Babygirl: perché i cani sono così importanti nella storia e cosa rappresentano

Il nuovo thriller erotico Babygirl della regista Halina Reijn ripropone più volte immagini di cani, nel corso del film, scelta che ha anche un significato metaforico per la storia. Il cast di Babygirl è guidato da Nicole Kidman nel ruolo dell’amministratore delegato di un’azienda tecnologica Romy Mathis, che recita al fianco di Harris Dickinson e Antonio Banderas. Quando il personaggio di Kidman intraprende una relazione con il personaggio di Dickinson, Samuel, è in grado di esplorare la sua sessualità in modi che non aveva mai preso in considerazione, ma allo stesso tempo rischia tutto.

Nel corso del film, gli spettatori apprendono di più sui personaggi e sui loro desideri, in particolare su Romy, creando un quadro completo di chi è e cosa la muove. Grazie all’intelligente esplorazione della sessualità, del potere e dell’amore del film, Babygirl è rapidamente diventato un successo al botteghino per A24 e un promemoria del talento di Kidman. Mentre lei ha già dimostrato le sue capacità nel genere thriller erotico, Babygirl crea un’interpretazione rinfrescante che consente ai messaggi che circondano il potere e la responsabilità nelle relazioni di emergere, specialmente attraverso l’uso simbolico ripetuto di immagini di cani.

I cani sono un’immagine importante in Babygirl

I cani collegano Romy e Samuel

All’inizio di Babygirl, mentre gli spettatori capiscono rapidamente che Romy è insoddisfatta della sua vita sessuale con il marito Jacob (Banderas), viene fermata da un cane per strada. Il grosso cane attacca un uomo e sembra pronto a inseguire Romy, ma viene fermato appena in tempo. Romy alza lo sguardo e vede un giovane uomo, Samuel, domare facilmente il cane che solo pochi istanti prima era stato violento, creando una scintilla di intrigo tra i due. Quando il personaggio di Kidman scopre in seguito che Samuel è uno dei suoi nuovi tirocinanti, è ancora più interessata alla sua insolita personalità.

L’attacco violento del cane e la facilità di Samuel nell’addomesticarlo creano il punto di accesso per Romy e Samuel per conoscersi. Tuttavia, oltre all’avvistamento iniziale del cane nella vita reale, appare anche come un simbolo nei momenti finali del film. Nel finale di Babygirl, dopo che Samuel parte per un lavoro in Giappone, Romy lo immagina nella stanza d’albergo dove si sono incontrati, mentre gioca con un cane. Il cane in questo sogno è lo stesso di quello per strada, evidenziando la presa che questo evento ha ancora nella mente di Romy.

Come l’immaginario del cane riflette l’arco narrativo del personaggio di Romy

Il cane in Babygirl aiuta Romy a realizzare i suoi desideri

Sebbene vedere Samuel interagire con il cane sia il catalizzatore dell’interesse di Romy per lui, il cane è anche importante per il riconoscimento dei suoi desideri. All’inizio di Babygirl, Romy è una donna d’affari di successo la cui vita sembra fantastica, ma il pubblico vede chiaramente la sua insoddisfazione per la sua vita sessuale all’interno del matrimonio. Dopo aver incontrato Samuel, Romy inizia a fantasticare sul suo addomesticamento del cane perché vede questa azione come un segno di dominio da parte sua e di sottomissione del cane.

Vedendo Samuel prendere il controllo della situazione, Romy si rende conto che vorrebbe anche lei essere sottomessa a Samuel nello stesso modo del cane. Il desiderio di Romy si realizza quando i due alla fine si incontrano in una stanza d’albergo e iniziano una relazione, il che consente al personaggio di Kidman di provare finalmente la soddisfazione sessuale che le mancava con suo marito. Babygirl include anche una scena in cui Romy cammina verso Samuel a quattro zampe mentre lui gli porge la mano con un dolcetto nello stesso modo in cui ha fatto prima con il cane.

Il finale di Babygirl significa che Romy è ancora innamorata di Samuel?

Il finale del film è abbastanza aperto

Il finale di Babygirl sfrutta il sogno ad occhi aperti di Romy su Samuel e il cane mentre lei e suo marito si riconciliano e fanno sesso nel modo in cui lei desidera per la prima volta. La scena di Samuel in hotel paragona ancora una volta Romy al cane nelle sue fantasie, il che potrebbe implicare che prova ancora dei sentimenti per Samuel e desidera ardentemente il modo in cui lui la faceva sentire. Mentre fa sesso con suo marito, le viene in mente Samuel e la soddisfazione che ha ottenuto da lui, che non aveva mai ottenuto da Jacob prima.

Questa scena aiuta a esplorare il fatto che Romy non ha più paura di esprimere ciò che vuole da suo marito, come è dimostrato dal fatto che finalmente gli chiede ciò che voleva da Samuel. Mentre il sogno ad occhi aperti del finale potrebbe implicare che prova ancora dei sentimenti per Samuel, è più probabile che la visualizzazione rappresenti Romy che finalmente fa pace con i propri desideri. Poiché la visualizzazione del cane coincide con la ripresa dei rapporti sessuali tra Romy e Jacob, il finale di Babygirl mostra che Romy ottiene finalmente ciò che ha sempre desiderato dal suo matrimonio.