James Gunn anticipa i piani per un Superman 2

Il primo film del nuovo DC Universe è un reboot dell’Uomo d’Acciaio, Superman. Il film ha riscosso un grande successo online, portando a previsioni ottimistiche sui risultati che potrebbe ottenere al botteghino. A un mese dall’uscita del film di James Gunn, questa fiducia sembra tradursi in una continuazione della storia incentrata su Clark Kent, (interpretato da David Corenswet) almeno in un certo senso, dato che Gunn ha condiviso un entusiasmante aggiornamento sul possibile sequel del film.

Parlando con Entertainment Weekly, Gunn ha anticipato che il suo prossimo film DCU sarà una sorta di sequel di Superman. Il regista aveva già rivelato che stava già facendo quella che lui chiama “pre-sceneggiatura” per il suo prossimo progetto all’interno del Capitolo Uno della DCU. Ora, Gunn conferma che si tratterà di un sequel del film. Tuttavia, a quanto pare non sarà un sequel diretto, poiché Gunn afferma che non sarà necessariamente solo Superman 2. “Quello a cui sto lavorando è in qualche modo… Voglio dire, sì, sì, sì, sì. Ma è un sequel diretto di Superman? Non necessariamente, direi”, sono le parole del regista.

Cosa significano i commenti di James Gunn su un Superman 2

I commenti di Gunn sono sicuramente interessanti. Sulla base della risposta positiva a ogni nuovo trailer e rivelazione del film di Superman, sembra che la DC abbia un successo tra le mani. Ecco perché l’ingresso di Gunn in un sequel di Superman per la DCU sarebbe una mossa logica, anche se potrebbe essere vista come prematura, dato che il film The Brave and the Bold e il film DCU di Wonder Woman recentemente annunciato sono ancora in fase di scrittura. Tuttavia, la formulazione della rivelazione di Gunn potrebbe spiegare perché sta accadendo ora nella timeline dei film DCU.

Sebbene Gunn abbia confermato che il suo prossimo film DCU è un sequel di Superman, potrebbe esserlo più in termini di trama o di inclusione del personaggio principale che di ruotare solo attorno all’Uomo d’Acciaio. In un’altra parte dell’intervista, Gunn ha anticipato che la Justice League fa parte dei suoi piani per il Capitolo Uno della DCU. Anticipando che il suo prossimo progetto non è solo un semplice sequel del film Superman, potrebbe significare che si tratta di un team-up che nasce dal film. Un film sulla Justice League con Superman in un ruolo di primo piano o un World’s Finest con Batman sarebbe perfetto.