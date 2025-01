Babygirl diventa uno dei film di A24 che ha incassato di più dopo soli due fine settimana

Babygirl è diventato un successo assoluto per A24. Il nuovo film dello studio e distributore indipendente è un thriller erotico scritto e diretto da Halina Reijn di Bodies Bodies, che segue un’amministratrice delegata (Nicole Kidman) che inizia una relazione illecita con una stagista (Harris Dickinson) mentre esplora la sua identità e le sue inclinazioni sessuali. Baby girl ha esordito il giorno di Natale negli USA, debuttando al n. 7 della classifica nazionale, posizione che lo ha reso il terzo migliore tra risultato uscite del periodo festivo, che comprendeva anche Nosferatu (n. 3), A Complete Unknown (n. 6) e The Fire Inside (n. 10).

Secondo Deadline, il sabato successivo Babygirl avrebbe incassato in tre giorni 4,6 milioni di dollari al botteghino USA alla fine del suo secondo fine settimana nelle sale. Questo porterà il suo totale nazionale cumulativo a 16,2 milioni di dollari, avvicinandosi al suo budget di 20 milioni di dollari. Il film supera così il totale di 15,1 milioni di dollari di MaXXXine e si posiziona al 19° posto della classifica di The Numbers delle uscite nazionali di A24 con i maggiori incassi di tutti i tempi. Il film ha un totale di 24 milioni di dollari ed un totale World Wide 32 milioni di dollari.

Powered by

Cosa significa per Babygirl

Mentre Babygirl ha già acquisito una posizione di rilievo nella classifica, il film di Nicole Kidman sul divario d’età potrebbe continuare a salire. Se il terzo fine settimana avrà una performance simile, con un incasso di circa 4 milioni di dollari, salirà al 16° posto della classifica dei film più performanti. Anche se non raggiungerà mai i 77,2 milioni di dollari incassati dal loro titolo numero 1, il vincitore del premio per il miglior film nel 2022 Everything Everywhere All At Once, è un forte concorrente nella Top 20 generale.

Le recensioni di Babygirl, che hanno fatto guadagnare al film un punteggio Certified Fresh del 77% su Rotten Tomatoes, potrebbero anche contribuire a stimolare l’interesse per il film.