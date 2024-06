“Non è Max. È HBO” – le serie WB di Lanterna Verde, Harry Potter, It e molte altre lasciano Max per HBO

“Non è Max. È HBO.” Variety parafrasa la famosa pubblicità per commentare la nuova politica di Casey Bloys, CEO di HBO e Max Content, che sta cambiando la definizione tra cosa sia uno “spettacolo HBO” e un “spettacolo Max”, spostando la maggior parte dei prossimi progetti IP Warner Bros. ad alto budget di Max sotto l’ombrello della HBO.

Ciò significa che la prossima serie tv Harry Potter, così come la serie prequel di It Welcome to Derry e l’adattamento di Lanterna Verde appena annunciato Lanterns ora saranno tutti marchiati come HBO Originals.

HBO e Max separano le loro identità creative

Si tratta di un cambiamento rispetto alla decisione più recente di inserire tutte le serie basate sulla proprietà intellettuale di Warner Bros. nel segmento Max, stabilita per la prima volta quando Bloys ha aggiunto la supervisione di Max nel 2020.

“Ci sentivamo come se dovessimo distinguere tra uno spettacolo della HBO e uno spettacolo di Max”, ha detto Bloys di questa distinzione iniziale. “L’idea di utilizzare la proprietà intellettuale della Warner Bros. come delineazione per Max sembrava giusta. Almeno questo ti dà una corsia libera. Ma quando abbiamo iniziato a produrre quegli spettacoli, stavamo usando gli stessi metodi, lo stesso tipo di pensiero, su come avremmo affrontato gli spettacoli della HBO. In molti casi, gli stessi talenti che ha lavorato negli spettacoli della HBO.

In Lanterns, ad esempio, gli sceneggiatori includono Chris Mundy, che ha lavorato a True Detective della HBO, e Damon Lindelof, la cui produzione HBO ha incluso The Leftovers e Watchmen. Anche il co-responsabile dei DC Studios, Peter Safran, ha descritto Lanterns come “un enorme evento di qualità HBO” che è “molto sulla scia di ‘True Detective'”.

“Ciò che abbiamo ottenuto sono serie di questa portata e scala che sembrano fantastici, e grandi narrazioni e talenti con cui abbiamo lavorato”, ha aggiunto Bloys. “L’idea della delineazione ha iniziato a sembrare inutile. Tipo, perché lo stiamo facendo? Chiamiamoli semplicemente per quello che sono: programmi HBO.”

Il cambiamento entrerà ufficialmente in vigore con il lancio le serie previste per il 2025. Ciò significa che “The Penguin” e “Dune: Prophecy”, entrambi presentati in anteprima entro la fine dell’anno, dovrebbero essere ancora chiamati Max Originals. Quegli spettacoli erano già stati venduti all’estero con l’etichetta Max – e anche la scorsa settimana, HBO ha inviato un teaser di “Penguin” che includeva ancora il marchio Max.

“Inizieremo nel 2025, anche se ‘The Penguin’ sarebbe ovvio come un originale HBO”, ha detto Bloys. “Sfortunatamente, il processo di concessione della licenza a livello internazionale è già iniziato.”

Spiegando i tempi della decisione di riallineare la scuderia delle serie HBO e Max Originals, Bloys ha osservato che gli è diventato ancora più chiaro che questi grandi spettacoli avrebbero dovuto ottenere l’etichetta HBO mentre Max ha iniziato a sviluppare serie che sono più nella tradizione televisiva. Tra questo tipo di serie ci sono il medical drama The Pitt, con Noah Wyle, così come il thriller poliziesco Duster, di J.J. Abrams e LaToya Morgan, che rimangono entrambi la serie Max.