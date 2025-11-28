Stranger Things – Stagione 5, Volume 1: il destino di Holly

Stranger Things – Stagione 5 vede un nuovo bambino in pericolo, ma invece di Will Byers, è la sorellina di Mike e Nancy, Holly Wheeler, e ora i creatori, i fratelli Duffer, spiegano esattamente perché e quale sia stato il processo mentale dietro la scelta di prendere di mira Holly.

I fratelli Duffer hanno parlato con Variety del primo volume della serie fantascientifica di successo di Netflix, e in particolare del perché Holly (interpretata da Nell Fisher) sia stata presa di mira da Vecna, proprio come Will (interpretato da Noah Schnapp) durante la prima stagione. Matt ha confermato che avere Holly come personaggio principale era “una nuova idea”. Ross ha continuato aggiungendo:

Non credo nemmeno che sia successo durante la pandemia. Poiché abbiamo avuto una pausa così lunga, abbiamo avuto il tempo non solo di finire di scrivere la quarta stagione, ma anche di lanciare una versione della quinta. Non credo che lei fosse nemmeno in quella. Quella è stata la grande svolta, dopo aver girato la quarta stagione, essere tornati e aver realizzato la spinta di questi ragazzi a farsi rapire. Una volta capito questo, ci siamo davvero entusiasmati all’idea di rendere Holly il fulcro di quel nuovo gruppo di ragazzi.

Holly Wheeler è stata un personaggio secondario per la maggior parte di Stranger Things, con pochissimi dialoghi o spunti di trama, proprio come i suoi genitori, Ted e Karen. Matt e Ross Duffer hanno avuto importanti riflessioni quando si è trattato di scegliere Holly. Come hanno anche ribadito, “Holly parla a malapena. Quindi non avevamo un vero personaggio lì.”

Matt Duffer ha chiarito che “erano molto nervosi” riguardo al casting di Holly, dato che in precedenza avevano avuto due gemelle per il ruolo. Matt ha visto Fisher nel suo ruolo in Evil Dead Rise, ma non per tutto il film, solo nel trailer:

L’ho vista solo nel trailer e ho pensato: “Quella è Holly”. Ma poi non me lo ricordavo più. [La nostra direttrice del casting] Carmen [Cuba] l’ha trovata, ce l’ha portata, e io ho pensato: “Lo sapevo tipo sei mesi fa”. Ci avrebbe fatto risparmiare un sacco di tempo.

Holly è stata vista intrappolata nella mente di Vecna ​​(che Holly chiama Camazotz), e il ritorno a sorpresa di Max (interpretata da Sadie Sink), anche lei intrappolata da Vecna ​​durante i tragici momenti finali della quarta stagione.

Non è chiaro come riusciranno a fuggire, ma la collaborazione tra Max e Holly potrebbe rivelarsi fondamentale per la rovina di Vecna, visto che ha dimostrato di sfruttare i bambini perché le loro menti sono più facili da controllare.

L’ultima stagione di Stranger Things continuerà con il Volume 2, in uscita il 25 dicembre, e il finale, che uscirà su Netflix e in alcuni cinema selezionati il ​​31 dicembre.

Vuoi altri articoli su Stranger Things? Dai un’occhiata ai nostri contenuti essenziali qui sotto…