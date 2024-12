Yellowstone: lo spin-off di Beth e Rip è ufficialmente in lavorazione con Kelly Reilly e Cole Hauser

Le speculazioni sono diventate realtà. Cole Hauser e Kelly Reilly hanno ufficialmente firmato per il seguito di Yellowstone, secondo un nuovo rapporto di Deadline. I due riprenderanno i ruoli di Rip Wheeler e Beth Dutton, i due personaggi più amati dai fan, avendo ufficialmente chiuso gli accordi per continuare. Si tratta della seconda serie sequel di Yellowstone in lavorazione, dopo l’inizio della produzione di The Madison, che vedrà protagonisti Kurt Russell e Michelle Pfeiffer nei panni di una famiglia newyorkese che si reca nel Montana per ricominciare.

Deadline riporta anche che la serie conterrà la parola Yellowstone nel titolo. In vista del finale della quinta stagione di Yellowstone di domenica, ci si è chiesti cosa succederà ai personaggi dell’epico western, e i fan si sono chiesti chi sarà ancora vivo alla fine del prossimo episodio. Si prevede che la nuova serie conterrà altri membri del cast dello show originale accanto a Reilly e Hauser, continuando i fili narrativi lasciati dalla stagione 5B di Yellowstone. Paramount Network, che in precedenza aveva pubblicizzato la stagione 5B come episodio finale, ha silenziosamente modificato la propria comunicazione, riferendosi ora al finale di domenica come “finale di stagione” anziché “finale di serie”.

L’idea di passare a una serie spin-off, invece di etichettare questa come la sesta stagione di Yellowstone, è stata presa dalla Paramount, che desiderava avere i diritti esclusivi per la nuova stagione. Attualmente condivide i diritti di streaming di Yellowstone con il servizio di streaming Peacock della NBC.

Kelly Reilly è sempre stata desiderosa di avere un’altra Beth Dutton

Parlando con Carly Lane di Collider prima dell’uscita del season finale, Hauser ha accennato alla possibilità di tornare dopo il successo della serie principale, dicendo: “In futuro, se dovesse succedere qualcosa, sicuramente sarei felice di farlo”. Nel frattempo, Reilly ha elogiato la scrittura di Sheridan e il viaggio che ha intrapreso con Beth, accennando anche a ciò che potrebbe venire dopo per il personaggio molto arrabbiato ma divertente – e ha anche fatto riferimento alla possibilità di apparire in una serie spin-off incentrata su Beth e Rip (Cole Hauser).

“Nel corso degli anni ci sono state molte voci, così tante cose non vere che sono state scritte e tu ti chiedi: ‘Da dove viene tutto questo?’. Finché Taylor Sheridan non verrà da noi – ha scritto ogni singola parola che abbiamo detto per sette anni – e [se] sarà ispirato a scrivere qualcosa per noi, allora sarà fantastico. E se non lo farà, questo è un bellissimo finale “.

Il finale di stagione dell’attuale iterazione di Yellowstone andrà in onda questa domenica su Paramount alle 20.00 ET. In Italia attualmente non è in onda.