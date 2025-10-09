Tutti i personaggi di fantasia ispirati al serial killer Ed Gein

Monster, La storia di Ed Gein offre uno sguardo avvincente su uno dei serial killer più famosi di tutti i tempi, ma la storia di Gein ha anche ispirato diversi personaggi di fantasia indimenticabili. Monster, la fortunata serie antologica horror biografica creata da Ryan Murphy, autore di American Horror Story, e Ian Brennan, creatore di Scream Queens, torna con la terza stagione.
La storia di Ed Gein sconvolse la nazione dopo la sua cattura nel 1957. Tuttavia, in modo macabro, ha anche ispirato e influenzato molte altre storie. Sebbene la maggior parte delle rivisitazioni dei crimini di Gein siano state in gran parte reimmaginate, tutte recano il segno degli orrori originali da lui inflitti.
Molti dei crimini di Ed Gein rimangono ancora in gran parte avvolti nel mistero, con l’assassino che alla fine è stato condannato solo per due omicidi e per aver manomesso almeno nove cadaveri di vittime recentemente decedute. Gein era affascinato dai cadaveri e li utilizzava in modi inimmaginabili, ad esempio trasformandoli in mobili e vestiti.
I crimini di Gein sono assolutamente scioccanti e strazianti, il che li rende una fonte di ispirazione irresistibile per l’horror, poiché queste storie cercano di rompere i confini e presentare qualcosa di assolutamente disumano. Le azioni di Gein hanno fatto proprio questo e alla fine lo hanno reso uno dei mostri più famigerati e malvagi che siano mai esistiti.
6Norman Bates
Non molto tempo dopo che Gein fu catturato e la sua storia affascinò e sconvolse il mondo, Alfred Hitchcock sviluppò un fascino per l’idea che gli esseri umani fossero i veri mostri. Allontanandosi dai classici racconti horror con creature soprannaturali, Hitchcock pubblicò Psycho nel 1960 per sviluppare l’idea di un mostro umano.
Hitchcock modificò drasticamente la narrazione di Ed Gein per creare Norman Bates, una versione molto più affabile e intelligente di Gein. Tuttavia, mantenne l’ossessione per la madre dell’assassino, che funge anche da alter ego omicida.
Questa storia e l’interazione tra i crimini di Gein e il modo in cui hanno sconvolto il mondo sono presentati anche in Monster: The Ed Gein Story, con Tom Hollander che interpreta il ruolo dell’iconico regista Alfred Hitchcock e presenta un lato diverso della reazione agli orrori ispirati da Gein.
Psycho era basato su un libro che prendeva ispirazione da Gein e forniva un contesto più completo per i suoi crimini confusi. Norman Bates era un uomo profondamente disturbato e questa storia, adattata per il grande schermo, ha cambiato il panorama dell’horror nel cinema. È in gran parte responsabile di aver consolidato la reputazione di Hitchcock come “Maestro della suspense” fino ad oggi.
5Leatherface
Successivamente, la storia di Gein è stata adattata in modo molto libero con The Texas Chainsaw Massacre. Il primo film con questo titolo è uscito nel 1974. Sebbene il film, diretto e scritto da Tobe Hooper, fosse in parte ispirato ai crimini di Gein e includesse una maschera di pelle umana e attacchi con motosega, era in gran parte fittizio.
Tuttavia, Non aprite quella porta ha a sua volta ispirato diversi sequel, spin-off e nuove storie. Con un franchise più ampio che ha mitizzato la storia al punto da renderla distintamente indipendente da Gein, ha sviluppato una propria iconografia.
Oggi, l’immagine di una figura mostruosa e massiccia che corre attraverso campi vuoti con una motosega è distintiva ed è riuscita a ispirare una scena in Monster: The Ed Gein Story, che sembra essere in gran parte radicata nella speculazione piuttosto che nei fatti.
E, analogamente a Psycho, Non aprite quella porta ha ridefinito l’horror nel cinema. Il genere slasher si è evoluto con questo film, e questa evoluzione è avvenuta in gran parte indipendentemente dai crimini di Ed Gein. Tuttavia, è importante riconoscere l’influenza di Gein sulla natura brutale e malvagia di Leatherface.
