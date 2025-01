Babygirl: quanti anni di differenza hanno i protagonisti e perché è importante per la storia

La differenza di età di Babygirl è evidente sia sullo schermo che nella vita reale. Il film A24 è stato scritto e diretto da Halina Reijn di Bodies Bodies Bodies. Il cast di Babygirl include artisti di spicco come Antonio Banderas, che è stato candidato all’Oscar per la sua interpretazione nel film del 2019 del suo frequente collaboratore Pedro Almodóvar Dolor y gloria, e Sophie Wilde, che ha avuto il suo ruolo di successo nel successo horror di A24 Parla con me.

Tuttavia, il nocciolo della storia è incentrato su Nicole Kidman nei panni della CEO Romy Mathis e Harris Dickinson nei panni del suo stagista Samuel, con cui intraprende una relazione che consente a entrambi di esplorare le proprie identità e desideri, anche se ciò rappresenta un pericolo per la vita professionale e personale di Romy.

Nicole Kidman ha quasi 30 anni in più di Harris Dickinson

I loro compleanni sono distanti quattro giorni (in decenni diversi)

Al momento dell’uscita USA di Babygirl, il 25 dicembre 2024, Nicole Kidman aveva 57 anni, poiché è nata a Honolulu, Hawaii, il 20 giugno 1967. Nel frattempo, Harris Dickinson è nato a Londra, Inghilterra, il 24 giugno 1996, e quindi aveva 28 anni al momento del debutto del film. Le riprese si sono svolte tra dicembre 2022 e febbraio 2023, il che vuol dire che avevano rispettivamente 56 e 27 anni quando è stato girato il film. Poiché le loro date di nascita sono così vicine, la loro differenza di età nella vita reale è quasi esattamente di 29 anni.

Questa differenza di età nella vita reale è simile a quella dei loro personaggi nel film. Mentre le loro età non sono specificatamente dettagliate nei dialoghi, la sceneggiatura ufficiale condivisa sul sito web For Your Consideration di A24 rivela le loro età sullo schermo. Ad esempio, l’introduzione di Romy nella sceneggiatura rivela che ha 49 anni. Ciò ha senso, considerando il fatto che il suo figlio maggiore è un adolescente e che è sposata con suo marito Jacob (Antonio Banderas) da 19 anni, cosa che è specificatamente affermata nei dialoghi. La sceneggiatura afferma che Jacob ha 58 anni, il che lo rende nove anni più grande di Romy.

Nel frattempo, la sceneggiatura rivela anche che Samuel ha 25 anni. Sebbene non debba avere 21 anni per svolgere il suo secondo lavoro come barista, perché i baristi possono avere 18 anni nello Stato di New York, la sua età è corroborata dal fatto che viene visto insieme a Romy in vari club e bar, la maggior parte dei quali richiederebbe molto probabilmente che gli ospiti abbiano 21 anni o più. Le età dettate dalla sceneggiatura lasciano i personaggi con una differenza di età di 24 anni, solo cinque anni in meno della differenza di età effettiva degli attori.

Perché la differenza di età di Babygirl è importante per la storia

Mette in evidenza le dinamiche di potere dei personaggi

Sebbene la differenza di età in Babygirl possa essere vista come controversa, Halina Reijn ha recentemente spiegato a W Magazine le sue opinioni a riguardo. Le relazioni tra uomini più anziani e donne più giovani sono state completamente normalizzate e “dobbiamo liberarci” dall’interiorizzazione del patriarcato.

“Se vediamo un film in cui l’attore maschio ha la stessa età dell’attrice femmina, lo troviamo strano. Il che è folle. Dovrebbe essere completamente normalizzato il fatto che le differenze di età cambino e che le donne abbiano relazioni diverse. Non siamo più intrappolate in una scatola. Interiorizziamo lo sguardo maschile, interiorizziamo il patriarcato e dobbiamo liberarcene. È davvero dura.”

Oltre a cambiare genere rispetto al tipico divario di età sullo schermo, Babygirl usa l’età dei suoi personaggi per approfondire l’esplorazione delle dinamiche di potere in gioco nella storia. Mentre Romy ha potere professionale su Samuel, lui ha potere personale su di lei, poiché lei si sta permettendo di essere più vulnerabile con lui di quanto non lo sia mai stata con suo marito. Inoltre, il fatto che lui riveli la loro relazione potrebbe anche rovinarle la vita, il che è qualcosa che lei trova allo stesso tempo emozionante e terrificante. Il divario di età e il modo in cui influisce sulle dinamiche di potere percepite servono a rendere la situazione ancora più complicata.

La differenza di età di Babygirl crea una sorprendente tendenza per Nicole Kidman

Non è una sconosciuta al genere

La differenza di età di Babygirl non è una novità per i film di Nicole Kidman. Infatti, già nel 2024 è uscito un altro film in cui ha una relazione con un uomo molto più giovane di lei. Ha interpretato un ruolo da protagonista in A Family Affair di Netflix, che ha debuttato il 28 giugno e racconta di un’assistente (Joey King) che si ritrova intrappolata nel mezzo quando il suo capo famoso (Zac Efron) e sua madre (Kidman) si innamorano. Efron è nato a San Luis Obispo, California, il 18 ottobre 1987, ha 37 anni e quindi 20 anni più giovane del suo amore sullo schermo.

A Family Affair non è stata nemmeno la prima volta in cui Kidman ha avuto un incontro amoroso sullo schermo con Zac Efron, poiché la coppia ha interpretato degli amanti nel film del 2012 di Lee Daniels The Paperboy, che ha debuttato quando Kidman aveva 45 anni ed Efron 24. Prima di allora, aveva anche avuto una relazione con una differenza di età sullo schermo in Da Morire del 1995, in cui il suo personaggio ha sedotto un adolescente interpretato da Joaquin Phoenix, che aveva 20 anni, 8 in meno rispetto ai suoi 28. Pertanto, Babygirl vede Kidman lavorare in un territorio molto familiare.

