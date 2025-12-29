Avengers: Doomsday, Tom Hiddleston anticipa un ruolo sorprendente per Loki

Tom Hiddleston ha espresso alcune interessanti riflessioni su Avengers: Doomsday, condividendo ciò che il pubblico dovrebbe aspettarsi dal film dell’universo cinematografico Marvel. Il Loki originale di Hiddleston è stato ucciso da Thanos all’inizio del 2018 in Avengers: Infinity War. Un anno dopo, Avengers: Endgame ha debuttato con una nuova variante di Loki, che ha poi portato a una delle migliori serie TV dell’MCU, Loki di Disney+, per due stagioni.

Quella versione del personaggio ha vissuto un’avventura piuttosto movimentata, giocando un ruolo chiave nella Saga del Multiverso dell’MCU come suo nuovo protettore. In primo luogo, Loki ha lentamente svelato il mistero di Kang il Conquistatore e delle sue numerose varianti. Poi, l’eroe è diventato il personaggio incaricato di mantenere al sicuro i fili del multiverso, fungendo da Dio delle Storie dell’MCU. Il cast di Avengers: Doomsday ha però confermato il ritorno di Loki.

Parlando con British GQ, Tom Hiddleston ha ora confermato di aver già terminato le riprese del ruolo di Loki nel film dell’MCU, prima di approfondire ciò che pensa della sceneggiatura. Secondo Hiddleston, “Il centro della storia è assolutamente brillante”. L’attore che interpreta Loki ha anche affermato che Avengers: Doomsday fa qualcosa di sorprendente che non si è mai visto prima.

Finora, la Marvel Studios non ha però ancora rivelato quale ruolo avrà Loki nel film dell’MCU. Il personaggio non è apparso nei primi due teaser di Avengers: Doomsday distribuiti nelle sale con le proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere. Il primo trailer ha invece confermato il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, mentre il secondo trailer si è concentrato su Thor, interpretato da Chris Hemsworth, e sulla sua figlia adottiva, Love.

Dato che Thor ha avuto un teaser tutto suo, il ruolo del Dio del Tuono in Avengers: Doomsday dovrebbe essere importante. Questo aumenta le possibilità che Loki abbia un ruolo di primo piano nel film MCU in due modi. Da un lato, Thor pregava Odino di proteggerlo da un nuovo nemico e, in quanto protettore del multiverso, Loki potrebbe garantire la sicurezza di suo fratello.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).