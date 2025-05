The Conjuring – Il rito finale: il primo trailer del nuovo film horror!

Dalla New Line Cinema arriva il primo trailer di The Conjuring – Il rito finale, il nono capitolo dell’universo cinematografico di The Conjuring, la saga da oltre 2 miliardi di dollari di incasso al box office mondiale. Il film è diretto dal veterano del franchise Michael Chaves e prodotto dagli ideatori James Wan e Peter Safran. Il nuovo film aggiunge un ulteriore, elettrizzante capitolo all’iconico franchise ispirato ad eventi realmente accaduti.

Gli attori Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano per affrontare un ultimo caso nei panni dei celebri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, in un’agghiacciante e potente nuovo atto della saga che ha conquistato il botteghino globale.

Il trailer si apre con Ed Warren che fa un giro nella loro stanza dei manufatti maledetti, che include il dipinto della suora demone Valak e la teca di vetro contenente la bambola posseduta Annabelle. Dopo aver riflettuto sul loro lavoro passato, che secondo Ed comprende circa 1.000 casi, emerge un nuovo male. Dopo che Lorraine vede una mano fantasma sulla spalla della figlia, il trailer taglia su una ragazzina tormentata da bambole fluttuanti, prima che una donna demoniaca emerga da dietro una di esse.

Lorraine insiste che “c’è qualcosa di diverso” in questo nuovo caso, mentre una serie di immagini inquietanti lampeggiano sullo schermo, tra cui un lavandino che si riempie di sangue, una donna circondata da copie del suo stesso riflesso e altro ancora. I titoli di testa offrono al pubblico la possibilità di scoprire perché questo caso è stato l’ultimo dei Warren, prima che il trailer si chiuda con una voce demoniaca che dice a Lorraine che “ti stavano aspettando con tanta pazienza”.

Il cast di The Conjuring – Il rito finale

Accanto a Vera Farmiga e Patrick Wilson nei ruoli di Ed e Lorraine Warren, nel cast troviamo Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren, figlia di Ed e Lorraine, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter, che torna nei panni di Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

Michael Chaves dirige una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, su un soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick & James Wan basato sui personaggi creati da Chad Hayes & Carey W. Hayes. I produttori esecutivi sono Michael Clear, Judson Scott, Natalia Safran, John Rickard, Hans Ritter e David Leslie Johnson-McGoldrick.

Chaves si avvale di una squadra creativa composta dal direttore della fotografia Eli Born, lo scenografo John Frankish, i montatori Elliot Greenberg e Gregory Plotkin, il supervisore agli effetti visivi Scott Edelstein, il produttore degli effetti visivi Eric Bruneau e il costumista Graham Churchyard, con il casting curato da Rose Wicksteed e Sophie Kingston-Smith. La supervisione musicale è di Ian Broucek, mentre le musiche sono firmate dal compositore Benjamin Wallfisch.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà nelle sale italiane il 4 settembre.