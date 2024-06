Twilight of the Gods: Zack Snyder svela il primo filmato della sua serie animata sulla mitologia norrena

Durante un evento tenutosi giovedì, Netflix ha svelato le prime immagini di tutta una serie di serie e lungometraggi animati in arrivo. Il regista di Rebel Moon, Zack Snyder, era presente per presentare il primo filmato della sua serie sulla mitologia norrena, Twilight of the Gods.

“Amo la mitologia“, ha dichiarato il regista. “Su una scala come questa, sento che l’animazione era il modo migliore per raccontare la storia“.

Annunciata per la prima volta nel 2019, ha impiegato un bel po’ di tempo per arrivare sui nostri schermi, ma di recente abbiamo appreso che la serie sarà finalmente trasmessa in anteprima su Netflix il prossimo autunno.

Il progetto è stato descritto come “influenzato dagli anime“, ma a giudicare da queste clip, diremmo che lo stile di animazione è più simile a quello dello studio Cartoon Saloon, nominato agli Oscar (The Secret of Kells, Song of the Sea, The Breadwinner, Wolfwalkers).

“Quando la maggior parte delle persone pensa all’animazione, pensa ai cartoni animati del sabato mattina o ai film di serie A“, ha detto il conduttore della presentazione, Christopher Sean. “Ma l’animazione è molto più di un genere per bambini. È un modo per raccontare tutti i tipi di storie per tutti i tipi di pubblico“.

Deborah Snyder è intervenuta per sottolineare i diversi stili di animazione che lo streamer continua a presentare.

“Nell’animazione si possono fare cose che non ci si può permettere di fare nel live action”, ha detto. “Puoi stilizzarli in qualsiasi modo tu possa immaginare che siano. Ci sono molte possibilità di creatività”.

Guardate il filmato qui sotto, che contiene anche filmati da: Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Leviathan, K-Pop: Demon Hunters, Jurassic World: Chaos Theory, Arcane Season 2, Spellbound, In Your Dreams, The Twits, That Christmas, The Imaginary, Wallace & Gromit: La vendetta più feroce, Ultraman: Rising, Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie, e altri ancora.

From adult to preschool, anime series to event films your family loves to watch together, Netflix is the ultimate destination for animation — and wait until you see what’s coming #NextOnNetflix in 2024 and beyond! pic.twitter.com/8GIYd1X1aw — Netflix (@netflix) June 6, 2024

L’impressionante cast vocale comprende Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049, The Girl in the Spider’s Web) nel ruolo di SIGRID, Stuart Martin (Jamestown, Babylon) nel ruolo di LEIF, Pilou Asbæk (Game of Thrones, Ghost in the Shell) nel ruolo di THOR, John Noble (Fringe, Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re) nel ruolo di ODIN, Paterson Joseph (Peep Show, The Leftovers) nel ruolo di LOKI, Rahul Kohli (iZombie, The Haunting of Bly Manor) nel ruolo di EGILL, Jamie Clayton (Sense8, The L Word: Generation Q) nel ruolo di THE SEID-KONA, Kristopher Hivju (Game of Thrones, The Witcher) nel ruolo di ANDVARI, Peter Stormare (Fargo, Prison Break) nel ruolo di ULFR, Jamie Chung (The Hangover Part II, Once Upon a Time) nel ruolo di HEL, Lauren Cohan (The Walking Dead, Batman v Superman: Dawn of Justice) nel ruolo di INGE e Corey Stoll (House of Cards, Ant-Man) nel ruolo di HRAFNKEL.

Stone Quarry Animation ha sviluppato la serie insieme a Xilam Animation, una società di produzione parigina che ha prodotto Oggy e gli scarafaggi.

Twilight of the Gods è classificato come TV-MA, con avvisi per linguaggio, nudità, sesso e fumo.