anche il Golden Globe per il miglior musical o commedia. Mentre l’operetta non convenzionale, sul capo di un cartello messicano (la candidata Karla Sofía Gascón) che diventa donna dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico di affermazione di genere, è già il musical più candidato nella storia dei Globes, la sua vittoria qui non era affatto scontata, anche perché il film era il favorito nella categoria di Miglior Film in lingua non inglese.

Anora ha incantato il pubblico da quando ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes; l’adattamento musicale di successo di Broadway Wicked ha battuto i record al botteghino per settimane; la satira nera The Substance è emersa come uno dei più grandi successi di passaparola della stagione; e il toccante A Real Pain ha incantato praticamente chiunque l’abbia visto.

Alla fine, il film di Audiard ha superato tutti i concorrenti e le sue molteplici vittorie (attrice non protagonista, canzone originale e film) hanno ufficialmente piazzato il film Netflix in pole position nella stagione dei premi.

Wicked vince solo il premio del botteghino

Wicked è per molti versi il film dell’anno, in quanto è stato un enorme successo al botteghino, è stato elogiato dalla critica ed è diventato un galvanizzante evento culturale. E sebbene il regista Jon M. Chu sia stato trascurato per il suo lavoro, l’organismo di voto dei Globes ha candidato il film per quattro premi, con Cynthia Erivo e Ariana Grande nelle categorie attrice e attrice non protagonista, e il film sia nella categoria miglior musical o commedia che nella nuova categoria dedicata ai film con il maggiore incasso della stagione. E alla fine, solo quest’ultimo è il Golden Globe che Wicked si porta a casa, battendo Deadpool & Wolverine di Ryan Reynolds, che era il favorito, mentre la stagione dei premi entra nel vivo.