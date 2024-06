Da Amazon MGM Studio arriva il trailer ufficiale di Uno rosso, diretto da Jake Kasdan con protagonisti Dwayne Johnson e Chris Evans. Fanno parte del cast stellare anche Kiernan Shipka, Lucy Liu, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel e J.K. Simmons. Da una storia di Hiram Garcia, la sceneggiatura del film è di Chris Morgan.

Prodotto da Hiram Garcia, p.g.a., Dwayne Johnson, p.g.a., Dany Garcia, Chris Morgan, p.g.a., Jake Kasdan p.g.a. e Melvin Mar, ‘UNO ROSSO’ sarà distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures a novembre.

Uno Rosso, il poster e le prime immagini

1 di 4

Uno Rosso, la trama

Dopo che Babbo Natale – nome in codice: UNO ROSSO – viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione travolgente e ricca di azione per salvare il Natale.