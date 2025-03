Ted Lasso: la location della quarta stagione sarebbe stata rivelata

Ted Lasso torna ufficialmente. La serie comica di punta di Apple TV+, sviluppata da Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, vede Sudeikis nel ruolo del protagonista, un allenatore di calcio che viene reclutato per allenare la squadra di calcio AFC Richmond nel Regno Unito. Sebbene i membri del cast Hannah Waddingham, Brett Goldstein e Jeremy Swift siano stati ingaggiati per far parte della quarta stagione di Ted Lasso a partire da agosto 2024, il rinnovo ufficiale per la nuova stagione della serie vincitrice di 13 Emmy è stato lento ad arrivare dopo la messa in onda del finale della terza stagione il 31 maggio 2023.

Apple TV+ ha ora confermato ufficialmente che la quarta stagione di Ted Lasso ha ricevuto il via libera. La notizia arriva poche ore dopo che Jason Sudeikis ha confermato il suo ritorno sia come protagonista che come produttore esecutivo. Anche Jack Burditt di 30 Rock si unirà alla nuova stagione come produttore esecutivo, entrando a far parte di un team che comprende già Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee, Bill Wrubel, Jeff Ingold, Liza Katzer e Bill Lawrence.

Leanne Bowen e Brett Goldstein scriveranno e saranno produttori esecutivi, mentre Sara Walker e Phoebe Walsh scriveranno e produrranno, Sasha Garron sarà coproduttrice, Julia Lindon scriverà e Dylan Marron sarà story editor. Di seguito, i commenti di Sudeikis e del responsabile della programmazione di Apple TV+, Matt Cherniss, sul rinnovo:

Jason Sudeikis: Mentre continuiamo a vivere in un mondo in cui tanti fattori ci hanno condizionato a “guardare prima di saltare”, nella quarta stagione, i ragazzi dell’AFC Richmond imparano a SALTARE PRIMA DI GUARDARE, scoprendo che ovunque atterrano, è esattamente dove devono essere.

Matt Cherniss: Ted Lasso è stato a dir poco un colosso, ha ispirato un appassionato gruppo di fan in tutto il mondo e ha regalato gioia e risate infinite, il tutto diffondendo gentilezza, compassione e una fede incrollabile. Tutti noi di Apple siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Jason e le brillanti menti creative dietro questo show.

Deadline ha anche riferito che le riprese dovrebbero iniziare in Kansas a luglio, per poi tornare nel Regno Unito, dove è ambientata la serie, e che il casting per altri ruoli è in fase di avvio. Secondo quanto riferito, anche Juno Temple sarebbe in trattative per riprendere il ruolo di Keeley.

Cosa significa per la quarta stagione di Ted Lasso

Anche se questa notizia non è stata ancora confermata ufficialmente da Apple TV+, è logico che la stagione inizi in Kansas, poiché è qui che il protagonista della terza stagione di Ted Lasso ha lasciato, dopo essere tornato a casa e aver iniziato ad allenare la squadra di calcio di suo figlio. Tuttavia, dato che gli altri personaggi sono ancora nel Regno Unito e che Sudeikis ha confermato che l’AFC Richmond farà parte della nuova stagione, questa location dovrebbe apparire solo nel primo episodio.

Le scene del Kansas alla fine della terza stagione di Ted Lasso sono state girate in California.

Le scene del Kansas alla fine della terza stagione di Ted Lasso sono state girate in California.

Le scene del Kansas alla fine della terza stagione di Ted Lasso sono state girate in California.

Al momento non si sa quanto tempo sarà passato tra le stagioni, ma se la serie riprende con il Ted Lasso cast quasi esattamente da dove si era interrotta, molto probabilmente l’AFC Richmond avrà un aspetto molto diverso al ritorno dell’allenatore. Poiché Rebecca, il personaggio di Keeley e Waddingham, ha unito le forze per fondare una squadra femminile, potrebbe esserci un enorme afflusso di nuove personalità intorno ai personaggi di ritorno.