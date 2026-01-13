La mummia: il trailer del reboot horror firmato Lee Cronin

Una delle saghe horror più iconiche sta per tornare alla ribalta: La mummia, di cui è ora arrivato il primo trailer. Come si ricorderà, dopo il fallimento del reboot di Tom Cruise nel dare vita a un nuovo universo interconnesso, i piani per una nuova versione della serie non si sono concretizzati fino alla metà del 2024, quando il regista di La casa – Il risveglio del male Lee Cronin è stato scelto per scrivere e dirigere una rivisitazione autonoma per Blumhouse e New Line Cinema.

Dopo un anno di sviluppo tranquillo, il film, la cui uscita è prevista per il 17 aprile, ha iniziato a prendere slancio all’inizio del 2025, quando Jack Reynor di The Perfect Couple e Laia Costa di La Ruota del Tempo sono stati scelti per guidare il cast. Questo si è poi ampliato con l’aggiunta di Verónica Falcón, May Calamawy di Moon Knight, May Elghety e Natalie Grace, con le riprese che si sono svolte da marzo a giugno. Ora, la New Line Cinema ha dunque svelato il primo trailer di La mummia.

Il video offre uno sguardo sull’ultimo colpo di scena della serie horror, in cui una famiglia si trova ad affrontare una figura non morta legata alla storia dell’antico Egitto, mentre accenna anche al mistero che circonda la scomparsa di una ragazzina. Sebbene i 63 secondi di durata del trailer abbiano permesso alla Blumhouse e alla New Line Cinema di mantenere gran parte del segreto, il filmato offre sicuramente molti indizi su ciò che ci aspetta nel film.

Per cominciare, Cronin ha realizzato ancora una volta un film incentrato su una famiglia che si trova ad affrontare forze malvagie che minacciano di distruggerla, come già aveva fatto con il suo debutto alla regia con Hole – L’abisso e con il suo successo di critica e pubblico La casa – Il risveglio del male.

Il nuovo film La mummia, tuttavia, prende una svolta importante rispetto ai suoi film precedenti e alla serie stessa, rendendo apparentemente protagonista una bambina. Come si vede nel trailer, la figlia del personaggio di Reynor, Katie, scompare per otto anni e viene poi ritrovata nel sarcofago che viene aperto nel filmato, anche se apparentemente con alcune deformazioni fisiche.

Tuttavia, dato che i dettagli ufficiali della trama del film suggeriscono che il ritorno a casa di Katie diventa un “incubo vivente” per la famiglia, si potrebbe spiegare che la maledizione che incontrano è simile a quella dei Deadites in La casa – Il risveglio del male, con qualche antica entità egizia che possiede i vari personaggi. Questo spiegherebbe perché nel film diversi di loro sembrano ferirsi, e uno sembra essere gettato fuori da una finestra da una figura invisibile.

Uno degli altri grandi cambiamenti che La mummia sta chiaramente apportando rispetto ai suoi predecessori è l’adozione di un’estetica più cruenta. Tra una figura non specificata che si strappa la pelle, Katie che viene vista brevemente con il sangue che le esce dalla bocca e altri personaggi con il sangue sul viso, Cronin sembra voler seguire una strada di horror corporeo che sarebbe molto più viscerale e soddisferebbe il suo desiderio di realizzare la versione più spaventosa della serie mai vista finora.