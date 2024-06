Io sono leggenda 2: il film sarebbe ben lontano dall’inizio della produzione

Io sono leggenda 2 stava generando un rinnovato fermento, dopo l’annuncio che Michael B. Jordan avrebbe collaborato con Will Smith nell’atteso sequel. Ora, secondo un nuovo rapporto, anche se sembrava esserci uno slancio dietro il sequel di Io sono leggenda, il momento in cui inizieranno le riprese è ancora molto lontano.

THR ha pubblicato un profilo che analizza la temperatura della carriera di Will Smith, in vista del weekend di apertura di Bad Boys: Ride or Die, il quarto capitolo della sua serie di action-comedy con Martin Lawrence. Molta dell’attenzione è puntata sull’apertura del film, poiché il suo successo o insuccesso al botteghino potrebbe determinare il modo in cui Hollywood tratterà Will Smith in seguito.

Esaminando i potenziali effetti a catena dei progetti a cui Smith è legato, THR nota che per quanto riguarda Io sono leggenda 2, “il progetto non è nemmeno vicino alla linea di partenza – non c’è un copione pronto e non c’è un regista ufficialmente collegato”. Nonostante Jordan e Smith abbiano affermato di essersi sentiti a riguardo, il progetto sembra dunque essere tutt’altro che certo.

Cosa sappiamo su Io sono leggenda 2?

Diretto da Francis Lawrence, Io sono leggenda vedeva Smith nei panni del virologo Robert Neville, l’unico sopravvissuto a New York da una piaga causata dall’uomo che trasforma gli esseri umani in mutanti assetati di sangue. La sua missione per trovare una cura lo porta però a entrare in contatto con altri sopravvissuti, ma anche con gli infetti. Il film aveva aperto in testa al box office nazionale con un record di 77 milioni di dollari e ha guadagnato più di 585 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dato che nel finale del film Neville si sacrifica per il futuro della specie umana, per il sequel si è decido di non rifarsi a questo finale bensì a quello alternativo presente nella sola versione in DVD del film. “Dovete essere dei veri appassionati di ‘Io sono leggenda’ per saperlo, ma nella prima versione teatrale il mio personaggio muore, ma nel DVD c’era una versione alternativa del finale in cui il mio personaggio viveva. Seguiremo la mitologia della versione in DVD”, aveva dichiarato Smith.

