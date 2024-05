Deadpool & Wolverine: il promo “This Is Cinema” scene inedite della coppia in azione

I Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo promo per Deadpool & Wolverine che vede il Merc with the Mouth prepararsi a ciò che accadrà nel trequel. Gran parte di ciò che dice sembra essere stato tratto dalla recente sessione di registrazione di cui Ryan Reynolds ha condiviso il filmato, ma ci sono anche alcuni frammenti di filmato mai visti prima.

Tra questi, un nuovo sguardo ai resti di Giant-Man nel Vuoto e una battuta di Paul Rudd precedentemente vista solo dopo che i fan avevano registrato una parte di uno sneak peek di Deadpool & Wolverine in esclusiva IMAX nelle sale.

“Se il pubblico prova un briciolo di quello che ho provato io ogni giorno, ovvero ‘Sono Wolverine e Deadpool‘”, ha recentemente dichiarato entusiasta il regista Shawn Levy. “Sono questi ragazzi nei panni dei loro personaggi più leggendari e iconici, al massimo delle loro possibilità. Insieme, è semplicemente… un piacere per il pubblico. L’ho sentito ogni giorno al lavoro“.

Reynolds ha aggiunto: “Ricordo il primo giorno in cui io e Hugh abbiamo recitato insieme in una scena del film. Camminavamo insieme lungo una strada e stavamo fianco a fianco. Un gruppo – non mi era mai successo in vita mia – di membri della troupe si è avvicinato e uno ha detto: ‘È stato il giorno più bello della mia vita’”.

“Ti rendi conto di quanto significhi per la gente vedere quei due ragazzi insieme sul grande schermo. È una cosa che non prendiamo affatto alla leggera“.

Con tutti questi nuovi contenuti per Deadpool & Wolverine, è facile dimenticare che mancano ancora più di due mesi al film. Al momento, la campagna di marketing ruota ancora intorno ai due personaggi del titolo che si scontrano; tuttavia, man mano che ci avviciniamo al 26 luglio, vedremo sicuramente altre varianti che entreranno a far parte di questa avventura multiversale. Date un’occhiata all’ultimo promo di Deadpool & Wolverine nei player sottostanti.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.