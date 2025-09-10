Air – La storia del grande salto: la vera storia dietro al film

L’ultimo film di Ben Affleck, Air – La storia del grande salto (qui la recensione), è una storia vera basata sul successo ottenuto dal venditore Nike Sonny Vaccaro nell’ingaggiare la superstar allora emergente Michael Jordan. Interpretato da Matt Damon, Sonny Vaccaro ha lavorato senza sosta per ottenere la più grande collaborazione che l’industria sportiva abbia mai visto, rendendo Nike il gigante senza pari che è oggi. Scritto da Alex Convery, Air – La storia del grande salto, racconta dunque la storia vera dietro uno dei contratti più storici mai stipulati nel mondo dello sport.

Le Air Jordan di Nike continuano ad essere un bene prezioso grazie agli sforzi di Vaccaro. Il suo piano di creare una linea di scarpe basata su Jordan è diventato la più grande scommessa mai fatta nell’industria calzaturiera, ribaltando le sorti a favore di Nike, che a metà degli anni ’80 stava affrontando una crisi. La firma ha infine aiutato Nike a superare Adidas e Converse. Nike offrì a Jordan la cifra incredibile di 500.000 dollari all’anno per ingaggiarlo ancora prima della sua prima stagione NBA. L’accordo compensò la multa di 5.000 dollari che Jordan doveva pagare ogni volta che scendeva in campo con le scarpe firmate.

Le Air Jordan sono nate dalla visione di Vaccaro

Prima dell’iconico ingaggio, Converse era la scarpa preferita dai migliori giocatori di basket dell’NBA, e Sonny Vaccaro era un uomo con numerose conoscenze nel mondo del basket. Essendo solito organizzare tornei di basket per ragazzi delle scuole superiori, Vaccaro aveva stretto utili amicizie con gli allenatori dell’epoca, tra cui Dean Smith, che allenava Jordan nella squadra di basket maschile dei Tar Heels dell’Università della Carolina del Nord. In questo senso, Vaccaro era un uomo che sapeva come trovarsi al posto giusto al momento giusto. Come self-made man nel mondo del basket, Vaccaro contattò Nike con l’idea di una linea di scarpe esclusiva. Sebbene Vaccaro avesse una certa influenza, non era sufficiente per far pendere l’opinione di Nike a suo favore.

L’iniziativa di Vaccaro lo aiutò in qualche modo, poiché il direttore marketing di Nike, Rob Strasser, riconobbe le sue conoscenze e lo assunse per convertire gli allenatori che conosceva in testimonial Nike. Con un’offerta di 5000 dollari, Vaccaro finì per attirare gli allenatori come una calamita. Infatti, Vaccaro riuscì persino a far apparire un giovane giocatore di nome Larry Bird sulla copertina di Sports Illustrated con un paio di Nike ai piedi. Anche se Vaccaro non riuscì a realizzare la sua visione di una linea di scarpe, riuscì comunque a ottenere una certa influenza sui vertici della Nike. Ma la visione di Vaccaro si riaccese quando vide un ragazzino di nome Michael Jordan segnare i punti decisivi per il North Carolina. Vaccaro aveva assistito alla nascita di una leggenda.

All’epoca, l’allenatore della squadra, Dean Smith, aveva un accordo con Converse e la squadra indossava quel marchio durante le partite. Tuttavia, la preferenza personale di Jordan era per Adidas. D’altra parte, Vaccaro voleva che Jordan collaborasse con Nike. Presentò ai dirigenti Nike la sua idea di ingaggiare Jordan e di disegnare una collezione di scarpe ispirata a lui. Rob Strasser ripose la sua fiducia nella convinzione di Vaccaro riguardo a Jordan, poiché l’idea era innovativa. Anche se creare una strategia di marketing attorno a un giocatore che aveva appena iniziato a farsi notare nel mondo del basket poteva sembrare assurdo, Rob Strasser andò avanti e decise di incontrare l’agente di Jordan, David Falk.

