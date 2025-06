Ultron potrebbe comparire spesso nei prossimi progetti Marvel, dopo Vision

James Spader riprenderà il ruolo di Ultron nella prossima serie Vision, ma sembra che i Marvel Studios abbiano in mente progetti molto più ambiziosi per il personaggio in futuro. Non vediamo il potente supercriminale noto come Ultron da Avengers: Age of Ultron del 2015, e da allora i fan sperano di vedere la megalomane IA tornare nell’MCU.

Ad agosto, è emersa la notizia che James Spader riprenderà il ruolo nella serie Vision in arrivo su Disney+, descritta come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha Christie”.

Ultron fu creato da Tony Stark e Bruce Banner per far parte di un programma di mantenimento della pace che avrebbe dovuto “mettere uno scudo attorno alla Terra” come difesa contro l’invasione, ma l’IA finì per rivoltarsi contro l’umanità e fu infine distrutta da suo “figlio” Visione verso la fine di Age of Ultron. Resta da vedere come verrà reintrodotto, ma si prevede che Spader interpreterà Ultron in forma umana insieme a diversi altri personaggi IA di ritorno.

Si è ipotizzato che il ritorno di Ultron potrebbe essere un “uno e basta” (beh, tecnicamente sarebbe un due e basta), ma secondo l’indiscreto Daniel Richtman, la Marvel “ha in programma il ritorno di Ultron per diversi progetti dopo Vision Quest”.

Ovviamente resta da vedere come si evolveranno questi progetti, ma non saremmo sorpresi se Ultron venisse preso in considerazione nella serie Young Avengers (che si ritiene si intitolerà The Champions) attualmente in lavorazione.

La serie Vision

Il progetto Vision, ancora senza titolo ufficiale, che potrebbe o meno essere intitolato Vision Quest, è stato descritto come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e che continua con Agatha All Along“.

Oltre a Paul Bettany, James Spader di Avengers: Age of Ultron riprenderà il ruolo di Ultron (“non è chiaro se Ultron tornerà come robot o in forma umana”). Non c’è stato alcun accenno al potenziale coinvolgimento di Elizabeth Olsen, ma la serie sarà ambientata dopo gli eventi di WandaVision, “mentre il fantasma di Visione presumibilmente esplora il suo nuovo scopo nella vita”. T’Nia Miller è stata confermata per il ruolo di Jocasta. Kerry Condon apparirà nei panni di F.R.I.D.A.Y. in forma umana, mentre Emily Hampshire sarà E.D.I.T.H.

Il finale di WandaVision ha rivelato che la Visione con cui avevamo trascorso del tempo nel corso della stagione era in realtà una delle creature di Wanda, ma la vera “Visione Bianca” è stata ricostruita dalla S.W.O.R.D. e programmata per rintracciare e uccidere Scarlet Witch. Questa versione del personaggio si è allontanata verso luoghi sconosciuti verso la fine dell’episodio, dopo essersi dichiarata la “vera Visione”.

Per quanto riguarda Wanda, l’ultima volta che abbiamo visto la potente strega era mentre devastava gli Illuminati e si faceva crollare una montagna addosso in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Anche l’attore di Picard, Todd Stashwick, è nel cast, nei panni di “un assassino sulle tracce di un androide e della tecnologia in suo possesso”. Vision – o Vision Quest – debutterà su Disney+ nel 2026.