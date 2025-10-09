Tutti i personaggi di fantasia ispirati al serial killer Ed Gein

Psycho era basato su un libro che prendeva ispirazione da Gein e forniva un contesto più completo per i suoi crimini confusi. Norman Bates era un uomo profondamente disturbato e questa storia, adattata per il grande schermo, ha cambiato il panorama dell’horror nel cinema. È in gran parte responsabile di aver consolidato la reputazione di Hitchcock come “Maestro della suspense” fino ad oggi.

Questa storia e l’interazione tra i crimini di Gein e il modo in cui hanno sconvolto il mondo sono presentati anche in Monster: The Ed Gein Story , con Tom Hollander che interpreta il ruolo dell’iconico regista Alfred Hitchcock e presenta un lato diverso della reazione agli orrori ispirati da Gein.

Non molto tempo dopo che Gein fu catturato e la sua storia affascinò e sconvolse il mondo, Alfred Hitchcock sviluppò un fascino per l’idea che gli esseri umani fossero i veri mostri. Allontanandosi dai classici racconti horror con creature soprannaturali, Hitchcock pubblicò Psycho nel 1960 per sviluppare l’idea di un mostro umano.

5 Leatherface

Successivamente, la storia di Gein è stata adattata in modo molto libero con The Texas Chainsaw Massacre. Il primo film con questo titolo è uscito nel 1974. Sebbene il film, diretto e scritto da Tobe Hooper, fosse in parte ispirato ai crimini di Gein e includesse una maschera di pelle umana e attacchi con motosega, era in gran parte fittizio.

Tuttavia, Non aprite quella porta ha a sua volta ispirato diversi sequel, spin-off e nuove storie. Con un franchise più ampio che ha mitizzato la storia al punto da renderla distintamente indipendente da Gein, ha sviluppato una propria iconografia.

Oggi, l’immagine di una figura mostruosa e massiccia che corre attraverso campi vuoti con una motosega è distintiva ed è riuscita a ispirare una scena in Monster: The Ed Gein Story, che sembra essere in gran parte radicata nella speculazione piuttosto che nei fatti.

E, analogamente a Psycho, Non aprite quella porta ha ridefinito l’horror nel cinema. Il genere slasher si è evoluto con questo film, e questa evoluzione è avvenuta in gran parte indipendentemente dai crimini di Ed Gein. Tuttavia, è importante riconoscere l’influenza di Gein sulla natura brutale e malvagia di Leatherface.