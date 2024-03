Sembra che Jonathan Nolan (Il Cavaliere Oscuro, Westworld) abbia rilasciato alcune dichiarazioni mentre partecipava a un evento stampa per promuovere l’imminente uscita della serie televisiva live-action di Amazon Fallout.

Tuttavia, per essere chiari, bisogna comprendere le sfumature della dichiarazione di Nolan. Non sta affermando che realizzare lo show di Fallout che soddisfi i fan sia una “commissione da pazzi “, ma che averlo come “unica” ragione per fare lo show è l’approccio sbagliato.

Jonathan Nolan ha detto: “Non penso che tu possa davvero decidere di accontentare i fan di qualcosa. O di accontentare chiunque diverso da te stesso. Penso che tu debba entrare in questa situazione cercando di realizzare lo spettacolo che vuoi fare e fidandoti di quello, come fan del gioco [noi stessi], troveremo i pezzi che per noi erano essenziali… e proveremo a realizzare la versione migliore. “

Ha continuato rivelando di essere un fan di lunga data del franchise di Fallout, affermando: “Tutto è iniziato, per me, con Fallout 3, che ha divorato circa un anno della mia vita. A quel punto ero un giovane aspirante scrittore, ed era quasi ha deragliato la mia intera carriera. È così ridicolmente giocabile e divertente… sul serio, i giochi erano semplicemente incredibili.”

Ha concluso le sue osservazioni affermando: È una specie di sciocchezza cercare di capire come rendere felici [le altre] persone… Devi rendere felice te stesso. E mi sono reso molto felice con lo spettacolo.“

Fallout, la serie tv

Il cast della serie include, inoltre, Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La ruota del tempo). La serie sarà disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Basata su uno dei più grandi franchise di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non è rimasto quasi più nulla. 200 anni dopo l’apocalisse, i tranquilli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e con stupore scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e estremamente violento.

Ella Purnell è Lucy, un’ottimista abitante del Vault con uno spirito tutto americano. La sua natura pacifica e idealista viene messa a dura prova quando è costretta a uscire in superficie per salvare suo padre. Troviamo poi Aaron Moten nel ruolo di Maximus, un giovane soldato che ottiene il grado di scudiero nel gruppo armato chiamato Confraternita d’Acciaio. Farà di tutto per portare avanti l’obiettivo della Confraternita di ripristinare legge e ordine nella terra desolata. Walton Goggins interpreta Ghoul, un cacciatore di taglie di dubbia moralità che custodisce dentro di sé 200 anni di storia del mondo post-nucleare.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer per Kilter Films. Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il cast della serie include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà). Athena Wickham di Kilter Films è anche executive producer insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks.

