The Walking Dead: rivelato il futuro del franchise che anticipa le storie dei prossimi decenni

Mentre The Walking Dead festeggia il suo 15° anniversario, AMC nutre grandi speranze per il futuro del franchise. L’iconico episodio pilota di The Walking Dead, “Days Gone Bye”, è andato in onda su AMC il 31 ottobre 2010, dando inconsapevolmente il via a quello che sarebbe diventato uno dei franchise televisivi più vasti e di successo mai creati.

Basato sull’omonimo romanzo grafico di Robert Kirkman, l’universo di The Walking Dead comprende ora sette serie separate, che vanno dai prequel ai sequel alle serie antologiche. Come riportato da Variety, durante un panel retrospettivo al Mipcom per celebrare l’importante traguardo raggiunto dal franchise, il creatore di The Walking Dead, Scott Gimple, ha paragonato la struttura narrativa del franchise sugli zombie a quella dei film sui supereroi, come il Marvel Cinematic Universe.

“Era tutta un’unica storia. Ha preso direzioni diverse. Anche con personaggi che hanno fatto così tante cose, possiamo metterli in mondi diversi dove affrontano sfide diverse ed evolvono attraverso queste sfide”, ha detto Gimple, commentando in seguito che portare i personaggi più iconici di The Walking Dead in nuovi paesi, come la Francia e la Spagna nella serie sequel The Walking Dead: Daryl Dixon, “apre uno scrigno di possibilità narrative”.

AMC ritiene che The Walking Dead potrebbe continuare per altri 15 anni, proprio come l’MCU, che ha debuttato nel 2008 con Iron Man e continua ad espandere il suo universo con film e serie TV ancora oggi. Il presidente di AMC Networks, Dan McDermott, ha detto al pubblico del panel che era “molto probabile che potessimo vedere questo gruppo [gli altri membri del panel Norman Reedus, Melissa McBride e Gimple] qui tra 15 anni”.

McDermott ha continuato: “Ci sono molti altri continenti da visitare. Si tratta di come [i personaggi] si evolvono nel tempo. È davvero emozionante vedere fino a dove possiamo arrivare”. Per ora, The Walking Dead continuerà con i sequel della serie principale, ovvero Daryl Dixon, che è stato rinnovato per una quarta e ultima stagione, e The Walking Dead: Dead City, che tornerà per la terza stagione.

Se l’universo di The Walking Dead riuscirà a sopravvivere per altri 15 anni, i fan vorranno senza dubbio sapere se vedranno mai più insieme sullo schermo i protagonisti di TWD Norman Reedus e Andrew Lincoln. Lincoln ha interpretato per l’ultima volta il protagonista Rick Grimes nella serie limitata spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live, al fianco di Danai Gurira nel ruolo della compagna di Rick, Michonne.

Al San Diego Comic-Con di quest’anno, Reedus ha lasciato intendere che i due non si sarebbero riuniti in Daryl Dixon, nonostante il viaggio europeo di Daryl sia iniziato con la ricerca di Rick, anche se non ha escluso del tutto questa possibilità.

Con una visione simile a quella di Gimple e McDermott, Reedus ha anticipato che la storia di Daryl e Carol (Melissa McBride) potrebbe continuare oltre Daryl Dixon, poiché la quarta stagione “completerà la storia di Daryl e Carol in Spagna. Completerà questa parte del viaggio. È l’ultima stagione di questa versione dello show”. Quindi, chi può sapere dove potrebbero finire i sopravvissuti di The Walking Dead tra 15 anni?