HomeSerie TvNews

The Walking Dead sta finalmente risolvendo una trama che dura da 12 anni

Di Redazione

-

Seguici su Google News
The Walking Dead: Dead City

A più di un decennio di distanza, The Walking Dead sembra pronta a chiudere una delle ferite narrative più dolorose lasciate aperte dalla serie madre. Nonostante il finale ufficiale abbia concluso l’arco principale del franchise, gli spin-off hanno continuato a esplorare storie irrisolte, da Daryl Dixon a The Ones Who Live. Ora, però, è Dead City a riportare in primo piano una storyline che i fan aspettavano da anni.

Secondo quanto emerso dal dietro le quinte, la terza stagione di The Walking Dead: Dead City affronterà finalmente il destino emotivo di Maggie legato alla perdita della sorella Beth, rimasto sospeso fin dalla quarta stagione della serie originale.

Il ritorno di Beth può chiudere il cerchio per Maggie

Un’immagine dal backstage di Dead City – stagione 3 ha confermato il ritorno di Emily Kinney nei panni di Beth Greene, sorella di Maggie. Nella foto, Kinney appare accanto a Lauren Cohan, entrambe sorridenti e con abiti pesanti, dettaglio che fa pensare a una sequenza ambientata in inverno e, con tutta probabilità, a un flashback.

Beth era stata introdotta nella seconda stagione come la figlia più giovane di Hershel Greene e, nel corso della serie, aveva sviluppato un legame profondo sia con Daryl che con Maggie. La sua morte, avvenuta nella quarta stagione dopo il sequestro nell’ospedale di Atlanta, resta uno dei momenti più traumatici dell’intera saga. Beth morì senza mai potersi riunire alla sorella, lasciando la sua storia bruscamente interrotta.

Il possibile ritorno del personaggio in Dead City non riporta Beth nel presente narrativo, ma offre qualcosa di altrettanto importante: una chiusura emotiva. Maggie, segnata da anni di perdite, non ha mai avuto l’occasione di elaborare davvero l’addio alla sorella. Un flashback potrebbe finalmente concedere alle due un ultimo momento insieme, anche solo simbolico, capace di dare senso a un dolore rimasto irrisolto per dodici anni.

In una serie che ha sempre fatto della perdita e del lutto uno dei suoi temi centrali, questa scelta rappresenta un ritorno alle radici emotive di The Walking Dead. Dead City stagione 3, attesa nel 2026 su AMC e AMC+, sembra quindi pronta non solo a far evolvere il rapporto tra Maggie e Negan, ma anche a riconnettersi con il passato più profondo e umano del franchise.

Articolo precedente
Il CEO della Paramount tenta di bloccare l’accordo tra Netflix e Warner Bros. attraverso colloqui con politici internazionali
Articolo successivo
28 anni dopo – Il tempio delle ossa: spiegazione del finale: come si collega a 28 giorni dopo e cosa anticipa per il futuro
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved