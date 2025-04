Murderbot: il trailer della serie comedy thriller con Alexander Skarsgård

Apple TV+ ha presentato oggi il trailer di “Murderbot”, l’attesa serie comedy thriller creata dai premi Oscar® Chris e Paul Weitz e interpretata dal vincitore dell’Emmy Alexander Skarsgård, che è anche produttore esecutivo. La serie fantascientifica farà il suo debutto su Apple TV+ il 16 maggio con i primi due episodi dei dieci totali seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino all’11 luglio.

Basata sulla serie di libri “The Murderbot Diaries” di Martha Wells, vincitrice dei premi Hugo e Nebula, “Murderbot” è una comedy thriller di fantascienza che racconta di un cyborg in grado di auto-hackerarsi e che ha orrore delle emozioni umane, ma che è attratto dai suoi vulnerabili clienti. Interpretato da Skarsgård, Murderbot deve nascondere il suo libero arbitrio e portare a termine un incarico pericoloso quando in realtà vuole solo essere lasciato in pace a guardare soap opera futuristiche e a capire quale sia il suo posto nell’universo.

Il cast comprende anche Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones e Tamara Podemski.

“Murderbot” proviene dai Paramount Television Studios. I fratelli Weitz hanno scritto, diretto e prodotto con il loro marchio Depth of Field. Anche Andrew Miano è produttore esecutivo per Depth of Field, mentre David S. Goyer è produttore esecutivo insieme a Keith Levine per Phantom Four. Martha Wells funge da produttore consulente.