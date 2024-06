Avengers: Secret Wars, nuovi dettagli rivelano i fumetti a cui si ispirerà

Di recente abbiamo appreso che i Marvel Studios hanno messo nel mirino il regista di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, per dirigere Avengers 5. Il regista ha letto la sceneggiatura di Michael Waldron ed è ora in trattative per occuparsi del film. The Cosmic Circus ha ora condiviso oggi un aggiornamento sul progetto, ribadendo le recenti notizie che parlano di una “storia di base” con elementi multiversali. Il sito ha inoltre appreso che, per quanto riguarda Avengers: Secret Wars, probabilmente diventerà un film in due parti e presenterà “più di un antagonista centrale”.

Sembra anche che il piano sia quello di adattare elementi dell’evento Avengers Assemble di Jason Aaron. In quell’evento, Mefisto riscrive la realtà per liberarsi una volta per tutte dei Vendicatori della Terra-616; gli eroi inseguono il cattivo attraverso il Multiverso e incontrano anche le loro controparti del 10.000 a.C. Il progetto prevedeva anche la presenza di un Masters of Evil multiversale. Un altra fonte di ispirazione sembra essere Avengers Forever.

In quella storia Rick Jones riunisce i Vendicatori del passato, del presente e del futuro per respingere l’attacco della variante di Kang il Conquistatore, Immortus. Anche la storia Time Runs Out, che vede i Vendicatori contrapposti agli Illuminati, dovrebbe rientrare nel film. È interessante notare che il sito aggiunge: “Se la gente vuole davvero guardare avanti, oltre Secret Wars e oltre il reboot soft, dovrebbe guardare alle stelle – in particolare, a Eternals Vol. 3”.

Quando uscirà Avengers: Secret Wars?

Originariamente previsto per il 2025, Avengers: Secret Wars è stato posticipato al 2027 a causa dei ritardi di produzione causati dagli scioperi di Hollywood insieme ad Avengers 5. Entrambi i film non hanno ancora un regista. Si tratta del sesto capitolo della serie di film di successo Avengers. Dovrebbe concludere la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e la Saga del Multiverso.

I fan attendono da tempo la notizia di un potenziale adattamento live-action dell’iconica serie di fumetti, che vede vari eroi e cattivi Marvel essere catturati da un’entità cosmica nota come Beyonder, dove poi si scontrano su un pianeta chiamato Battleworld. Ad oggi non ci sono però certezze sul cast anche se voci sempre più insistenti parlano di Hugh Jackman e Tobey Maguire nuovamente nei panni di Wolverine e Spider-Man come leader di alcune fazioni di Avengers.

