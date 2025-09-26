The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3, Episodio 4, Trailer: Daryl e Carol combattono i nuovi nemici di The Walking Dead

Il nuovo trailer della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, episodio 4, mostra Daryl e Carol alle prese con nuovi nemici mentre difendono Solaz del Mar dall’attacco. Daryl Dixon – terza stagione, episodio 3, ha visto i due protagonisti avvicinarsi agli abitanti della comunità, proprio prima che Justina si offrisse come sacrificio in cambio di protezione.

Ora, AMC ha pubblicato un nuovo trailer della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, episodio 4, che vede l’arrivo di un nuovo gruppo di nemici a Solaz del Mar. Si intuisce che si tratta di un gruppo apocalittico che vuole vedere il mondo andare in fiamme. Tuttavia, quando utilizzano grandi risorse per attaccare la comunità, sembra che qualcosa di più sinistro possa essere in atto:

Cosa significa il nuovo trailer di Daryl Dixon per la stagione 3, episodio 4

Finora, la stagione 3 ha dedicato molto tempo all’approfondimento dei personaggi di Daryl Dixon. Daryl ha trascorso l’episodio con Roberto cercando di procurarsi i pezzi per la barca per tornare a casa, entrando in sintonia con lui nonostante inizialmente non volesse lasciarlo avvicinare. Nel frattempo, Carol ha trascorso del tempo con il padre del ragazzo, Antonio, scoprendo il suo passato e guadagnandosi la sua fiducia in modo piuttosto profondo.

Sebbene gli sviluppi dell’episodio portino buone notizie per il viaggio di ritorno a casa della coppia protagonista, esso si conclude con un colpo di scena straziante: il senso di colpa di Justina la consuma al punto da spingerla a sostituire Alba come Ofrenda della comunità. Considerando quanto Daryl e Carol si siano affezionati a Roberto e Antonio, è molto improbabile che lo permetteranno a lungo.

Ma questo nuovo gruppo rappresenta anche un pericolo inaspettato. Sembra che potrebbero essere lo stesso gruppo Daryl Dixon – stagione 3 introdotto nell’episodio 1 che ha saccheggiato la nave di Julian. Vengono anche mostrati mentre lanciano pile di Walker in fiamme nella città, simili ai non morti imbustati appesi agli alberi nei boschi vicino alla costa, confermando che sono gli stessi.