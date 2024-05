Marvel Fase 5: tutti i film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe

Con l’uscita in sala di Spider-Man: Far From Home (2019) si è ufficialmente conclusa la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Questa è stata caratterizzata in particolare dalla celebre Infinity War, che ha visto gli Avengers e tutti gli altri supereroi fin qui introdotti scontrarsi con il titano pazzo Thanos. Concluso quel ciclo narrativo, ha avuto inizio la Fase 4, caratterizzata non più solo da lungometraggi ma anche da diverse serie distribuite sulla piattaforma Disney+. Questa è stata costituita da film già usciti come Spider-Man: No Way Home ed Eternals, o con titoli come Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder. La fine della Fase 4 ha dato il via alla Marvel Fase 5 che è tutt’ora in corso!

Questa fase è incentrata sul concetto di Multiverso e sui pericoli che questo presenterà ai personaggi fin qui conosciuti. Allo stesso tempo, proprio la Fase 5 introdurrà diversi nuovi supereroi, alcuni già annunciati e altri soltanto ipotizzati. Come noto, ognuna di queste opere è ormai sempre più strettamente legata alle altre, dando così vita ad un grande racconto di cui si consiglia di non perdere neanche un pezzo. Per sapere quali sono tutti i film relativi alla Fase 5, in aggiunta ai dettagli che di questi conosciamo, ecco un utile elenco comprensivo di tutte le informazioni necessarie.

Marvel Fase 5: tutti i film e le serie tv dell’MCU

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023)

Terzo film con protagonista Scott Lang (Paul Rudd), alias Ant-Man, questo Quantumania sarà un altro titolo particolarmente importante all’interno della Fase 4. Come già annunciato da tempo, infatti, verrà qui introdotto il personaggio di Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors. Egli sarà il principale villain dei prossimi titoli Marvel, da non confondere con la sua variante vista nella serie Loki. I due personaggi saranno infatti molto diversi e Quantumania permetterà di scoprire in che modo. Al film, è uscito il 17 febbraio del 2023, parteciperanno anche Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Bill Murray, quest’ultimo previsto per un ruolo da cattivo ancora non identificato.

Guardiani della Galassia Vol. 3 (2023), “il migliore fino ad ora della Marvel Fase 5”

Tra i film più amati del Marvel Cinematic Universe, vi sono quelli legati ai Guardiani della Galassia. Dopo due esplosivi primi film, diretti da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol 3 (la nostra recensione) terzo e ultimo capitolo loro dedicato è ora in fase di lavorazione, con una data di uscita prevista per il 5 maggio del 2023. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillian, Vin Diesel, Bradley Cooper e Pom Klementieff riprenderanno i loro ruoli, mentre Will Poulter si aggiungerà al cast nei panni del potente Adam Warlock, un personaggio che da tempo i fan desideravano veder comparire nel MCU. Pochissimi i dettagli sulla trama, che si muoverà però a partire da quanto avvenuto in Avengers: Endgame.

Secret Invasion

Questa nuova serie di genere thriller cospirativo vede Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendolsohn) collaborare in un mondo in cui gli Skrull si sono infiltrati sulla Terra ai massimi livelli. Al SDCC, l’attrice Cobie Smulder ha descritto lo spettacolo come un “gioco di indovinelli” tra umani e Skrull. Nel cast ci sono anche Emilia Clark e Olivia Colman. La serie (la nostra recensione) sarà diretta da Thomas Bezucha (Big Eden) e Ali Selem (Sweet Land) e scritta da Kyle Bradstreet (Mr. Robot). La serie è uscita il 21 giugno 2023 su Disney+.

The Marvels (2023), “il più deludente della Marvel Fase 5”

Arriverà invece nel 2023 il film The Marvels, sequel di Captain Marvel che vedrà la premio Oscar Brie Larson riprendere il ruolo della supereroina protagonista. Al cast si aggiungono poi Iman Vellani, annunciata di recente come Ms. Marvel, e Monica Rambeau, interpretata da Teyonah Parris, già apparsa nella serie WandaVision. Zawe Ashton, invece, sarà l’antagonista principale. Come noto, il film sarà strettamente legato alla serie Ms Marvel, che sarà distribuita a partire dall’8 giugno sulla piattaforma Disney+. Sulla base di quanto accadrà negli episodi di questa, sarà possibile stabilire qualche dettaglio in più sulla trama del film, atteso per il 28 luglio del 2023.

Loki 2

Per molti, Loki è ancora la migliore serie Disney+ ambientata nel MCU (è ancora la più vista) sul servizio di streaming. Il finale di stagione di Loki si è concluso con Sylvie (Sophia Di Martino) che ha seguito il suo piano per uccidere “Colui che resta”, frantumando la Sacra Timeline e provocando la rinascita del Multiverso nel processo. Abbiamo quindi visto il Dio del male (Tom Hiddleston) arrivare in quello che credeva essere l’ambiente familiare di The TVA, solo per scoprire che era effettivamente entrato in una realtà governata da un’altra variante Kang. La seconda stagione ripartirà presumibilmente da qui. Sappiamo ora che Loki 2 (la nostra recensione) è uscita su Disney+ 6 ottobre del 2023.