4Buffalo Bill
Un altro esempio di una versione molto più romanzata di Ed Gein si trova in Il silenzio degli innocenti, nella figura dell’antagonista principale, Buffalo Bill. Bill è un mostruoso assassino che prende di mira le donne e scuoia le sue vittime.
Tuttavia, Bill è anche una fusione di tre serial killer piuttosto che una copia diretta di Ed Gein. Da Gein sviluppa un’ossessione per la pelle e la usa per creare nuovi oggetti. Da Ted Bundy ha sviluppato un metodo per uccidere fingendo di essere ferito, e da Gary M. Heidnik ha acquisito altri tratti terrificanti.
Sebbene Buffalo Bill sia complessivamente più carismatico di quanto sembri essere stato Gein, alcuni dei suoi comportamenti più crudeli e insoliti sono direttamente ispirati a Gein. Lo scuoiamento e la creazione di mobili utilizzando i corpi delle sue vittime è direttamente ispirato alle azioni inquietanti di Gein.
3Oliver Thredson
Un altro progetto di Ryan Murphy, American Horror Story, includeva anche un personaggio parzialmente ispirato agli orribili crimini di Ed Gein. Interpretato da Zachary Quinto durante la seconda stagione della serie, il dottor Oliver Thredson è un killer molto intelligente.
Copre bene le sue tracce e approfitta dei pazienti di cui si prende cura. Tuttavia, il legame più forte che ha con Gein è la sua tendenza a indossare una maschera facciale realizzata con la pelle delle sue vittime, che gli è valsa il soprannome di “Bloody Face” (Faccia insanguinata).
Thredson è in gran parte scollegato da Gein, ma l’atto atroce di indossare il volto della vittima è direttamente ispirato da lui. Per quanto terribile, Gein ha avuto un’influenza irreversibile sul genere nel suo complesso e le sue azioni hanno aperto la strada a un nuovo livello di creatività nell’horror che persiste nelle produzioni moderne.
2Garland Greene
Con Air ha visto Nicolas Cage interpretare il ruolo di un pilota di un aereo che trasportava diversi criminali importanti. Tra i passeggeri letali, ce n’era uno interpretato da Steve Buscemi che era modellato su tutta una serie di serial killer.
Garland Greene, meglio conosciuto con il suo alias, The Marietta Mangler, è un individuo spregevole. Trae ispirazione da tutte le peggiori fonti di ispirazione malvagia, tra cui Gein, Bundy, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy ed Edmund Kemper.
Come amalgama dei peggiori mostri della storia, Garland è una figura davvero inquietante. E Buscemi fa un ottimo lavoro nell’interpretare il ruolo di un mostro così contorto. Con la maggior parte dei suoi crimini peggiori alle spalle, è interessante dare uno sguardo alla mente di un assassino che sta scontando la sua pena.
1Ezra Cobb
Infine, quest’ultimo adattamento è forse uno dei personaggi più fedeli ispirati ai crimini di Ed Gein. Ezra Cobb è un contadino che improvvisamente perde la madre fanatica religiosa e inizia a dedicarsi a una serie di comportamenti abominevoli, dagli omicidi al saccheggio di tombe.
Tutto questo avviene nel film del 1973, Deranged, che chiaramente si ispira in gran parte alla storia di Ed Gein. Come Gein, il rapporto di Cobb con sua madre sembra essere stato incredibilmente malsano e ha portato a una serie di problemi.
Una volta liberatosi dalle catene della madre prepotente, Cobb segue un percorso simile a quello di Gein, anche se questa versione della storia sembra prendersi alcune libertà per renderla più avvincente. Nonostante ciò, rimane uno degli adattamenti più fedeli del personaggio, pur cambiando il nome e gli eventi in modo più ampio.
Nel complesso, i terrificanti crimini di Ed Gein sembrano essere stati fonte di ispirazione per molte storie horror che esplorano gli angoli più oscuri della mente umana. Le azioni di Gein erano così inimmaginabilmente orribili da gettare le basi per la creazione di un nuovo genere horror.
Ora, Monster, La storia di Ed Gein cerca di indagare più da vicino l’uomo i cui crimini sono stati effettivamente all’origine di queste terrificanti rappresentazioni. Tuttavia, anche questa serie si prende delle libertà con la storia, poiché ci sono molti aspetti che non potranno mai essere confermati completamente sui crimini del mostro che era Ed Gein.