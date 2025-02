Tyler Rake: il franchise d’azione di Netflix con Chris Hemsworth diventa una serie TV

Netflix ha ordinato una serie televisiva di otto episodi ambientata nell’universo di Tyler Rake, con la star di Lupin, Omar Sy nel ruolo di protagonista al posto di Chris Hemsworth. Come riportato da ComicBook, la serie, prodotta da AGBO con Glen Mazzara (The Walking Dead) come showrunner, seguirà un nuovo personaggio mercenario che intraprende una pericolosa missione di salvataggio di ostaggi in Libia. Questo è l’ultimo sforzo di Netflix per espandere uno dei suoi franchise d’azione di maggior successo nel territorio televisivo, dopo l’enorme successo dei film originali con Hemsworth.

Il vicepresidente delle serie sceneggiate del colosso dello streaming, Peter Friedlander, promette che “il pubblico sarà entusiasta” quando si addentrerà nell’universo del franchise che in originale si chiama Extraction. La nuova serie manterrà l’azione ad alto rischio tipica del franchise, esplorando al contempo nuovi angoli dell’universo in cui è ambientato il racconto. Sullo sfondo di fazioni in guerra e assassini spietati, la serie promette quindi di approfondire le lotte emotive dei personaggi che affrontano traumi, tradimenti e situazioni di vita o di morte.

AGBO, la casa di produzione dei film originali guidata da Joe e Anthony Russo, sarà produttore esecutivo insieme a Mazzara e al regista dei film, Sam Hargrave. Angela Russo-Otstot, parlando a nome della AGBO, ha sottolineato il loro impegno nell’esplorare “mercenari eroici ma imperfetti che illuminano temi universali”. Sebbene alcuni fan possano essere delusi dal fatto che Hemsworth non sarà il protagonista della serie TV, Omar Sy apporta un notevole star power, essendosi affermato come una delle star internazionali più preziose di Netflix.

Il franchise di Tyler Rake

Il franchise di Tyler Rake è iniziato nel 2020 (qui la recensione) con Chris Hemsworth nel ruolo di Tyler Rake, un mercenario australiano delle operazioni segrete che intraprende una pericolosa missione per salvare il figlio rapito di un signore del crimine indiano a Dhaka, in Bangladesh. Basato sulla graphic novel Ciudad di Ande Parks, il film è diventato il titolo originale più visto di Netflix all’epoca, con un numero senza precedenti di 99 milioni di famiglie che lo hanno visto nelle prime quattro settimane.

Il suo sequel del 2023, Tyler Rake 2 (qui la recensione), ha proseguito la storia di Rake con una missione per salvare una famiglia criminale georgiana, guadagnandosi gli elogi della critica per l’ampliamento della portata e le ambiziose sequenze d’azione, tra cui una straordinaria sequenza di 21 minuti con un solo colpo che ha alzato il livello del cinema d’azione. Attualmente è in fase di sviluppo un terzo film, con il ritorno di Hemsworth.