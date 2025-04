47 Ronin: la storia vera dietro il film con Keanu Reeves

Ambientato nel Giappone tardo-medievale, il dramma d’azione fantasy del 2013 47 Ronin (qui la recensione) ha come protagonista Keanu Reeves nel ruolo di Kai, membro di un vero gruppo di samurai che continua a essere immortalato nel folklore giapponese. Il film ruota attorno al gruppo di ronin (samurai erranti che non appartengono a nessuno) del titolo che si mettono in viaggio per vendicare la morte del loro padrone per mano di un crudele shōgun (sovrano militare). Questa ardua ricerca fa sì che Kai e i suoi compagni di guerra si imbattano anche in streghe e in un drago, proponendo dunque una miscela di storia e fantasia.

Nonostante l’insuccesso economico con cui si è scontrato, 47 Ronin è comunque interessante per chi vuole saperne di più sulla storia giapponese. La sua vicenda centrale è stata reinterpretata in diversi film e spettacoli, ma questo film si distingue per la posta in gioco più alta e le sfumature mitologiche. Mentre l’eroe metà giapponese e metà inglese di Reeves è un personaggio di fantasia, molti altri membri del cast interpretano figure realmente esistite. Hiroyuki Sanada nel ruolo del leader dei ronin Yoshio Oishi e Min Tanaka nel ruolo del loro ex maestro Lord Asano Naganori ne sono un esempio, il che rende 47 Ronin in un certo senso basato su una storia vera.

La vera storia dei 47 Ronin

Come ha rivelato il regista di 47 Ronin, Carl Rinsch, il film è sempre stato ispirato a una vera storia giapponese. Si tratta della storia di un vero gruppo di 47 samurai senza padrone che un tempo servivano il daimyo (signore feudale) Asano Naganori. Ma quando quest’ultimo attaccò l’influente funzionario di corte Yoshinaka Kira in un impeto di rabbia, l’atto disonorevole costrinse Naganori a compiere un rituale noto come seppuku e a togliersi la vita. Rimasti senza padrone, i samurai di Naganori escogitarono un elaborato piano per vendicare la sua morte un anno dopo. I 47 guerrieri raggiunsero poi il loro obiettivo uccidendo Kira. Questo atto li aiutò finalmente a ri-ottenere l’onore del loro maestro.

La cronologia di questi eventi, tuttavia, non è specificata e ci sono più fonti per determinare l’anno esatto. Citando Rinsch, “47 Ronin è un evento storico. È realmente accaduto, [nel] 1702 o nel 1703, a seconda dello studioso a cui si crede“. William E. Deal, nel libro di saggistica Handbook to Life in Medieval and Early Modern Japan, aggiunge che anche se l’attacco contro Kira sarebbe avvenuto il 13 gennaio, i giapponesi commemorano l’evento ogni anno il 14 dicembre. Rinsch ha anche ricordato che il 14 dicembre “è un giorno importante”, in cui i giapponesi chiudono scuole e banche e rendono omaggio alle tombe dei 47 Ronin.

La fine dei 47 Ronin

Alla fine del film 47 Ronin, Kai e il resto dei samurai vengono condannati a morte per l’omicidio di Kira, poiché era stato loro proibito da uno shōgun di vendicare il loro defunto maestro. Tuttavia, viene deciso che i guerrieri seguivano ancora il codice morale dei samurai noto come bushido. Questo permette loro di morire in modo onorevole, eseguendo tutti insieme un suicidio rituale. Questo è in effetti il tragico destino che i veri 47 Ronin dovettero subire dopo aver ottenuto la loro vendetta. Con il sostegno dell’opinione pubblica a favore dei Ronin, le autorità giapponesi furono costrette a offrire loro una morte onorevole invece di punirli come criminali.

Questa storia vera del seppuku in cui furono coinvolti i samurai divenne il racconto morale perfetto per gli anni a venire. Simboleggiando la lealtà incrollabile e l’onore a cui le persone dovrebbero aspirare, la popolarità di questa storia continuò a crescere fino all’era Meiji della storia giapponese (1868-1912). Anche se in quel periodo il Paese si stava modernizzando e stava subendo cambiamenti culturali radicali, la storia dei 47 Ronin contribuì a mantenere l’orgoglio della cultura e dell’identità nazionale. Commentando i temi filosofici del loro sacrificio, Carl Rinsch aggiunge: “Ha una vera risonanza emotiva per quella cultura. Noi in Occidente ne sappiamo molto poco“.

Kai è un personaggio immaginario

Ciò che alcuni potrebbero non sapere di Keanu Reeves è la sua etnia mista. Il padre dell’attore canadese ha origini hawaiane, cinesi, inglesi, irlandesi e portoghesi. Allo stesso modo, il protagonista di 47 Ronin, Kai, viene trattato come un emarginato dai giapponesi per le sue origini miste. Questo aspetto razziale e il personaggio stesso di Kai sono stati creati esclusivamente per il film. In realtà, non c’era nessun guerriero samurai mezzo bianco nel gruppo. Come è ovvio, anche gli elementi della stregoneria e delle bestie simili a draghi sono punti di trama fittizi che servono solo a drammatizzare la narrazione originale.

I veri personaggi di 47 Ronin

Il film che il regista Carl Rinsch descrive come “Kurosawa sotto anfetamine” è in definitiva un’opera di storia alternativa con dettagli pesantemente inventati, proprio come il dramma dell’era Meiji L’ultimo samurai ha cambiato la sua vera storia. Va comunque notato che molte altre figure storiche sono ritratte accuratamente nel film. Ciò che esso non cambia è l’inclusione del leader del gruppo, Yoshio Oishi, e del loro capo morto, Asano Naganori, insieme allo shōgun Tokugawa Tsunayoshi. Era stato questo shōgun a bollare i samurai come Ronin e a proibire loro di cercare vendetta. Naturalmente, anche il bersaglio principale dei ronin, Yoshinaka Kira, compare in modo significativo nel film.

La storia dei 47 Ronin ha dato vita a un genere a sé stante

Nonostante la narrazione di fantasia, 47 Ronin non è la prima versione romanzata della storia originale; alcuni dei migliori film giapponesi sui samurai l’hanno già sceneggiata in passato. In effetti, la storia vera ha raggiunto uno status leggendario nel Paese, tanto che le sue rivisitazioni romanzate nella letteratura e nella cultura popolare sono collettivamente etichettate come Chūshingura (che letteralmente si traduce con Il Tesoro dei Fedeli Servitori). Il classico giapponese in bianco e nero del 1928 Chūkon giretsu: Jitsuroku Chūshingura fu il primo film a raccontare la storia dei 47 Ronin. A questo sono seguiti numerosi altri film e spettacoli televisivi. Gli adattamenti in inglese includono un altro film con Keanu Reeves: Last Knights.

Per Carl Rinsch, il suo film del 2013 è molto simile a Chūshingura, poiché reinterpreta l’evento storico proprio come hanno fatto altri film giapponesi sui 47 Ronin. “Chūshingura non è solo una storia storicamente accurata. È prenderla e farla propria. C’è il Chūshingura di Hello Kitty, hanno raccontato il ‘47 Ronin’ con tutte donne“, ha detto Rinsch, ricordando anche come i registi giapponesi abbiano creato prequel e sequel della storia vera. Sebbene 47 Ronin non sia riuscito a creare un impatto al cinema, la storia di quei coraggiosi 47 guerrieri del Giappone del XVIII secolo continua quindi a vivere nel mondo moderno.