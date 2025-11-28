Stranger Things – Stagione 5, Volume 1: il destino di Holly

Stranger Things – Stagione 5 vede un nuovo bambino in pericolo, ma invece di Will Byers, è la sorellina di Mike e Nancy, Holly Wheeler, e ora i creatori, i fratelli Duffer, spiegano esattamente perché e quale sia stato il processo mentale dietro la scelta di prendere di mira Holly.
I fratelli Duffer hanno parlato con Variety del primo volume della serie fantascientifica di successo di Netflix, e in particolare del perché Holly (interpretata da Nell Fisher) sia stata presa di mira da Vecna, proprio come Will (interpretato da Noah Schnapp) durante la prima stagione. Matt ha confermato che avere Holly come personaggio principale era “una nuova idea”. Ross ha continuato aggiungendo:
Non credo nemmeno che sia successo durante la pandemia. Poiché abbiamo avuto una pausa così lunga, abbiamo avuto il tempo non solo di finire di scrivere la quarta stagione, ma anche di lanciare una versione della quinta. Non credo che lei fosse nemmeno in quella. Quella è stata la grande svolta, dopo aver girato la quarta stagione, essere tornati e aver realizzato la spinta di questi ragazzi a farsi rapire. Una volta capito questo, ci siamo davvero entusiasmati all’idea di rendere Holly il fulcro di quel nuovo gruppo di ragazzi.
Holly Wheeler è stata un personaggio secondario per la maggior parte di Stranger Things, con pochissimi dialoghi o spunti di trama, proprio come i suoi genitori, Ted e Karen. Matt e Ross Duffer hanno avuto importanti riflessioni quando si è trattato di scegliere Holly. Come hanno anche ribadito, “Holly parla a malapena. Quindi non avevamo un vero personaggio lì.”
Matt Duffer ha chiarito che “erano molto nervosi” riguardo al casting di Holly, dato che in precedenza avevano avuto due gemelle per il ruolo. Matt ha visto Fisher nel suo ruolo in Evil Dead Rise, ma non per tutto il film, solo nel trailer:
L’ho vista solo nel trailer e ho pensato: “Quella è Holly”. Ma poi non me lo ricordavo più. [La nostra direttrice del casting] Carmen [Cuba] l’ha trovata, ce l’ha portata, e io ho pensato: “Lo sapevo tipo sei mesi fa”. Ci avrebbe fatto risparmiare un sacco di tempo.
Holly è stata vista intrappolata nella mente di Vecna (che Holly chiama Camazotz), e il ritorno a sorpresa di Max (interpretata da Sadie Sink), anche lei intrappolata da Vecna durante i tragici momenti finali della quarta stagione.
Non è chiaro come riusciranno a fuggire, ma la collaborazione tra Max e Holly potrebbe rivelarsi fondamentale per la rovina di Vecna, visto che ha dimostrato di sfruttare i bambini perché le loro menti sono più facili da controllare.
L’ultima stagione di Stranger Things continuerà con il Volume 2, in uscita il 25 dicembre, e il finale, che uscirà su Netflix e in alcuni cinema selezionati il 31 dicembre.
Vuoi altri articoli su Stranger Things? Dai un’occhiata ai nostri contenuti essenziali qui sotto…
-
- Stranger Things – Stagione 5 – Volume 1, la spiegazione del finale: cosa significano questi colpi di scena per Eleven e Will
- Tutto quello che è accaduto a Hawkins tra la Stagione 4 e la Stagione 5 di Stranger Things
- Stranger Things – Stagione 5: la spiegazione dei poteri e del legame di Will con Vecna
- Stranger Things: la timeline completa spiegata dalla prima alla quinta stagione
- Il destino di Max nella quinta stagione di Stranger Things spiegato: è ancora viva?
- Vecna in Stranger Things: identità, poteri e origini del più temuto villain della serie
- Stranger Things – Stagione 5, guida al cast: Tutti i nuovi personaggi e quelli già noti nella stagione finale della serie
- Perché la quinta stagione di Stranger Things riporta in scena il personaggio più controverso della serie nel volume 1
- Stranger Things – Stagione 5: guida alla colonna sonora, ogni canzone nel Volume 1