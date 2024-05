The Witcher stagione 4: ecco Liam Hemsworth vestito da Geralt di Rivia

Sono state diffuse su X nuove foto dal set di The Witcher stagione 4 che questa volta raffigurano Liam Hemsworth vestito da Geralt di Rivia! La recente terza stagione della serie di avventure fantasy di Netflix è stata l’ultima di Henry Cavill, che per primo ha interpretato Geralt, poiché la star ha annunciato nel 2022 la sua decisione di separarsi dall’adattamento dei romanzi più venduti.

Liam Hemsworth (The Hunger Games) assumerà quindi il ruolo di cacciatore di mostri dalla stagione 4 in poi, e una recente foto dal set mostrava la sua controfigura Joel Adrian in costume. Adrian somigliava abbastanza a Hemsworth da ingannare molte persone, ma questi scatti mettono in luce il protagonista stesso.

Le foto mostrano Hemsworth nei panni di Geralt che combatte con Vilgefortz (Mahesh Jadu) e sembrano ricreare una scena della terza stagione che ha visto il mago emergere vittorioso. C’è anche un’inquadratura di Geralt nella sua classica armatura del Lupo Bianco.

Guarda le foto a questo link.

La trama di The Witcher stagione 4

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente alla fine della terza stagione, la nuova stagione vede Geralt, Yennefer e Ciri attraversare, separati, il Continente devastato dalla guerra con i suoi molti demoni. Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di outsiders in cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e ritrovarsi ancora una volta.

Il cast di The Witcher – stagione 4

Liam Hemsworth (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg), Freya Allan (Princess Cirilla of Cintra), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis) Eamon Farren (Cahir), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mimî M Khayisa (Fringilla), Cassie Clare (Philippa), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Meng’er Zhang (Milva), Graham McTavish (Dijkstra), Royce Pierreson (Istredd), Mecia Simson (Francesca), Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skinner (Radovid), James Purefoy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giselher), Connor Crawford (Asse), Aggy K. Adams (Iskra), Linden Porco (Percival Schuttenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Margarita), Safiyya Ingar (Keira)