Spider-Man 4: Jon Watts ha dei consigli per chi dirigerà il prossimo film

Come noto, non sarà Jon Watts a dirigere l’atteso Spider-Man 4. Quando i Marvel Studios hanno affidato a Watts la regia di Spider-Man: Homecoming, il regista era relativamente sconosciuto. Aveva diretto i film a basso costo Clown e Cop Car, ma nessuno di questi suggeriva necessariamente che fosse adatto a portare l’Uomo Ragno nel MCU. Come Sam Raimi e Marc Webb prima di lui, Watts ha però dimostrato che i suoi detrattori si sbagliavano, realizzando un film che ha ottenuto recensioni entusiastiche e uno spettacolare incasso di 880,2 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Spider-Man: Far From Home è seguito due anni dopo e ha guadagnato più di 1,1 miliardi di dollari, e quando Spider-Man: No Way Home è arrivato nelle sale, ha incassato l’incredibile cifra di 1,9 miliardi di dollari (come Homecoming, entrambi i film sono stati elogiati da fan e critica). Dopo aver dedicato diversi anni della sua vita a Spider-Man, Watts ha deciso di prendersi una pausa dal MCU e ha rinunciato alla possibilità di occuparsi dei Fantastici Quattro. Da allora si è concentrato sulla prossima serie televisiva di Star Wars, Skeleton Crew, mentre per Spider-Man 4 è previsto l’arrivo di un nuovo regista.

Parlando con Collider, Watts ha chiesto di condividere i suoi consigli per chi seguirà le sue orme. “Ho un consiglio molto pratico su Spider-Man, e credo che ogni regista di Spider-Man ci passi”, ha esordito. “Non è bello quando qualcuno si muove solo su una corda. Se pensi di andare lì, pensi: ‘Faremo tutto in modo pratico. Prenderemo uno stuntman. Ci dondoleremo in giro’”. “È noioso. Sembra stupido. Sembra una scimmia che si dondola su una liana quando si mette qualcuno solo su una corda. Non sprecate il vostro tempo. Questo è il mio consiglio al prossimo regista di Spider-Man”.

È un consiglio molto interessante, perché questo approccio è quello adottato da Webb in The Amazing Spider-Man del 2012. Nel film c’è una sola scena di oscillazione pratica che, in effetti, spicca come un pollice dolente (ed è stata abbandonata per sequenze di ragnatele in computer grafica quando è arrivato il sequel). Con il consiglio di Watts lanciato sulla piazza, non resta ora che scoprire chi raccoglierà il testimone, riportando lo Spider-Man di Tom Holland sul grande schermo per una quarta entusiasmante avventura.

LEGGI ANCHE:

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ. Jacob Batalon, interprete di Ned, ha invece dichiarato di non aver ancora ricevuto la chiamata. Si vocifera poi che Sydney Sweeney possa interpretare Black Cat, mentre Scorpion e persino gli Spider-Slayers sono stati presi in considerazione come cattivi di Spider-Man 4. Al momento, il ruolo di The Kingpin sembra essere certo, se si crede agli scoop dei social media. Il film non ha però ancora una data di uscita, ma ci aspettiamo che arrivi nelle sale il prossimo anno.

Per quanto riguarda il regista, era stato fatto il nome di Sam Raimi, ma la cosa sembra essere stata smentita dal diretto interessato. Al momento, dunque, non è ancora chiaro chi potrebbe andare a ricoprire tale ruolo. Si prevede che il Peter di Holland avrà un ruolo importante anche nei prossimi film dei Vendicatori: già in precedenza era stato riferito che l’Uomo Ragno sarebbe stato il protagonista di Avengers 5, ma al momento non vi sono certezze a riguardo.