Nike aveva bisogno di Jordan più di quanto Jordan volesse Nike

La disperazione di Nike di entrare nel settore delle scarpe sportive giocò un ruolo efficace nella decisione di procedere. Dopo la quotazione in borsa nel 1980, le azioni avevano già toccato il minimo e l’azienda registrò anche una perdita nel 1984. Se c’era un momento in cui Nike aveva bisogno di essere salvata, era proprio quando Michael Jordan apparve come una scommessa rischiosa ma in grado di cambiare le carte in tavola. La personalità e il carisma di Jordan erano in parte responsabili della redditività che sembrava portare. Durante una riunione nell’ufficio di Falk, le “Air Jordans” hanno preso forma quando Rob Strasser e il designer creativo di Nike, Peter Moore, si sono incontrati per una sessione di brainstorming.

Secondo la leggenda, Falk aveva suggerito il nome “Air Jordans” e Moore aveva rapidamente disegnato il logo. Con l’idea pronta, era importante per la missione di Vaccaro che Jordan abbandonasse il suo amore per Adidas e si convertisse alla Nike, la concorrente meno apprezzata all’epoca. Vaccaro incontrò Jordan tramite il suo amico George Raveling, assistente dell’allenatore della nazionale Bobby Knight. Ma contrariamente alle aspettative di Vaccaro, Jordan non accolse la proposta della Nike con il massimo entusiasmo. Il primo incontro tra Jordan e Vaccaro fu un incubo. Ma le vere trattative iniziarono dopo il giorno in cui la squadra statunitense vinse le Olimpiadi di Los Angeles. A Jordan furono offerti 2,5 milioni di dollari in cinque anni con una royalty del 25% su ogni scarpa venduta da Nike.

Sebbene fosse un’offerta incredibile per qualsiasi giocatore dell’epoca, il fatto che Jordan dovesse ancora dimostrare il suo valore non faceva che amplificare il rischio per Nike. Nike capì anche che per ottenere l’approvazione non sarebbe bastato il consenso del ventunenne Jordan. Così, Nike portò Jordan e i suoi genitori in Oregon per assistere a una presentazione preparata da Strasser e Moore. Di fronte ai suoi genitori, Jordan non disse molto, ma espresse la sua insoddisfazione per l’assenza del blu della North Carolina. La madre di Jordan, Deloris, interpretata da Viola Davis, guidò gran parte della conversazione per conto di Jordan per assicurarsi che suo figlio ottenesse il meglio dalla situazione. Strasser aveva già fatto metà del lavoro quando riuscì a convincere Deloris che Jordan sarebbe diventato più ricco di qualsiasi altro giocatore di basket.

La proposta di Nike a Jordan era imbattibile

Sebbene rimase in silenzio durante la prima presentazione, molto tempo dopo Jordan ammise di essere rimasto impressionato dalla presentazione iniziale di Strasser. Jordan cercò comunque di convincere Adidas a proporgli un accordo simile, ma quando ciò non avvenne, Jordan debuttò con i Chicago Bulls indossando un paio di Air Jordan 1. Sebbene Adidas e Converse avrebbero potuto offrire a Jordan un accordo più vantaggioso, mancavano di una cosa che Nike aveva: la convinzione nelle capacità di Jordan. Oltre alle sue capacità, Nike era convinta che il fascino di Jordan lo avrebbe reso più grande del suo gioco.

Il giorno stesso, Nike scoprì che Jordan era stato multato per non aver indossato un paio di scarpe simili a quelle dei suoi compagni di squadra, ma alla fine Nike coprì il costo e questo divenne il più grande canale di marketing per il produttore di scarpe. Da quel momento in poi, Nike non ha mai dovuto rimpiangere la sua decisione, poiché nel primo anno sono state vendute Air Jordan per un valore di 126 milioni di dollari, contro l’obiettivo di 3 milioni. Oltre alle vendite massicce che ha ottenuto, Air Jordan è diventata un’icona culturale nel mondo dello sport.

Oggi si discute su chi sia stato il vero eroe dietro l’accordo che ha cambiato il futuro di Nike. Secondo un’intervista rilasciata da Jordan a USA Today, Jordan attribuisce il merito al suo amico George Raveling, che lo ha convinto a incontrare Vaccaro. Anche se la collaborazione tra Strasser e Vaccaro con Nike non si è conclusa in modo positivo, entrambi hanno contribuito a far sì che la magia avvenisse fuori dal campo prima che Jordan potesse replicarla nella NBA. Nonostante i dibattiti su chi meriti il merito, la vera storia dietro la nascita delle Air Jordan e la lunga collaborazione di Jordan con Nike è una storia che deve essere raccontata.