The Madison: cast, storia e tutto quello che sappiamo sullo spin-off di Yellowstone

L’impero televisivo di Taylor Sheridan si sta allargando con l’annuncio di The Madison, una serie western di prossima realizzazione che si propone come spinoff di Yellowstone. Spesso confusa con la serie sequel di Yellowstone, di cui si parla da tempo e che è ancora in lavorazione, The Madison seguirà la famiglia Clyburn che si trasferisce nel Montana dopo la morte del patriarca. Molti dettagli relativi allo show rimangono nebbiosi, ma la star Michelle Pfeiffer è stata confermata come protagonista della nuova serie.

Lo stato attuale dell’universo di Yellowstone è oscuro, e anche se la serie originale si prepara al tramonto alla fine del 2024, il franchise western è in crescita. Gli spinoff preesistenti, come 1883 e 1923 (che sta iniziando una seconda stagione), hanno dimostrato che l’interesse era alto anche al di fuori della serie originale, e questo ha stimolato la corsa a dare il via libera a quanti più progetti possibili. Anche se gli aggiornamenti su The Madison si susseguono, molte cose sono ancora sconosciute.

Powered by

Con la produzione della serie già in corso, le ultime notizie confermano che nuovi membri del cast si sono uniti a The Madison. Per contribuire a dare corpo all’ensemble in crescita, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Alaina Pollack e Danielle Vasinova hanno ottenuto ruoli importanti. Sebbene non si conoscano ancora tutti i dettagli, Zegers interpreterà Cade, il vicino di casa di Stacy (Michelle Pfeiffer), ex custode della sua nuova casa. Rebecca Spence interpreta Liliana Weeks, una delle amiche di Stacy di New York, mentre Pollack è la figlia di Abigail (Beau Garrett), Macy. Infine, Danielle Vasinova interpreterà Kestrel, una ranchera del Montana con origini indigene.

Tra i nuovi arrivati ci sono:

Kevin Zegers (Air Bud) nel ruolo di Cade

Rebecca Spence (Princess Cyd) nel ruolo di Liliana Weeks

Alaina Pollack (On Call) nel ruolo di Macy

Danielle Vasinova (1923) nel ruolo di Kestrel

La Vasinova è apparsa in precedenza nell’universo di Yellowstone come Ata Waipa nel 1923.

Il Madison è confermato

La serie è stata annunciata nell’agosto 2024

I nuovi show di Taylor Sheridan spuntano fuori abbastanza di frequente, ma l’annuncio di The Madison nell’agosto del 2024 ha contribuito a chiarire un po’ di confusione sul curriculum in espansione del creatore televisivo. Tra dettagli sulla storia e potenziali indizi sul casting, è stato anche rivelato che l ‘ultima opera di Sheridan è separata dal sequel di Yellowstone, anch’esso in lavorazione. Nonostante la confusione iniziale, è stato confermato che The Madison è uno spinoff di Yellowstone. Le riprese sono iniziate intorno all’ottobre 2024, ma non si conosce ancora la tempistica.

L’uscita di The Madison è prevista per il 2025.

Dettagli sul cast di The Madison

Michelle Pfeiffer sarà la protagonista

Sebbene non sia ancora chiaro il cast completo di The Madison, lo spinoff ha ottenuto la sua protagonista. Michell Pfeiffer era stata scelta per il ruolo di protagonista e ora si è unita ufficialmente alla serie. La Pfeiffer interpreterà il ruolo di Stacy Clyburn, ma non è chiaro come il suo casting influenzerà le altre potenziali star. Dal 2023 si vociferava che Matthew McConaughey avrebbe fatto la sua apparizione nel franchise di Yellowstone, ma da allora è stato riferito che McConaughey è probabilmente escluso. Nel frattempo, Kurt Russell era stato corteggiato per un ruolo da protagonista, ma il suo status è incerto dopo il casting della Pfeiffer.

Nonostante questa confusione, altri membri del cast sono stati aggiunti all’ensemble, tra cui la star di Suits Patrick J. Adams nel ruolo del banchiere d’investimento Russell McInthosh. Elle Chapman interpreterà la moglie di Russell, Paige McInthosh, mentre Beau Garrett sarà la mamma single Abigail Reese. Amiah Miller è stata scelta come figlia maggiore di Abigail, Bridgette. Matthew Fox, ex allievo diLost , interpreterà Paul, un uomo all’aperto e indipendente. Ben Schnetzer sarà Van, un gentile ranchero vicino di casa di Stacy.

Altri nomi si sono aggiunti al cast nel dicembre 2024, con Kevin Zegers (Air Bud) che interpreterà il ruolo di Cade, il vicino di casa di Stacy che era il custode della sua nuova casa nel Montana. Rebecca Spence (Princess Cyd) interpreterà Liliana Weeks, un’amica di Stacy di New York. Alaina Pollack (On Call) è stata scritturata per il ruolo di Macy, la giovane figlia di Abigail. Infine, Danielle Vasinova, attrice di 1923 , interpreterà un ranchero di nome Kestrel, di origine indigena.

Il cast confermato comprende: