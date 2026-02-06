Anna: la spiegazione del finale del film

Il finale del film Anna, diretto da Luc Besson (Dogman, Dracula – L’amore perduto) è ricco di colpi di scena, con l’assassina russa protagonista che affronta sia la CIA che il KGB per conquistare la libertà. Anna Poliatova (Sasha Luss) mette in atto diversi inganni intelligenti, tra cui uno stratagemma finale per sfuggire al controllo delle agenzie di spionaggio statunitensi e russe con l’aiuto di Olga (Helen Mirren), la sua supervisore del KGB. A metà del film, Olga la manda in missione, che si rivela essere una trappola tesa dall’agente della CIA Leonard Miller (Cillian Murphy).

Non avendo alternative in questo film di spionaggio cult, la protagonista accetta di diventare una doppia agente per la CIA. Anna e Miller iniziano una relazione e lui scopre il suo vero obiettivo: fuggire dal KGB e rifarsi una vita alle Hawaii. Miller promette di realizzare il sogno di Anna se lei ucciderà Vassiliev (Eric Godon), il capo del KGB. Sfortunatamente, la missione di uccidere Vassiliev si svolge sotto il naso di Alex Tchenkov (Luke Evans), il supervisore del KGB di Anna ed ex amante, rendendo tutto fino al finale teso del film un viaggio da cardiopalma.

La spiegazione della missione di Anna

Quando Anna uccide Vassiliev, Alex è nella stanza; lei lo droga mentre fugge, ma la tossina che usa non è abbastanza forte e Alex fa scattare l’allarme, mettendo l’edificio in allerta rossa. Anna deve affrontare decine di soldati e guardie e farsi strada attraverso i meandri dell’edificio del KGB, ma Miller, che dovrebbe accompagnarla fuori da Mosca, è costretto ad abbandonarla. Più tardi, tornato a New York, Miller riceve un messaggio da Anna che gli chiede di incontrarla in un parco di Parigi.

Tuttavia, Anna contatta anche Alex e gli dice di incontrarla nello stesso parco. Alex e Miller (e le loro rispettive agenzie) si ritrovano faccia a faccia quando Anna appare con un accordo per entrambi gli amanti: Anna restituisce tutte le informazioni della CIA che ha rubato a Miller e offre ad Alex tutti i dati del KGB che ha preso da Vassiliev in cambio della sua libertà. Poiché né la CIA né il KGB vogliono che l’incontro degeneri in violenza, Alex e Miller lasciano andare Anna. Tuttavia, Olga spara ad Anna mentre lascia il parco, o almeno così sembra.

Anna ha finto la sua morte

Nel finale di Anna, Olga e la protagonista fingono la morte di quest’ultima. Olga uccide la sosia di Anna, che poi sostituisce alla vera assassina. Olga ha sempre saputo che Anna lavorava per la CIA perché vede i segni sui suoi polsi lasciati dalle manette che gli americani le hanno messo quando Miller ha negoziato il suo passaggio alla CIA. Anna, che ora è una tripla agente che lavora esclusivamente per Olga, le riferisce il piano di Miller di assassinare Vassiliev e Olga accetta di lasciarlo fare perché ciò significa che lei lo sostituirà come capo del KGB.

Così, quando Anna stringe il suo accordo con Alex e Miller, Olga finge di vendicarsi del tradimento di Anna e “uccide” la bionda ribelle. In realtà, Anna si scambia con la sua sosia morta, si cambia d’abito nelle fogne (rivelando di essersi rasata la testa) e fugge a Parigi.

Olga ha lasciato fuggire Anna

Tuttavia, Anna riserva un’ultima sorpresa a Olga quando assume la carica di nuovo capo del KGB: lascia poi un video in cui chiede a Olga di cancellare il suo file dal database del KGB. Olga avrebbe potuto tradire Anna e mandarle contro tutte le forze del KGB, ma invece fa come le ha chiesto Anna e cancella completamente i dati di Anna Poliatova. Perché anche se Olga è stata dura con la giovane durante tutta la sua carriera, Anna si era guadagnata il suo rispetto.

Olga, interpretata da Helen Mirren, capisce che Anna non vuole più una vita in cui è soggetta alla “schiavitù” dei potenti uomini del governo, cosa che Olga (che Vassiliev derideva perché “brutta”) può capire. Ora che è a capo del KGB, Olga può gestirlo come desidera, che è la sua versione della libertà che la protagonista ha conquistato fuggendo dalla sua vita di assassina del governo.

Il finale lascia la porta aperta a un sequel che probabilmente non ci sarà

Alla fine del film, l’eroina Anna è ora una donna libera. Si è liberata sia dal KGB che dalla CIA, e tutti pensano che sia morta. Olga le concede ancora più libertà, poiché l’unica persona che sa che Anna è viva accetta di lasciarla andare. Questo apre una miriade di possibilità per un ipotetico sequel, e il regista Luc Besson si assicura di lasciare il finale leggermente aperto nel caso in cui gli studios volessero un sequel.

Mentre il KGB accetta di cancellare le informazioni su Anna dai suoi sistemi, la CIA potrebbe ancora darle la caccia se si rendesse conto che è ancora viva, come crede Miller. Anna sa anche che il KGB potrebbe aver ucciso i suoi genitori, che potrebbero essere stati anche loro agenti doppiogiochisti. Ora che Anna è libera, potrebbe cercare vendetta contro i responsabili della morte dei suoi genitori. Infine, c’è anche la possibilità che Olga abbia bisogno di aiuto e si rivolga ad Anna, soprattutto perché Olga ha detto di non potersi fidare di nessuno nel governo russo.

Tuttavia, non aspettatevi un sequel di alcun tipo. Il film aveva un budget di 30 milioni di dollari, ma ha incassato solo 32 milioni di dollari al botteghino mondiale, con soli 7,7 milioni di dollari incassati nella sua uscita nordamericana. Questi numeri non sono migliorati molto nemmeno sul mercato interno. Il film è poi andato molto bene su Netflix e Anna è rimasto nella top 10 durante la sua uscita sulla piattaforma di streaming nel 2024, con un punteggio dell’81% su Rotten Tomatoes, ma questo probabilmente non lo aiuterà a ottenere il sostegno finanziario necessario per un sequel.

