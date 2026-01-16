The Walking Dead sta finalmente risolvendo una trama che dura da 12 anni

Il ritorno di Beth può chiudere il cerchio per Maggie

Un’immagine dal backstage di Dead City – stagione 3 ha confermato il ritorno di Emily Kinney nei panni di Beth Greene, sorella di Maggie. Nella foto, Kinney appare accanto a Lauren Cohan, entrambe sorridenti e con abiti pesanti, dettaglio che fa pensare a una sequenza ambientata in inverno e, con tutta probabilità, a un flashback.

Beth era stata introdotta nella seconda stagione come la figlia più giovane di Hershel Greene e, nel corso della serie, aveva sviluppato un legame profondo sia con Daryl che con Maggie. La sua morte, avvenuta nella quarta stagione dopo il sequestro nell’ospedale di Atlanta, resta uno dei momenti più traumatici dell’intera saga. Beth morì senza mai potersi riunire alla sorella, lasciando la sua storia bruscamente interrotta.

Il possibile ritorno del personaggio in Dead City non riporta Beth nel presente narrativo, ma offre qualcosa di altrettanto importante: una chiusura emotiva. Maggie, segnata da anni di perdite, non ha mai avuto l’occasione di elaborare davvero l’addio alla sorella. Un flashback potrebbe finalmente concedere alle due un ultimo momento insieme, anche solo simbolico, capace di dare senso a un dolore rimasto irrisolto per dodici anni.

In una serie che ha sempre fatto della perdita e del lutto uno dei suoi temi centrali, questa scelta rappresenta un ritorno alle radici emotive di The Walking Dead. Dead City stagione 3, attesa nel 2026 su AMC e AMC+, sembra quindi pronta non solo a far evolvere il rapporto tra Maggie e Negan, ma anche a riconnettersi con il passato più profondo e umano del franchise.