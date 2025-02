Zero Day, la spiegazione del finale (nel dettaglio)

Zero Day è finalmente arrivato e qui viene spiegato cosa succede alla fine della miniserie. Zero Day di Netflix è una delle uscite in streaming più attese del 2025, grazie al cast stellare e agli impressionanti creatori che lo rendono incredibilmente degno di nota. Ora che tutti e sei gli episodi di Zero Day sono stati rilasciati, c’è molto da analizzare, con il complicato thriller politico che presenta ogni tipo di colpi di scena. Ecco quindi cosa succede nel finale di Zero Day, quali questioni lasciate in sospeso dalla serie e come Zero Day potrebbe collegarsi alla vita reale.

Zero Day racconta la storia di George Mullen, interpretato da Robert De Niro, un ex presidente costretto a lasciare il pensionamento dopo che un devastante attacco informatico ha destabilizzato l’intero pianeta. Mullen viene messo a capo della Commissione Zero Day grazie alla schiacciante popolarità dell’ex presidente, anche se questa diminuisce man mano che le sue tattiche diventano sempre più autoritarie nel corso della serie. Alla fine di Zero Day, Mullen scopre che i cospiratori di Zero Day sono in realtà funzionari governativi che hanno messo in atto gli attacchi per raggiungere i propri obiettivi, e Mullen li smaschera prima di porre fine alla Commissione Zero Day.

Powered by

Come è avvenuto l’attacco Zero Day

È stato portato a termine tramite le app di Monica Kidder

Quando si sono verificati i primi attacchi Zero Day, si è pensato che fossero di origine russa, con frammenti di codice che facevano riferimento a Euromaidan. Tuttavia, la Zero Day Commission ha poi iniziato a credere che gli attacchi Zero Day fossero il prodotto di un gruppo estremista di sinistra con sede negli Stati Uniti, con i riferimenti russi che non erano altro che depistaggi. A quanto pare, entrambe le piste erano false, e gli attacchi Zero Day erano in realtà il prodotto di alcuni dei più ricchi individui degli Stati Uniti e di alcuni dei più potenti politici del paese.

Monica Kidder è un magnate della tecnologia nel mondo di Zero Day, e l’attacco Zero Day è stato il risultato delle sue app.

Si dice che le app di Kidder siano presenti sull’80% dei telefoni del mondo, con un codice sfruttabile che permetteva loro di hackerare praticamente tutta la tecnologia del mondo e di spegnerla per un minuto. Non è mai stato chiarito come l’app di Kidder sia riuscita a fare tutto questo senza essere notata, dato che Kidder si è suicidata o è stata uccisa mentre era in prigione. Tuttavia, questa vulnerabilità finì per essere incredibilmente pericolosa, causando la morte di molte persone e provocando una massiccia instabilità globale.

Tutti coloro che sono stati coinvolti nell’attacco Zero Day: tutti i cospiratori

Nel governo e al di fuori di esso

All’attacco Zero Day sono stati coinvolti tutti i tipi di cospiratori, con George Mullen che ha ammesso verso la fine della serie che la Zero Day Commission non è neanche lontanamente vicina a trovarli tutti. Tuttavia, ce ne sono alcuni principali. All’interno del governo, George Mullen viene informato per la prima volta degli attacchi da sua figlia, Alexandra Mullen. Alexandra spiega che lei e molti altri membri del Congresso erano a conoscenza degli attacchi prima che avvenissero, con Richard Dreyer che diceva loro che l’instabilità avrebbe portato a una nuova era di forza e unità americana.

Nel frattempo, anche diverse figure potenti esterne al governo erano coinvolte. Come già spiegato, sono state le app di Monica Kidder a rendere possibili gli attacchi, permettendole di essere utilizzate per hackerare ogni tipo di tecnologia. Anche il ricco investitore Robert Lyndon ha svolto un ruolo importante, comunicando con i vari cospiratori e persino mettendo in corto circuito il mercato prima degli attacchi per trarre profitto dall’instabilità. Alla fine della serie, George Mullen nomina diversi altri cospiratori minori, con la trama di Zero Day che va ben oltre il cast principale dello show.

Perché George Mullen ha scelto di non insabbiare la cospirazione

Ha abbandonato il copione

Alla fine del finale di Zero Day, George Mullen tiene una conferenza stampa, in cui condivide le scoperte della Commissione Zero Day. Sebbene Mullen avesse inizialmente ricevuto il permesso di parlare del ruolo di Kidder e Lyndon nella cospirazione, si discosta dal copione e rivela i nomi dei funzionari governativi coinvolti nella cospirazione. Mullen lo ha fatto per denunciare la corruzione all’interno del governo, ritenendo che i funzionari eletti dovrebbero cercare il bene comune e non nascondersi dalle dure verità. Ispirato dalla decisione di sua figlia di costituirsi, Mullen ha deciso che anche tutti gli altri dovrebbero affrontare la giustizia.

Che cosa è successo a Robert Lyndon?

È fuggito dal Paese?

Il destino di Robert Lyndon è un po’ misterioso alla fine di Zero Day, non si sa esattamente cosa abbia combinato. In una scena, Robert Lyndon è sul suo yacht, mentre continua a nascondere gli attacchi di Zero Day attraverso la comunicazione online. Lì, Lyndon spiega che si sta preparando a fuggire dal paese, portando con sé la sua ricchezza e salpando. Probabilmente è quello che è successo dopo la fine di Zero Day, con Lyndon che ha usato la sua ricchezza per nascondersi dalle conseguenze e iniziare una nuova vita.

Cosa succede dopo la fine di Zero Day

La Commissione Zero Day è finita

Anche se Zero Day termina dopo l’episodio 6, la storia è tutt’altro che finita, poiché il mondo deve ancora riprendersi dall’attacco di Zero Day. Come dice George Mullen nella sua presentazione, la Zero Day Commission sta ufficialmente terminando, il che significa che può tornare in pensione. Tuttavia, afferma anche che il governo è ben lontano dall’aver concluso le indagini sui cospiratori, con i cospiratori nominati che vengono accusati e quelli ancora sconosciuti che sono ancora ricercati.

Inoltre, Mullen spiega anche che è necessario un solido pacchetto di sicurezza informatica per garantire che gli attacchi Zero Day non si ripetano mai più. I tentativi del governo di fermare futuri tentativi di guerra informatica saranno anche una trama importante che continuerà dopo la fine di Zero Day. Dopo tutto, c’è ancora la possibilità di ulteriori attacchi Zero Day dopo i primi due, il che significa che queste vulnerabilità devono essere risolte rapidamente.

Zero Day è possibile nella vita reale?

La minaccia informatica è reale

L’attacco zero day descritto in Zero Day potrebbe effettivamente verificarsi nella vita reale. Se tutti i sistemi di comunicazione del mondo venissero interrotti anche solo per un minuto, molto probabilmente si avrebbero conseguenze fatali, poiché i sistemi di trasporto e sanitari non sarebbero in grado di funzionare. Sebbene sia improbabile che il metodo di hacking descritto in Zero Day possa essere utilizzato per un attacco di questo tipo, la dipendenza del mondo dalla tecnologia ci rende vulnerabili a queste minacce informatiche. Quindi, anche se alcuni elementi possono essere esagerati, Zero Day funge da monito per un pericolo reale.