Echo (2024)

Echo (la nostra recensione) è uno dei titoli ancora più avvolti nel mistero della Fase 5. Sappiamo però che si tratta di una serie spin-off di Hawkeye e che seguirà la Maya Lopez di Alaqua Cox, dove l’assassina sorda dei nativi americani sarà il punto focale di una nuova storia. Secondo quanto riferito, saranno coinvolti nella serie anche Vincent D’Onofrio e Charlie Cox, rispettivamente nei panni di Kingpin e Daredevil, così come anche l’attore Zahn McClarnon. Questa serie è uscita su Disney+, il 10 gennaio 2024.

Deadpool & Wolverine (2024) – “il più ca++one di Marvel Fase 5”

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso. Il film arriverà al cinema il 25 luglio 2024.

Agatha All Along (2024)

Al Comic Con di San Diego 2022, i Marvel Studios hanno rivelato il titolo ufficiale della serie dedicata ad Agatha Harkness. Questo è Agatha All Along (precedente nota Agatha: Coven of Chaos), e la sua data d’uscita è fissata all’‘autunno del 2024, su Disney+. La serie, come noto, sarà uno spin-off di WandaVision e seguirà il personaggio della strega Agatha Harkness, nuovamente interpretato da Kathryn Hahn. Ancora non si hanno dettagli relativi alla trama.

Daredevil: Born Again, forse “il titolo più atteso di Marvel Fase 5”

Apparso di recente in Spider-Man: No Way Home, così come nel nuovo trailer della prossima serie Marvel She-Hulk, Daredevil è pronto a tornare con una serie a lui dedicata, il cui titolo è stato ora svelato: Daredevil: Born Again. Charlie Cox, come già annunciato, riprenderà il ruolo del supereroe non vedente mentre Vincent D’Onofrio tornerà come Kingpin. Attesa per marzo del 2025, la serie sarà composta da ben 18 episodi, rilasciati a cadenza settimanale.

Captain America: New World Order



Proprio come Thor che con Thor: Love and Thunder ha avuto il suo quarto lungometraggio a sé dedicato, ciò avverrà anche per Captain America, con un film intitolato Captain America: New World Order. Ad interpretare il celebre supereroe non vi sarà però più Chris Evans, considerando che egli si lascia invecchiare al termine di Avengers: Endgame. Sulla base di quanto accaduto nella serie Falcon and the Winter Soldier, sarà ora Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie a ricoprire il ruolo di Captain America, ereditando dunque lo scudo del primo degli Avengers. Il film, ancora senza un regista, esplorerà dunque il peso di questa eredità, ed è atteso per il 14 febbraio 2025.

Thunderbolts

Thunderbolts sarà il film conclusivo della Fase 5. I Thunderbolts sono la “Suicide Squad” dei Marvel Studios. Nel film, infatti, un gruppo di supercriminali viene reclutato per andare in missione per il governo. Lo studio ha anche annunciato che Thunderbolts uscirà nelle sale il 02 Maggio 2025.

Ironheart

La serie Ironheart seguirà Riri Williams, una giovane studentessa di ingegneria che realizza una tuta di ferro molto simile a quella di Iron Man. Williams sarà interpretata da Dominique Thorne (If Beale Street Could Talk) e sarà introdotta per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever, come si può vedere già dal trailer del film. Ironheart non ha però ancora una data di uscita stabilita, ma è certo che arriverà su Disney+ nell’autunno del 2025.

Blade

Uno dei film più discussi della Fase 5 è l’atteso Blade. Questo introdurrà il celebre cacciatore di vampiri, ad oggi visto sullo schermo solo con i film Blade, Blade II e Blade: Trinity, una trilogia a sé stante dove il personaggio era interpretato da Wesley Snipes. Il ruolo passa invece ora al due volte premio Oscar Mahershala Ali, il quale ha già fatto un cameo vocale nel Marvel Cinematic Universe in una delle due scene post-credit del film Eternals. Ancora non sono noti dettagli sulla trama o su altri attori e personaggi coinvolti, ma sappiamo per certo che l’arrivo di Blade nell’MCU introdurrà di conseguenza anche l’esistenza dei vampiri. A dirigere il film vi è Yann Demange e con le riprese che dovrebbero iniziare nel 2024 è attualmente previsto per il 7 novembre 2025. Sappiamo anche che i Fantastici Quattro dia inizio alla Fase 6 a novembre.

Fonte: IMDb, Polygon, ScreenRant