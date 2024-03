È stata una lunga attesa per i fan della classica serie animata degli X-Men, ma finalmente è arrivato il momento: i primi due episodi di X-Men ’97 (recensione) saranno trasmessi in streaming su Disney+ domani.

Oggi abbiamo un iltimo promo si concentra sul nemico più feroce della squadra, Magneto, che (apparentemente) volta pagina e si unisce agli X-Men come nuovo leader, secondo i desideri del Professor X. Da lì, otteniamo alcuni nuovi scorci degli eroi mutanti in azione, così come un’altra esplosione di quel tema musicale rinnovato.

Con la première a poche ore di distanza, Marvel Studios ha rilasciato un nuovo trailer e un video di riepilogo con alcuni dei film più interessanti e momenti importanti dello spettacolo originale.

ECCO IL RECAP

Catch up on all things X-Men with this EXCLUSIVE look back at the story. Then, don’t miss #XMen97 coming to Disney+ March 20. https://t.co/mIMMC7J6yA pic.twitter.com/ZLBl2w3o9h — IMDb (@IMDb) March 18, 2024

Cosa sappiamo su X-Men ’97?

La nuovissima serie X-Men ’97, composta da 10 episodi, arriverà in streaming a partire dal 20 marzo. X-Men ‘97 rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).

Beau DeMayo è il caposceneggiatore; gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. Con le musiche dei Newton Brothers, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie.